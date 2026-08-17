SAS dyrare än Norwegian – men långt från Europas dyraste

AirAdvisor har jämfört 23 europeiska flygbolag med måttet RASK – intäkt per tillgänglig sittplatskilometer. Det är alltså inte samma sak som biljettpriset, utan visar hur mycket passagerarintäkter bolagen får in i förhållande till den kapacitet de erbjuder.

SAS slår sina nordiska konkurrenter

SAS hamnar på plats 13 med 7,58 eurocent per sittplatskilometer. Det är klart över Norwegian på 6,80 och Finnair på 6,22.

Dessutom går SAS mot strömmen. Bolagets RASK steg från 7,50 till 7,58 eurocent under 2025. Norwegian föll från 7,60 till 6,80 och Finnair rasade från 7,97 till 6,22.

Finnair har alltså på ett år gått från att ligga över SAS till att hamna tydligt under.