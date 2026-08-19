Vårt viktigaste grannland hotas av flygstrejk – storflygplats kan stänga

Nu hotar en flygledarstrejk att skapa rejält kaos.

Norsk Flygelederforening och arbetsgivarorganisationen Spekter, tillsammans med Avinor Flysikring, medlar under onsdagen och torsdagen. Om parterna inte når en överenskommelse startar strejken klockan 06.30 fredagen den 21 augusti. Tolv flygledare omfattas av det första strejkuttaget och berör bland annat Oslo Gardermoen och Bergen Flesland, skriver E24.

Gardermoen kan stänga

Avinor har redan räknat på konsekvenserna – och prognosen är ingen munter läsning för den som har en flygbiljett i fickan.

Under fredagen väntas förseningarna på Gardermoen och Flesland öka under eftermiddagen och bli betydande framåt kvällen. Effekterna kan därefter spridas över hela Norge.

På lördagen väntas nya störningar. På Vestlandet kan luftrummet periodvis stängas och trafiken på Bergen Flesland begränsas kraftigt, enligt NTB Kommunikasjon.

Det verkliga kraftprovet kommer på söndagen.

Mellan klockan 06.30 och 11.30 räknar Avinor med att Gardermoen kan vara helt stängd för flygtrafik. Resultatet väntas bli inställda avgångar, stora förseningar och följdeffekter under resten av dagen. Problemen kan dessutom hänga kvar under måndagen.

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