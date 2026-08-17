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SAS dyrare än Norwegian – men långt från Europas dyraste

SAS tjänar mer per flygstol än både Norwegian och Finnair. Men Europas verkliga prisraket finns i Norge – och är ett flygbolag som spelar efter helt andra regler. En ny ranking visar stora skillnader mellan Europas flygbolag.

https://www.dagensps.se/tag/flygbolag/När vi jagar billiga flygbiljetter stirrar vi gärna på priset på skärmen. Men flygbolagens ekonomi berättar en annan historia.

AirAdvisor har jämfört 23 europeiska flygbolag med måttet RASK – intäkt per tillgänglig sittplatskilometer. Det är alltså inte samma sak som biljettpriset, utan visar hur mycket passagerarintäkter bolagen får in i förhållande till den kapacitet de erbjuder.

SAS slår sina nordiska konkurrenter

SAS hamnar på plats 13 med 7,58 eurocent per sittplatskilometer. Det är klart över Norwegian på 6,80 och Finnair på 6,22.

Dessutom går SAS mot strömmen. Bolagets RASK steg från 7,50 till 7,58 eurocent under 2025. Norwegian föll från 7,60 till 6,80 och Finnair rasade från 7,97 till 6,22.

Finnair har alltså på ett år gått från att ligga över SAS till att hamna tydligt under.

Lågprisbolagen dominerar den billigare delen av rankingen..Foto: Jonas Ekströmer / TT

Norska Widerøe i en egen liga

Överst på listan finns Widerøe med smått svindlande 32 eurocent. Men jämförelsen haltar. Det norska regionalbolaget flyger framför allt korta inrikeslinjer till orter där flyget ibland är den enda realistiska förbindelsen.

Bland de stora traditionella flygbolagen är British Airways dyrast med 8,88 eurocent, följt av Air France och Austrian Airlines på 8,50.

Längst ner finns Wizz Air på 4,33 eurocent. Även easyJet och Ryanair hamnar långt ner.

Det kanske mest intressanta är ändå utvecklingen. Av de 13 flygbolag där jämförbara siffror finns minskade åtta sina intäkter per flygstol under 2025.

Flyget har alltså blivit billigare – åtminstone om man frågar flygbolagens ekonomer. För resenären vid bokningssajten kan verkligheten som bekant kännas något annorlunda.

Hela rankingen enligt AirAdvisors RASK-data för 2025:

PlatsFlygbolagKategoriRASK 2025RASK 2024Förändring
1WiderøeRegionalt32,00
2British AirwaysStort flygbolag8,888,50+0,38
3Air FranceStort flygbolag8,508,43+0,07
3Austrian AirlinesNationellt8,50
5LufthansaStort flygbolag8,458,55−0,10
6Aegean AirlinesNationellt8,398,40−0,01
7KLMStort flygbolag8,378,19+0,18
8ITA AirwaysRegionalt8,36
9SwissNationellt8,30
10Aer LingusNationellt8,07
11Brussels AirlinesNationellt7,97
12EurowingsRegionalt7,82
13SASNationellt7,587,50+0,08
14VuelingNationellt7,498,24−0,75
15Turkish AirlinesStort flygbolag7,29
16IberiaNationellt7,088,24−1,16
17TAP PortugalNationellt6,967,13−0,17
18Norwegian Air ShuttleNationellt6,807,60−0,80
19TransaviaRegionalt6,64
20FinnairNationellt6,227,97−1,75
21RyanairStort flygbolag5,568,43−2,87
22easyJetStort flygbolag5,21
23Wizz AirStort flygbolag4,334,17+0,16

RASK anges i eurocent per tillgänglig sittplatskilometer. Det är alltså inte en lista över faktiska biljettpriser, även om rubriken ”dyraste flygbolag” gärna får det att låta så.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

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