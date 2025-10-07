Sveriges grannland utsett till Europas vänligaste 2025

Varje år låter det brittiska magasinet sina läsare rösta fram de destinationer där besökare känner sig mest välkomna. Årets resultat visar att charm, leenden och genuin nyfikenhet fortfarande betyder mer än lyx och lyftkranar.

Och vinnaren är alltså vår baltiska granne i öster – ett land som länge förknippats mer med digitala ID-system än med mänsklig värme. Men där hade vi fel.

Estland är landet som uppfann e-röstning men fortfarande hinner hälsa på grannen. (Foto: Pixabay)

Estland tar förstaplatsen 2025

Med 98,46 procent i nöjdhetspoäng gör Estland en sensationell entré som Europas vänligaste land. Här möts besökare av medeltida stadskärnor, vilda skogar, 2 000 öar och en befolkning som överraskar med öppenhet och respekt. Att landet dessutom var först i världen med e-röstning gör bara bilden ännu mer modern – vänligheten gäller både IRL och online.