Sommaren må vara över, men reskassan kan räcka längre för den som väntar lite. En månad sticker ut som höstens riktiga fyndläge – då är internationella hotellvistelser i genomsnitt 10 procent billigare.
Resesajten pekar ut billigaste månaden – då ska du resa
När badhanddukarna har torkat och sommarens turistströmmar tunnats ut brukar även hotellpriserna sjunka. Men den gamla sanningen gäller inte överallt.
Ny statistik från den internationella resebokningssajten Expedia visar att hotell i flera brittiska städer faktiskt blir dyrare under hösten. I Birmingham stiger priserna med 30 procent jämfört med sommaren, medan Liverpool blir 20 procent dyrare.
Utanför Storbritannien ser det ljusare ut för den som vill resa utan att tömma semesterkontot. Där sjunker hotellpriserna i genomsnitt med 7 procent efter sommaren.
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November är billigast
Den stora vinnaren är november. Internationella hotellvistelser bokade via Expedia är då i genomsnitt 10 procent billigare än under sommaren.
”När du reser spelar roll”, konstaterar Melanie Fish, reseexpert och talesperson för Expedia, hos Euronews.
”Internationella vistelser på Expedia är i genomsnitt 10 procent billigare i november än på sommaren. Det gör månaden till det bästa tillfället för prismedvetna resenärer som vill hitta de bästa erbjudandena”, fortsätter hon.
Den som kan tänka sig att vänta till årets mörkare månader kan alltså få mer hotell för pengarna. Skillnaderna är dessutom betydligt större på vissa resmål.
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Här faller priserna med 30 procent
I Albufeira och Faro i portugisiska Algarve samt på de grekiska öarna Mykonos och Kos kan hotellpriserna vara upp till 30 procent lägre på hösten.
Även Benidorm, Alicante och Istanbul blir billigare när sommaren är över. Priserna är särskilt fördelaktiga i november.
Men lägre pris är inte det enda som lockar. Expedias statistik visar också att resenärerna har börjat söka sig bort från de mest upptrampade turiststråken.
Luxemburg rusar
Sökningarna efter resor till Luxemburg har ökat med hela 470 procent bland britter jämfört med förra året. Därmed toppar landet Expedias lista över höstens snabbast växande internationella resmål.
Även franska Strasbourg och Annecy klättrar kraftigt, med ökningar på 170 respektive 165 procent.
Längre söderut växer intresset för Sarandë i Albanien, Budva i Montenegro och Sloveniens huvudstad Ljubljana.
För den som vill resa billigare i höst är rådet alltså ganska enkelt: vänta till november – och titta gärna bortom de mest självklara resmålen.
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Hit reser svenskarna i höst
Medan britterna söker sig till Luxemburg, Strasbourg och Annecy håller svenska resenärer fast vid solen.
Bokningar hos resebyrån Ticket visar att Malaga är det mest bokade resmålet bland svenskar i augusti och september. Därefter följer Alicante och Mallorca.
På topp tio finns även London, Kreta, Barcelona, Rhodos, Split, Gdansk och Nice. Malaga har därmed gått om Mallorca, medan Gdansk och Nice är nya på listan.
Svenskarna tycks alltså inte vara färdiga med Medelhavet bara för att industrisemestern är över. Den som kan vänta ytterligare någon månad kan dessutom få mer hotell för pengarna.
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