Mont Blanc tar betalt för dumdristiga klättrare – dags för Kebnekaise?

I Sverige är principen att den som befinner sig i verklig fara får hjälp genom den statliga fjällräddningen. Polisen fattar beslut om räddningsinsats enligt lagen om skydd mot olyckor och någon självrisk för den nödställde finns normalt inte. Däremot kan den som inte bedöms vara i fara behöva ordna och betala sin transport själv.

På Mont Blanc har tålamodet nu börjat ta slut, skriver ITV.

Till vänster: Mont Blanc. Till höger: Räddningshelikopter. Arkivbild. (Foto: Rebecca Blackwell/AP/TT)

32 klättrare fick betala

Jean-Marc Peillex, borgmästare i Saint-Gervais vid foten av Mont Blanc, lät nyligen 32 bergsklättrare själva betala för att flygas ner från berget.

Bakgrunden var extrema förhållanden på den populära Goûterleden. Värme och torka hade ökat risken för stenras och två fjällstugor stängdes. Trots varningarna fortsatte gruppen upp mot 3 835 meters höjd.

När de sedan behövde komma ner vägrade Peillex att använda den skattefinansierade räddningshelikoptern. I stället skickades en privat helikopter – och varje klättrare fick betala 95 euro, omkring 1 050 kronor.

Borgmästaren kallade gruppen för ”opportunister och farliga människor” och menade att de medvetet hade ignorerat varningarna.

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Hans argument är enkelt: staten ska rädda människor som råkar ut för olyckor, inte finansiera hemresan för människor som med öppna ögon tagit onödiga risker.