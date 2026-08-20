Sommarlovet är slut, barnfamiljerna har åkt hem och södra Europa går in i årets kanske bästa säsong: höstresan. Men den gamla sanningen att september och oktober automatiskt betyder billiga resor gäller inte längre. Det gäller att välja både rätt vecka och rätt resmål.
Så kapar du priset på höstresan – veckorna och resmålen att hålla koll på
Höstresan har gått från resehack till folkrörelse, vilket Perfect Weekend skrivit om tidigare. När fler upptäckt charmen med tommare stränder, behagligare temperaturer och mindre köer har även priserna börjat följa efter.
Ny statistik från resesökmotorn Kayak visar ändå att det finns pengar att spara för den som kan flytta semestern några dagar åt rätt håll. Undersökningen bygger på brittiska flyg- och hotellsökningar under 2026, så procentsiffrorna går inte att översätta rakt av till svenska priser. Men mönstret är högintressant även för svenska resenärer, rapporterar Euronews.
Resesajten pekar ut billigaste månaden – då ska du resa
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Bilbao sticker ut
Ett av höstens fynd är Bilbao i norra Spanien. Där ligger flygpriserna enligt Kayak omkring 20 procent lägre än förra året och mer än en tredjedel under sommarens toppnivåer.
Även Dubrovnik ser betydligt trevligare ut när augusti är över. Flygen dit ligger 20 procent under fjolårets priser och nio procent under sommarnivån.
Portugal, Italien och Cypern pekas också ut som bra höstval. Inte direkt några revolutionerande restips, men ibland är det gamla vanliga bra av en anledning: solen är kvar samtidigt som högsäsongspriserna börjar packa ihop badtofflorna.
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Alla höstveckor är inte billiga
Den kanske viktigaste lärdomen är att ”lågsäsong” inte är en enda lång rea.
Vill du resa i september bör du enligt Kayaks statistik helst komma hem före mitten av månaden. Därefter börjar priserna stiga snabbt.
Nästa riktigt intressanta period kommer mot slutet av oktober, då flygpriserna åter sjunker jämfört med slutet av september och början av oktober.
Det betyder i praktiken att två nästan identiska resor kan få helt olika prislapp beroende på om du flyttar dem en vecka.
Glöm inte hotellet
Flygbiljetten är dessutom bara halva ekvationen.
Kayak pekar ut början av oktober som den billigaste perioden för boende. Flyget kan då vara lite dyrare, men hotellnotan kan väga upp skillnaden.
Det självklara rådet blir därför ett som förvånansvärt många glömmer: jämför totalpriset.
En flygbiljett för 1 500 kronor är inget fynd om hotellet kostar 3 000 kronor natten.
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