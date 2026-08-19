Vårt viktigaste grannland Norge kan gå mot en stökig flyghelg. Om norska flygledare och arbetsgivarsidan inte kommer överens kan en strejk bryta ut redan på fredag morgon. För svenska resenärer är varningen högst relevant – på söndag kan Oslo Gardermoen stängas helt under fem timmar.
Vårt viktigaste grannland hotas av flygstrejk – storflygplats kan stänga
Sverige och Norge sitter ihop på betydligt fler sätt än vad riksväg 61 över Charlottenberg antyder. Affärer, jobb, skidresor, släktbesök och en omfattande flygtrafik gör att problem på norska flygplatser snabbt kan kännas även på den svenska sidan av gränsen.
Nu hotar en flygledarstrejk att skapa rejält kaos.
Norsk Flygelederforening och arbetsgivarorganisationen Spekter, tillsammans med Avinor Flysikring, medlar under onsdagen och torsdagen. Om parterna inte når en överenskommelse startar strejken klockan 06.30 fredagen den 21 augusti. Tolv flygledare omfattas av det första strejkuttaget och berör bland annat Oslo Gardermoen och Bergen Flesland, skriver E24.
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Gardermoen kan stänga
Avinor har redan räknat på konsekvenserna – och prognosen är ingen munter läsning för den som har en flygbiljett i fickan.
Under fredagen väntas förseningarna på Gardermoen och Flesland öka under eftermiddagen och bli betydande framåt kvällen. Effekterna kan därefter spridas över hela Norge.
På lördagen väntas nya störningar. På Vestlandet kan luftrummet periodvis stängas och trafiken på Bergen Flesland begränsas kraftigt, enligt NTB Kommunikasjon.
Det verkliga kraftprovet kommer på söndagen.
Mellan klockan 06.30 och 11.30 räknar Avinor med att Gardermoen kan vara helt stängd för flygtrafik. Resultatet väntas bli inställda avgångar, stora förseningar och följdeffekter under resten av dagen. Problemen kan dessutom hänga kvar under måndagen.
”No limits”
Bakom konflikten ligger bland annat frågor om flygledarnas pauser, villkoren för instruktörsarbete och regler kopplade till olika delar av arbetslivet.
Flygledarfackets ordförande Robert Gjønnes säger att någon på förhand bestämd tidsgräns för en eventuell konflikt inte finns.
Samtidigt betonar båda sidor att målet med medlingen är att undvika strejk.
Vid en konflikt kommer Avinor först att prioritera sök- och räddningsflyg, ambulanser, polis och militär trafik. Därefter kommer reguljärflyg och offshorehelikoptrar.
För svenskar med en Norgebiljett inför helgen finns alltså anledning att hålla ett extra öga på flygbolagets information.
Norge är vårt kanske viktigaste grannland. Den här helgen kan det också bli ett av de svårare att flyga till.
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