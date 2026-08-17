SAS tjänar mer per flygstol än både Norwegian och Finnair. Men Europas verkliga prisraket finns i Norge – och är ett flygbolag som spelar efter helt andra regler. En ny ranking visar stora skillnader mellan Europas flygbolag.
SAS dyrare än Norwegian – men långt från Europas dyraste
https://www.dagensps.se/tag/flygbolag/När vi jagar billiga flygbiljetter stirrar vi gärna på priset på skärmen. Men flygbolagens ekonomi berättar en annan historia.
AirAdvisor har jämfört 23 europeiska flygbolag med måttet RASK – intäkt per tillgänglig sittplatskilometer. Det är alltså inte samma sak som biljettpriset, utan visar hur mycket passagerarintäkter bolagen får in i förhållande till den kapacitet de erbjuder.
SAS slår sina nordiska konkurrenter
SAS hamnar på plats 13 med 7,58 eurocent per sittplatskilometer. Det är klart över Norwegian på 6,80 och Finnair på 6,22.
Dessutom går SAS mot strömmen. Bolagets RASK steg från 7,50 till 7,58 eurocent under 2025. Norwegian föll från 7,60 till 6,80 och Finnair rasade från 7,97 till 6,22.
Finnair har alltså på ett år gått från att ligga över SAS till att hamna tydligt under.
Norska Widerøe i en egen liga
Överst på listan finns Widerøe med smått svindlande 32 eurocent. Men jämförelsen haltar. Det norska regionalbolaget flyger framför allt korta inrikeslinjer till orter där flyget ibland är den enda realistiska förbindelsen.
Bland de stora traditionella flygbolagen är British Airways dyrast med 8,88 eurocent, följt av Air France och Austrian Airlines på 8,50.
Längst ner finns Wizz Air på 4,33 eurocent. Även easyJet och Ryanair hamnar långt ner.
Det kanske mest intressanta är ändå utvecklingen. Av de 13 flygbolag där jämförbara siffror finns minskade åtta sina intäkter per flygstol under 2025.
Flyget har alltså blivit billigare – åtminstone om man frågar flygbolagens ekonomer. För resenären vid bokningssajten kan verkligheten som bekant kännas något annorlunda.
Hela rankingen enligt AirAdvisors RASK-data för 2025:
|Plats
|Flygbolag
|Kategori
|RASK 2025
|RASK 2024
|Förändring
|1
|Widerøe
|Regionalt
|32,00
|–
|–
|2
|British Airways
|Stort flygbolag
|8,88
|8,50
|+0,38
|3
|Air France
|Stort flygbolag
|8,50
|8,43
|+0,07
|3
|Austrian Airlines
|Nationellt
|8,50
|–
|–
|5
|Lufthansa
|Stort flygbolag
|8,45
|8,55
|−0,10
|6
|Aegean Airlines
|Nationellt
|8,39
|8,40
|−0,01
|7
|KLM
|Stort flygbolag
|8,37
|8,19
|+0,18
|8
|ITA Airways
|Regionalt
|8,36
|–
|–
|9
|Swiss
|Nationellt
|8,30
|–
|–
|10
|Aer Lingus
|Nationellt
|8,07
|–
|–
|11
|Brussels Airlines
|Nationellt
|7,97
|–
|–
|12
|Eurowings
|Regionalt
|7,82
|–
|–
|13
|SAS
|Nationellt
|7,58
|7,50
|+0,08
|14
|Vueling
|Nationellt
|7,49
|8,24
|−0,75
|15
|Turkish Airlines
|Stort flygbolag
|7,29
|–
|–
|16
|Iberia
|Nationellt
|7,08
|8,24
|−1,16
|17
|TAP Portugal
|Nationellt
|6,96
|7,13
|−0,17
|18
|Norwegian Air Shuttle
|Nationellt
|6,80
|7,60
|−0,80
|19
|Transavia
|Regionalt
|6,64
|–
|–
|20
|Finnair
|Nationellt
|6,22
|7,97
|−1,75
|21
|Ryanair
|Stort flygbolag
|5,56
|8,43
|−2,87
|22
|easyJet
|Stort flygbolag
|5,21
|–
|–
|23
|Wizz Air
|Stort flygbolag
|4,33
|4,17
|+0,16
RASK anges i eurocent per tillgänglig sittplatskilometer. Det är alltså inte en lista över faktiska biljettpriser, även om rubriken ”dyraste flygbolag” gärna får det att låta så.