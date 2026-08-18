Dagens PS
Perfect Weekend
Dagensps.se
Weekend
Resor

Efter extremvärmen: Nu flyttar smarta resenärer semestern till hösten

September är månaden då flygbiljetten kan bli billigare och havet fortfarande är varmt. Foto: Pressbild

Juli i Sydeuropa har blivit en prövning i värmetålighet. Allt fler väljer därför att vänta med semestern tills de värsta temperaturerna har lagt sig – och reser i september och oktober i stället. Då är havet varmt, stränderna lugnare och priserna ofta betydligt trevligare.

Den klassiska svenska semesterkalendern säger juli. Vädret runt Medelhavet börjar säga något annat.

Efter somrar med temperaturer långt över 35 grader på flera populära turistorter framstår sensommaren och den tidiga hösten som ett allt klokare alternativ. Man får fortfarande sol och bad, men slipper åtminstone en del av högsäsongens värsta hetta, trängsel och priser.

Enligt resebyrån Ticket är september och hösten dessutom bland årets mest prisvärda perioder för den som vill söka sig söderut.

”Sensommaren är ett perfekt tillfälle att resa. På många populära resmål är det fortfarande högsommarvärme, samtidigt som tempot ofta är lugnare än under juli. Dessutom går det ofta att hitta fler prisvärda resor”, säger Tiyoneh Jah, PR- och kommunikationsansvarig på Ticket.

Nu öppnar svenskarna plånboken igen – rusning efter vinterresor

Efter några år av inflation, räntechock och allmänt ekonomiskt självskadebeteende börjar det ljusna för svenskarna. Räntorna är betydligt lägre,
September är månaden då flygbiljetten kan bli billigare och havet fortfarande är varmt. Foto: Pressbild

Här dröjer sommaren och semestern kvar

Kreta är fortfarande ordentligt varmt under sensommaren. Temperaturen ligger ofta runt 30 grader samtidigt som Medelhavet hunnit värmas upp under hela sommaren. Dessutom blir det betydligt behagligare att lämna solstolen och faktiskt se något av ön.

Cypern håller sommaren ett ännu hårdare grepp. Här kan temperaturen fortsätta över 30 grader långt in på hösten och badvattnet är närmast tropiskt.

Mallorca lockar med samma stränder som i juli men färre semesterfirare. September är dessutom en betydligt bättre månad för den som vill cykla, vandra eller äta middag utan att känna sig som en ugnsbakad havsabborre.

Även Alanya på den turkiska Rivieran fortsätter att leverera högsommarvärme med varmt hav och mängder av soltimmar.

Den som vill ha något svalare kan välja Algarve i södra Portugal. Här passar temperaturen bättre för golf, vandring och utflykter längs Atlantkusten.

En flygstol söderut kan vara bästa medicinen mot att sommaren tog slut för tidigt. Foto: Pressbild

Svenskarna fortsätter till solen och semestern

Tickets bokningar visar samtidigt att klassikerna håller ställningarna även efter industrisemestern.

Mest bokade resmålen i augusti och september

  1. Malaga
  2. Alicante
  3. Mallorca
  4. London
  5. Kreta
  6. Barcelona
  7. Rhodos
  8. Split
  9. Gdansk
  10. Nice

Malaga går alltså om Mallorca och tar förstaplatsen, medan Gdansk och Nice är nya på topp tio.

För den som kan styra sin semester själv börjar slutsatsen bli ganska enkel: juli kan man med fördel tillbringa i Sverige. Medelhavet finns kvar i september och oktober – och då har det förhoppningsvis slutat försöka grilla sina gäster.

Semesterfiaskot kan ge pengar tillbaka – här är dina rättigheter

Hotellet var sämre än på bilderna, flyget ett dygn försenat och maten inte ens i närheten av den utlovade lyxmiddagen. Ett semesterfiasko behöver inte
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Mest lästa i kategorin