Så kapar du priset på höstresan – veckorna och resmålen att hålla koll på

Ny statistik från resesökmotorn Kayak visar ändå att det finns pengar att spara för den som kan flytta semestern några dagar åt rätt håll. Undersökningen bygger på brittiska flyg- och hotellsökningar under 2026, så procentsiffrorna går inte att översätta rakt av till svenska priser. Men mönstret är högintressant även för svenska resenärer, rapporterar Euronews.

Bilbao sticker ut

Ett av höstens fynd är Bilbao i norra Spanien. Där ligger flygpriserna enligt Kayak omkring 20 procent lägre än förra året och mer än en tredjedel under sommarens toppnivåer.

Även Dubrovnik ser betydligt trevligare ut när augusti är över. Flygen dit ligger 20 procent under fjolårets priser och nio procent under sommarnivån.

Portugal, Italien och Cypern pekas också ut som bra höstval. Inte direkt några revolutionerande restips, men ibland är det gamla vanliga bra av en anledning: solen är kvar samtidigt som högsäsongspriserna börjar packa ihop badtofflorna.