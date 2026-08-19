Missa inte Europas märkligaste lilla land

Ett land byggt på ett berg

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Det mesta av det San Marino-besökaren vill se finns högst upp på Monte Titano. Här ligger den gamla huvudstaden med sina murar, gränder och de berömda befästningstornen som blivit landets symbol.

Som vi skrev efter vårt förra besök är stadskärnan närmast en medeltida labyrint. Utsikten är desto mer storslagen. Vid klart väder sträcker sig blicken över Emilia-Romagna och Adriatiska havet. Hela den historiska stadskärnan och Monte Titano finns sedan 2008 på UNESCO:s världsarvslista.

Det finns också en viss charm i att ett land med färre invånare än många svenska kommuner håller sig med parlament, egna pass, flagga, frimärken, mynt och högtidlig vaktavlösning.

Ingen ska anklaga San Marino för bristande självförtroende.

Ät som i Italien – fast inte riktigt

Maten avslöjar förstås var på kartan vi befinner oss. Köket ligger nära Emilia-Romagna med pasta, ost, vin och piada, San Marinos version av den romagnolska piadinan.

Till efterrätt finns bland annat Torta Tre Monti, en skapelse med choklad och hasselnötter som fått sitt namn efter landets tre torn. San Marino producerar dessutom eget vin och ost.

Och även om landet inte är medlem i EU använder man euro. De egna euromynten har dessutom blivit samlarobjekt.

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Stenhus och kullerstensgator i Europas äldsta republik. (Foto: Canva)

Gör inte misstaget att åka hem direkt

De flesta kommer hit som dagsutflykt från Rimini. Det fungerar utmärkt – San Marino saknar både flygplats och järnvägsstation och nås enklast med bil eller buss från Italien.

Men det bästa rådet från både vår tidigare resa och det nya underlaget är att stanna en natt.

När dagsresenärerna åkt tillbaka mot stranden töms gränderna, restaurangerna blir lugnare och den lilla republiken börjar kännas betydligt mindre som en turistattraktion och betydligt mer som det den faktiskt är:

Ett väldigt gammalt land som av någon anledning fortfarande lyckas stå på egna ben.