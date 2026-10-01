Flygplanskapningen i Israel på onsdagen slutade lyckligt och är lyckligtvis ett undantag nu för tiden. Här är ett ämne där det absolut inte var bättre förr.
Så vanligt är flygplanskapningar: Det var inte bättre förr
Ett passagerarplan mellan Dubai och Tel Aviv utsattes på onsdagen för ett misstänkt kapningsförsök.
Under flygningen attackerade den biträdande piloten kaptenen med kniv. Planet föll omkring 14 000 fot på mindre än 30 sekunder och skickade ut en internationell nödsignal. Kaptenen lyckades få upp cockpitdörren och passagerare och besättning tog sig in och övermannade angriparen. Två lediga piloter ombord kunde därefter hjälpa till att få kontroll över planet, som landade i Tabuk i Saudiarabien.
Modern våg av vänsterterrorism
För Israel är händelsen en påminnelse från historien. Israel var ett mycket framträdande mål under den internationella kapningsvågen på 1960- och 70-talen.
Enligt David C. Rapoport, professor emeritus i statsvetenskap vid University of California, Los Angeles (UCLA), inleddes den moderna vågen av vänsterterrorism med kapningen av El Al Flight 426 år 1968. Planet landade i Algeriet, där myndigheterna omedelbart tog kontroll över flygplanet. De utländska passagerarna släpptes relativt snabbt.
De israeliska passagerarna och delar av besättningen hölls däremot kvar som gisslan. Totalt blev sju besättningsmedlemmar och fem israeliska passagerare kvar i Algeriet i mer än 40 dagar innan de utväxlades mot palestinska fångar.
1976 kapades ett flyg mellan Paris och Tel Aviv och styrdes om till Uganda. Israeliska kommandosoldater räddade 102 av 106 i gisslan i en räd mot Entebbes internationella flygplats. En israelisk soldat dog i räden – Yonathan Netanyahu, storebror till den nuvarande premiärministern Benjamin Netanyahu.
Metoden slutade vara effektiv
Mellan 1968 och 1972 registrerades mer än 300 kapningar världen över. Under toppåren kunde det alltså handla om flera tiotals incidenter på ett enda år. Metoden användes främst av vänsterextrema, nationalistiska och palestinska militanta grupper, för att sedan också sprida sig till jihadister.
Metoden med flygplanskapningar tappade i popularitet bland terrorgrupperna, mycket tack vare att den slutade vara effektiv. En akademisk genomgång av israelisk flygsäkerhet anger att palestinska terrororganisationer gjorde 11 försök att kapa israeliska flygplan mellan 1968 och 1979. Samtliga misslyckades.
Utvecklingen globalt har också fortsatt mot allt färre incidenter, bland annat efter de omfattande säkerhetsåtgärder som infördes efter terrorattackerna den 11 september 2001.
Enligt statistik från Aviation Safety Network inträffade 15 kapningar globalt under hela perioden 2010–2019, med totalt tre dödsoffer. Det motsvarar i genomsnitt 1,5 kapningar per år.
Piloten hyllas
Numer är alltså flygkapningar relativt ovanligt. Händelsen i Israel på onsdagen hade dock en ovanlig detalj som rundar säkerheten – att det var andrepiloten som stod för kapningsförsöket.
De passagerare och flygpersonalen, särskilt den indiske piloten, som lyckades övermanna kaparen hyllas nu som hjältar i Israel.
”Trots att han blev knivhuggen och allvarligt skadad, slog han tillbaka, gjorde motstånd, öppnade cockpitdörren och gjorde det möjligt för passagerare och besättning att övermanna angriparen – vilket förhindrade en katastrof i luften”, säger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.
På frågan om Iran hade något med saken att göra svarade Netanyahu: ”Det är för tidigt att säga.” Han tillade att piloten ”nu utreds i Saudiarabien”.
Läs mer: Flygkrisen skrämmer svenskar – samtidigt blir det dyrare att lyfta
Läs mer: Flygvärdinnan pekar ut mardrömsplatserna i ett flygplan
Läs mer: Kraftigt minus: Kriget skrämmer bort flygpassagerarna