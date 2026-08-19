Resesajten pekar ut billigaste månaden – då ska du resa

Ny statistik från den internationella resebokningssajten Expedia visar att hotell i flera brittiska städer faktiskt blir dyrare under hösten. I Birmingham stiger priserna med 30 procent jämfört med sommaren, medan Liverpool blir 20 procent dyrare.

Utanför Storbritannien ser det ljusare ut för den som vill resa utan att tömma semesterkontot. Där sjunker hotellpriserna i genomsnitt med 7 procent efter sommaren.

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November är billigast

Den stora vinnaren är november. Internationella hotellvistelser bokade via Expedia är då i genomsnitt 10 procent billigare än under sommaren.

”När du reser spelar roll”, konstaterar Melanie Fish, reseexpert och talesperson för Expedia, hos Euronews.

”Internationella vistelser på Expedia är i genomsnitt 10 procent billigare i november än på sommaren. Det gör månaden till det bästa tillfället för prismedvetna resenärer som vill hitta de bästa erbjudandena”, fortsätter hon.

Den som kan tänka sig att vänta till årets mörkare månader kan alltså få mer hotell för pengarna. Skillnaderna är dessutom betydligt större på vissa resmål.

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