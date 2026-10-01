Så vanligt är flygplanskapningar: Det var inte bättre förr

Metoden slutade vara effektiv

Mellan 1968 och 1972 registrerades mer än 300 kapningar världen över. Under toppåren kunde det alltså handla om flera tiotals incidenter på ett enda år. Metoden användes främst av vänsterextrema, nationalistiska och palestinska militanta grupper, för att sedan också sprida sig till jihadister.

Metoden med flygplanskapningar tappade i popularitet bland terrorgrupperna, mycket tack vare att den slutade vara effektiv. En akademisk genomgång av israelisk flygsäkerhet anger att palestinska terrororganisationer gjorde 11 försök att kapa israeliska flygplan mellan 1968 och 1979. Samtliga misslyckades.

Utvecklingen globalt har också fortsatt mot allt färre incidenter, bland annat efter de omfattande säkerhetsåtgärder som infördes efter terrorattackerna den 11 september 2001.

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Enligt statistik från Aviation Safety Network inträffade 15 kapningar globalt under hela perioden 2010–2019, med totalt tre dödsoffer. Det motsvarar i genomsnitt 1,5 kapningar per år.

Piloten hyllas

Numer är alltså flygkapningar relativt ovanligt. Händelsen i Israel på onsdagen hade dock en ovanlig detalj som rundar säkerheten – att det var andrepiloten som stod för kapningsförsöket.

De passagerare och flygpersonalen, särskilt den indiske piloten, som lyckades övermanna kaparen hyllas nu som hjältar i Israel.

”Trots att han blev knivhuggen och allvarligt skadad, slog han tillbaka, gjorde motstånd, öppnade cockpitdörren och gjorde det möjligt för passagerare och besättning att övermanna angriparen – vilket förhindrade en katastrof i luften”, säger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

På frågan om Iran hade något med saken att göra svarade Netanyahu: ”Det är för tidigt att säga.” Han tillade att piloten ”nu utreds i Saudiarabien”.

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