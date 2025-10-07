Dagensps.se
Weekend
Resor

Sveriges grannland utsett till Europas vänligaste 2025

I Tallin är leendena lika snabba som bredbandet. (Foto: Pixabay)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

Det är inte Danmark, inte Norge – utan Estland som toppar listan när Condé Nast Traveller utser Europas vänligaste länder 2025. Sverige finns inte ens med.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Varje år låter det brittiska magasinet sina läsare rösta fram de destinationer där besökare känner sig mest välkomna. Årets resultat visar att charm, leenden och genuin nyfikenhet fortfarande betyder mer än lyx och lyftkranar.

Och vinnaren är alltså vår baltiska granne i öster – ett land som länge förknippats mer med digitala ID-system än med mänsklig värme. Men där hade vi fel.

Estland är landet som uppfann e-röstning men fortfarande hinner hälsa på grannen. (Foto: Pixabay)

Estland tar förstaplatsen 2025

Med 98,46 procent i nöjdhetspoäng gör Estland en sensationell entré som Europas vänligaste land. Här möts besökare av medeltida stadskärnor, vilda skogar, 2 000 öar och en befolkning som överraskar med öppenhet och respekt. Att landet dessutom var först i världen med e-röstning gör bara bilden ännu mer modern – vänligheten gäller både IRL och online.

Du kommer till Irland för Guinness men stannar för skratten. (Foto: Pixabay)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Irland på silverplats bland Europas vänligaste

Irland landar på andra plats, precis som förra året. Här handlar allt om “craic” – den svåröversatta blandningen av humor, musik och spontan pubgemenskap. St Patrick’s Festival, berättartraditionen och de öppna samtalen gör att ingen är ensam länge på den gröna ön.

Perfect Weekend i Zadar

Zadar är Kroatiens charmigaste underdog. En stad som i tre tusen år har bytt ägare lika ofta som MFF byter tränare.
ANNONS
Det är svårt att vara sur i Portugal när solen och servitören båda ler mot dig. (Foto: Pixabay)

Portugal full av värme 2025

Bronset går till Portugal, där vänligheten känns lika självklar som solen. I marknadshallar, på kaféer och i små kuststäder bjuds du snabbt in till samtal över pastel de nata och portvin.

I Turkiet dricker man inte kaffe för koffeinet utan för sällskapet. (Foto: Pixabay)

Island, Turkiet och Grekland i toppen

Island, enda nordiska land på listan, hamnar fyra – ett bevis på att reserverad yta kan rymma ett varmt hjärta. Turkiet, med sina teglas och generösa middagar, placerar sig femma. Därefter följer Grekland, Italien, Österrike, Spanien och Cypern.

Sverige lyser med sin frånvaro bland Europas vänligaste

Att Sverige saknas helt är värt en reflektion. Våra grannar Estland och Island visar att nordbor kan vara både effektiva och hjärtliga. Kanske är det dags att vi övar lite mer på att hälsa, småprata – och faktiskt bjuda in turister till bordet på riktigt.

– Ordet “Lebensgefühl” är svårare att uttala än att känna i Österrike. (Foto: Pixabay)
ANNONS

Perfect Weekend Guide: De tio vänligaste länderna i Europa 2025

  1. Estland – 98,46 procent
  2. Irland – 96,84 procent
  3. Portugal – 95,18 procent
  4. Island – 94,55 procent
  5. Turkiet – 94,12 procent
  6. Grekland – 92,73 procent
  7. Italien – 91,89 procent
  8. Österrike – 91,67 procent
  9. Spanien – 91,43 procent
  10. Cypern – 91,30 procent

Källa: Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2025

Vill du läsa mer om restauranger och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Krönika: Ett köttkrig väntas på Stureplan och Här är Tysklands vackraste gamla stadskärna.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EstlandEuropaIrlandIslandPortugalSverige
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Verisure hemlarm – endast 2990 kr

Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS