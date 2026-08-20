Det skandinaviska flygbolaget Norse Atlantic Airways går in i hösten med betydligt mindre intäkter, en kraftigt växande förlust och en försäljningsprocess utan något avgörande besked. Under andra kvartalet förlorade långdistansbolaget 70,5 miljoner dollar före skatt. Nu hoppas ledningen att en försäljning, fusion eller ny partner ska ge bolaget luft under vingarna.
Skandinaviskt flygbolag blöder – förlusten rusar när försäljningen drar ut på tiden
Intäkterna faller kraftigt
Norse Atlantic omsatte 132 miljoner dollar under årets andra kvartal, ned från 202 miljoner dollar motsvarande period i fjol.
Samtidigt exploderade förlusten. Resultatet före skatt landade på minus 70,5 miljoner dollar, jämfört med en förlust på 5,5 miljoner dollar ett år tidigare, rapporterar norska DN.
Bakgrunden är bland annat stigande bränslekostnader, som redan under våren tvingade flygbolaget att dra ned antalet avgångar. Norse har dessutom förlorat sin största kund efter att tidigare under sommaren ha tagit in nytt kapital.
Det är med andra ord ont om både medvind och tid.
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Förre SAS-chefen ska städa upp
I centrum står Eivind Roald, tidigare toppchef på SAS, som nu leder Norse Atlantic genom krisen.
Han medger att resultatet är långt ifrån godkänt.
”Vi är naturligtvis inte nöjda med de finansiella resultaten”, säger Roald, men framhåller samtidigt att bolaget har tagit steg för att stärka både den kommersiella verksamheten och den finansiella plattformen.
Köpare tittar på Dreamliner-flottan
Det mest intressanta för investerare är nu den pågående strategiska processen.
Norse uppger att flera parter har visat intresse för bolagets Boeing 787 Dreamliner-flygplan och att processen nu gått in i en mer formell fas.
Flera potentiella intressenter har undertecknat sekretessavtal.
Enligt Roald kan processen mynna ut i en försäljning av bolaget, en sammanslagning eller ett partnerskap.
Något konkret bud eller någon färdig affär presenteras däremot inte.
Attraktiva flygplan – svårare flygbolag
Det är också här Norse Atlantics dilemma blir tydligt.
Bolaget sitter på moderna långdistansflygplan som är attraktiva på en marknad där tillgången på nya flygplan fortfarande är begränsad. Men själva affärsmodellen – lågpris på långdistans – har historiskt varit betydligt svårare att få lönsam än att sälja billiga biljetter inom Europa.
Norse har dessutom mött en brutal kombination av höga bränslepriser, svagare efterfrågan på vissa linjer och höga fasta kostnader.
För Eivind Roald handlar de kommande månaderna därför mindre om att visa snabb tillväxt och mer om att hitta en ägare eller partner med djupare fickor.
Annars riskerar Dreamliner-planen snart att vara mer attraktiva än flygbolaget som använder dem.
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