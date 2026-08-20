Skandinaviskt flygbolag blöder – förlusten rusar när försäljningen drar ut på tiden

Förre SAS-chefen ska städa upp

I centrum står Eivind Roald, tidigare toppchef på SAS, som nu leder Norse Atlantic genom krisen.

Han medger att resultatet är långt ifrån godkänt.

”Vi är naturligtvis inte nöjda med de finansiella resultaten”, säger Roald, men framhåller samtidigt att bolaget har tagit steg för att stärka både den kommersiella verksamheten och den finansiella plattformen.

ANNONS

Köpare tittar på Dreamliner-flottan

Det mest intressanta för investerare är nu den pågående strategiska processen.

Norse uppger att flera parter har visat intresse för bolagets Boeing 787 Dreamliner-flygplan och att processen nu gått in i en mer formell fas.

Flera potentiella intressenter har undertecknat sekretessavtal.

Enligt Roald kan processen mynna ut i en försäljning av bolaget, en sammanslagning eller ett partnerskap.

Något konkret bud eller någon färdig affär presenteras däremot inte.

Bolagets omsättning föll kraftigt under andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Foto: Norse Atlantic

Attraktiva flygplan – svårare flygbolag

Det är också här Norse Atlantics dilemma blir tydligt.

ANNONS

Bolaget sitter på moderna långdistansflygplan som är attraktiva på en marknad där tillgången på nya flygplan fortfarande är begränsad. Men själva affärsmodellen – lågpris på långdistans – har historiskt varit betydligt svårare att få lönsam än att sälja billiga biljetter inom Europa.

Norse har dessutom mött en brutal kombination av höga bränslepriser, svagare efterfrågan på vissa linjer och höga fasta kostnader.

För Eivind Roald handlar de kommande månaderna därför mindre om att visa snabb tillväxt och mer om att hitta en ägare eller partner med djupare fickor.

Annars riskerar Dreamliner-planen snart att vara mer attraktiva än flygbolaget som använder dem.