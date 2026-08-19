I Sverige kostar fjällräddningen normalt ingenting för den som verkligen är i nöd. Men efter ännu en sommar med räddningsinsatser på Kebnekaise finns det skäl att titta mot Frankrike. Där har borgmästaren vid Mont Blanc tröttnat på klättrare som struntar i varningar – och skickat dem räkningen för helikoptern.
Mont Blanc tar betalt för dumdristiga klättrare – dags för Kebnekaise?
Under sommaren har fjällräddningen flera gånger fått rycka ut på Kebnekaise. Bara under juli och augusti har människor hämtats efter fall, skador, nedkylning och problem att ta sig ner från berget. Polisen har bland annat använt helikopter vid flera insatser.
I Sverige är principen att den som befinner sig i verklig fara får hjälp genom den statliga fjällräddningen. Polisen fattar beslut om räddningsinsats enligt lagen om skydd mot olyckor och någon självrisk för den nödställde finns normalt inte. Däremot kan den som inte bedöms vara i fara behöva ordna och betala sin transport själv.
På Mont Blanc har tålamodet nu börjat ta slut, skriver ITV.
Kebnekaise krymper allt snabbare
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32 klättrare fick betala
Jean-Marc Peillex, borgmästare i Saint-Gervais vid foten av Mont Blanc, lät nyligen 32 bergsklättrare själva betala för att flygas ner från berget.
Bakgrunden var extrema förhållanden på den populära Goûterleden. Värme och torka hade ökat risken för stenras och två fjällstugor stängdes. Trots varningarna fortsatte gruppen upp mot 3 835 meters höjd.
När de sedan behövde komma ner vägrade Peillex att använda den skattefinansierade räddningshelikoptern. I stället skickades en privat helikopter – och varje klättrare fick betala 95 euro, omkring 1 050 kronor.
Borgmästaren kallade gruppen för ”opportunister och farliga människor” och menade att de medvetet hade ignorerat varningarna.
Hans argument är enkelt: staten ska rädda människor som råkar ut för olyckor, inte finansiera hemresan för människor som med öppna ögon tagit onödiga risker.
Samma diskussion finns i Sverige
Frågan är inte helt främmande här hemma. Fjällräddningen har tidigare varnat för att verksamheten inte ska fungera som någon sorts gratis taxitjänst. Om det inte föreligger fara för liv eller hälsa kan Polisen avstå från en räddningsinsats – och då kan en privat helikopter bli en dyr historia.
STF påminner samtidigt den som vill bestiga Kebnekaise om att toppturen sker i alpin miljö, att väderprognoser och lokala rekommendationer måste tas på allvar och att en räddningsinsats kan dröja länge.
Mont Blancs borgmästare har gått ett steg längre.
Redan för fyra år sedan föreslog han att klättrare skulle lämna en deposition på 15 000 euro för att täcka kostnaden för eventuell räddning – och begravning.
Det är kanske väl franskt dramatiskt.
Men nästa gång någon trotsar ovädersvarningar på Kebnekaise och sedan ringer efter helikopter lär frågan dyka upp även här:
Ska skattebetalarna alltid stå för notan?
Därför kan världens högsta berg bli ännu högre
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