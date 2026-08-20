Högsäsongen är över och plötsligt ser flygpriserna i Europa betydligt trevligare ut. Den som kan resa när barnfamiljerna gått tillbaka till skolan kan fortfarande hitta biljetter för några hundralappar. Men 2027 tornar nya kostnader upp sig för flygbolagen – och till slut brukar notan hamna hos passageraren.
Nu rasar flygpriserna – men billiga biljetter kan bli svårare att hitta 2027
Vi har tidigare skrivit om varför sensommaren blivit ett allt bättre tillfälle att resa. Värmen dröjer sig kvar i Sydeuropa samtidigt som hotell och flygplan inte längre fylls lika lätt som under juli.
Nu syns samma sak på flygbiljetterna.
I Norge rapporteras flyg till Italien, Kroatien, Spanien och Grekland för omkring 500 norska kronor enkel väg. För svenska resenärer är logiken densamma: när skolorna börjar och semesterperioden tar slut sjunker efterfrågan kraftigt.
Flygbolagen har då två alternativ. Flyga omkring med tomma stolar eller sänka priset.
De brukar välja det senare.
Konkurrensen håller nere priserna
Inför sommaren fanns farhågor om betydligt dyrare flygresor. Kriget i Iran och stigande bränslepriser skapade oro, men på Europalinjerna har efterfrågan inte varit stark nog för att flygbolagen fullt ut ska kunna skicka kostnadsökningarna vidare till kunderna.
Den norske flyganalytikern Hans Jørgen Elnæs beskriver Europamarknaden som svagare än väntat.
Konkurrensen har helt enkelt varit för hård.
Det ligger i linje med det vi sett tidigare under året. Ryanair har fortsatt att pumpa ut enorm kapacitet i Europa, samtidigt som SAS, Norwegian och andra bolag slåss om samma semesterresenärer. För konsumenten är överkapacitet en ganska angenäm företeelse.
Men de allra billigaste biljetterna är trots det något dyrare än för ett år sedan. En resa som kunde kosta drygt 400 kronor 2025 kan i dag snarare kosta 500. Till Paris och London har prisökningarna på flera håll varit betydligt större.
2027 kan bli ett brytningsår
Det stora frågetecknet är nästa år.
Flygets klimatkostnader i Europa fortsätter att öka. Från 2026 får flygbolagen inte längre några vanliga gratis utsläppsrätter inom EU:s utsläppshandel utan måste köpa dem på marknaden. Samtidigt kräver EU:s ReFuelEU Aviation redan att minst två procent hållbart flygbränsle, SAF, blandas in vid större EU-flygplatser. SAF är fortfarande betydligt dyrare än vanlig fossil flygfotogen.
Dessutom ska EU under 2026 bedöma om utsläppshandeln från 2027 ska få ett större geografiskt omfång för internationellt flyg. Något sådant beslut är ännu inte taget, men en utvidgning skulle kunna öka kostnaderna kraftigt för Europas stora flygbolag.
Det betyder inte att 500-kronorsbiljetten försvinner den 1 januari 2027. Flygpriser bestäms fortfarande framför allt av konkurrens, kapacitet och hur desperat ett flygbolag är att fylla den sista stolen.
Men den långsiktiga riktningen är tydlig: att producera en flygstol i Europa blir dyrare.
De vägrar sänka priserna – trots billigare flygbränsle
Flygbränsle har blivit betydligt billigare efter vårens pristopp. Men resenärerna ska inte räkna med motsvarande rea på flygbiljetterna.