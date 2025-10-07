Det är inte Danmark, inte Norge – utan Estland som toppar listan när Condé Nast Traveller utser Europas vänligaste länder 2025. Sverige finns inte ens med.
Sveriges grannland utsett till Europas vänligaste 2025
Varje år låter det brittiska magasinet sina läsare rösta fram de destinationer där besökare känner sig mest välkomna. Årets resultat visar att charm, leenden och genuin nyfikenhet fortfarande betyder mer än lyx och lyftkranar.
Och vinnaren är alltså vår baltiska granne i öster – ett land som länge förknippats mer med digitala ID-system än med mänsklig värme. Men där hade vi fel.
Estland tar förstaplatsen 2025
Med 98,46 procent i nöjdhetspoäng gör Estland en sensationell entré som Europas vänligaste land. Här möts besökare av medeltida stadskärnor, vilda skogar, 2 000 öar och en befolkning som överraskar med öppenhet och respekt. Att landet dessutom var först i världen med e-röstning gör bara bilden ännu mer modern – vänligheten gäller både IRL och online.
Irland på silverplats bland Europas vänligaste
Irland landar på andra plats, precis som förra året. Här handlar allt om “craic” – den svåröversatta blandningen av humor, musik och spontan pubgemenskap. St Patrick’s Festival, berättartraditionen och de öppna samtalen gör att ingen är ensam länge på den gröna ön.
Perfect Weekend i Zadar
Zadar är Kroatiens charmigaste underdog. En stad som i tre tusen år har bytt ägare lika ofta som MFF byter tränare.
Portugal full av värme 2025
Bronset går till Portugal, där vänligheten känns lika självklar som solen. I marknadshallar, på kaféer och i små kuststäder bjuds du snabbt in till samtal över pastel de nata och portvin.
Island, Turkiet och Grekland i toppen
Island, enda nordiska land på listan, hamnar fyra – ett bevis på att reserverad yta kan rymma ett varmt hjärta. Turkiet, med sina teglas och generösa middagar, placerar sig femma. Därefter följer Grekland, Italien, Österrike, Spanien och Cypern.
Sverige lyser med sin frånvaro bland Europas vänligaste
Att Sverige saknas helt är värt en reflektion. Våra grannar Estland och Island visar att nordbor kan vara både effektiva och hjärtliga. Kanske är det dags att vi övar lite mer på att hälsa, småprata – och faktiskt bjuda in turister till bordet på riktigt.
Perfect Weekend Guide: De tio vänligaste länderna i Europa 2025
- Estland – 98,46 procent
- Irland – 96,84 procent
- Portugal – 95,18 procent
- Island – 94,55 procent
- Turkiet – 94,12 procent
- Grekland – 92,73 procent
- Italien – 91,89 procent
- Österrike – 91,67 procent
- Spanien – 91,43 procent
- Cypern – 91,30 procent
Källa: Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2025
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
