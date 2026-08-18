Efter extremvärmen: Nu flyttar smarta resenärer semestern till hösten

Enligt resebyrån Ticket är september och hösten dessutom bland årets mest prisvärda perioder för den som vill söka sig söderut.

”Sensommaren är ett perfekt tillfälle att resa. På många populära resmål är det fortfarande högsommarvärme, samtidigt som tempot ofta är lugnare än under juli. Dessutom går det ofta att hitta fler prisvärda resor”, säger Tiyoneh Jah, PR- och kommunikationsansvarig på Ticket.

September är månaden då flygbiljetten kan bli billigare och havet fortfarande är varmt. Foto: Pressbild

Här dröjer sommaren och semestern kvar

Kreta är fortfarande ordentligt varmt under sensommaren. Temperaturen ligger ofta runt 30 grader samtidigt som Medelhavet hunnit värmas upp under hela sommaren. Dessutom blir det betydligt behagligare att lämna solstolen och faktiskt se något av ön.

På Cypern håller sommaren ett ännu hårdare grepp. Här kan temperaturen fortsätta över 30 grader långt in på hösten och badvattnet är närmast tropiskt.

Mallorca lockar med samma stränder som i juli men färre semesterfirare. September är dessutom en betydligt bättre månad för den som vill cykla, vandra eller äta middag utan att känna sig som en ugnsbakad havsabborre.

Även Alanya på den turkiska Rivieran fortsätter att leverera högsommarvärme med varmt hav och mängder av soltimmar.

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Den som vill ha något svalare kan välja Algarve i södra Portugal. Här passar temperaturen bättre för golf, vandring och utflykter längs Atlantkusten.