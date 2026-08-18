Juli i Sydeuropa har blivit en prövning i värmetålighet. Allt fler väljer därför att vänta med semestern tills de värsta temperaturerna har lagt sig – och reser i september och oktober i stället. Då är havet varmt, stränderna lugnare och priserna ofta betydligt trevligare.
Efter extremvärmen: Nu flyttar smarta resenärer semestern till hösten
Den klassiska svenska semesterkalendern säger juli. Vädret runt Medelhavet börjar säga något annat.
Efter somrar med temperaturer långt över 35 grader på flera populära turistorter framstår sensommaren och den tidiga hösten som ett allt klokare alternativ. Man får fortfarande sol och bad, men slipper åtminstone en del av högsäsongens värsta hetta, trängsel och priser.
Enligt resebyrån Ticket är september och hösten dessutom bland årets mest prisvärda perioder för den som vill söka sig söderut.
”Sensommaren är ett perfekt tillfälle att resa. På många populära resmål är det fortfarande högsommarvärme, samtidigt som tempot ofta är lugnare än under juli. Dessutom går det ofta att hitta fler prisvärda resor”, säger Tiyoneh Jah, PR- och kommunikationsansvarig på Ticket.
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Här dröjer sommaren och semestern kvar
Kreta är fortfarande ordentligt varmt under sensommaren. Temperaturen ligger ofta runt 30 grader samtidigt som Medelhavet hunnit värmas upp under hela sommaren. Dessutom blir det betydligt behagligare att lämna solstolen och faktiskt se något av ön.
På Cypern håller sommaren ett ännu hårdare grepp. Här kan temperaturen fortsätta över 30 grader långt in på hösten och badvattnet är närmast tropiskt.
Mallorca lockar med samma stränder som i juli men färre semesterfirare. September är dessutom en betydligt bättre månad för den som vill cykla, vandra eller äta middag utan att känna sig som en ugnsbakad havsabborre.
Även Alanya på den turkiska Rivieran fortsätter att leverera högsommarvärme med varmt hav och mängder av soltimmar.
Den som vill ha något svalare kan välja Algarve i södra Portugal. Här passar temperaturen bättre för golf, vandring och utflykter längs Atlantkusten.
Svenskarna fortsätter till solen och semestern
Tickets bokningar visar samtidigt att klassikerna håller ställningarna även efter industrisemestern.
Mest bokade resmålen i augusti och september
- Malaga
- Alicante
- Mallorca
- London
- Kreta
- Barcelona
- Rhodos
- Split
- Gdansk
- Nice
Malaga går alltså om Mallorca och tar förstaplatsen, medan Gdansk och Nice är nya på topp tio.
För den som kan styra sin semester själv börjar slutsatsen bli ganska enkel: juli kan man med fördel tillbringa i Sverige. Medelhavet finns kvar i september och oktober – och då har det förhoppningsvis slutat försöka grilla sina gäster.
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