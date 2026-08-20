Nu rasar flygpriserna – men billiga biljetter kan bli svårare att hitta 2027

Nu syns samma sak på flygbiljetterna.

I Norge rapporteras flyg till Italien, Kroatien, Spanien och Grekland för omkring 500 norska kronor enkel väg. För svenska resenärer är logiken densamma: när skolorna börjar och semesterperioden tar slut sjunker efterfrågan kraftigt.

Flygbolagen har då två alternativ. Flyga omkring med tomma stolar eller sänka priset.

De brukar välja det senare.

Konkurrensen håller nere priserna

Inför sommaren fanns farhågor om betydligt dyrare flygresor. Kriget i Iran och stigande bränslepriser skapade oro, men på Europalinjerna har efterfrågan inte varit stark nog för att flygbolagen fullt ut ska kunna skicka kostnadsökningarna vidare till kunderna.

Den norske flyganalytikern Hans Jørgen Elnæs beskriver Europamarknaden som svagare än väntat.

Konkurrensen har helt enkelt varit för hård.

Det ligger i linje med det vi sett tidigare under året. Ryanair har fortsatt att pumpa ut enorm kapacitet i Europa, samtidigt som SAS, Norwegian och andra bolag slåss om samma semesterresenärer. För konsumenten är överkapacitet en ganska angenäm företeelse.

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Men de allra billigaste biljetterna är trots det något dyrare än för ett år sedan. En resa som kunde kosta drygt 400 kronor 2025 kan i dag snarare kosta 500. Till Paris och London har prisökningarna på flera håll varit betydligt större.