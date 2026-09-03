Ryanair fyller planen och fortsätter att växa. Ändå drar Europas största lågprisbolag ned på ambitionerna inför vintern. Förklaringen är dyrt flygbränsle – och signalen passar in i en flygbransch som blivit betydligt mer försiktig.
Ryanair bromsar – nu kommer varningen om dyrare flygbiljetter
I augusti flög Ryanair 22,2 miljoner passagerare, sex procent fler än samma månad förra året. Kabinfaktorn låg på 96 procent.
Det låter knappast som kris.
Men samtidigt sänker bolaget trafikmålet för räkenskapsåret som avslutas i mars 2027 från 216 till 214 miljoner passagerare.
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Dyrt bränsle förändrar kalkylen
Ryanair räknar fortfarande med stark tillväxt under sommaren och hösten, men från november till mars ska trafiken i princip stå still jämfört med förra året, rapporterar Flygtorget.
Orsaken är bränslet.
Bolaget har prissäkrat omkring 80 procent av sitt behov fram till mars 2027. Den delen kostar enligt Ryanair omkring 67 dollar per fat.
Bränsle som måste köpas på marknaden kostar däremot runt 140 dollar per fat.
Genom att flyga mindre under vintern räknar Ryanair med att minska förlusten med 70–100 miljoner euro.
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Fler flygbolag blir försiktiga
Ryanairs besked kommer samtidigt som flera andra europeiska flygbolag minskar riskerna.
Dagens PS har tidigare berättat att SAS minskar kapaciteten mellan Arlanda och New York inför hösten, med färre avgångar och mindre flygplan.
Samtidigt fortsätter SAS att koncentrera mer av sin långlinjetrafik till Köpenhamn, medan Arlanda tappar relativt Kastrup.
Även Dubai har blivit ett tydligt exempel på den nya försiktigheten. Finnair har stoppat sin vintertrafik och SAS har lagt ned sin planerade dagliga Köpenhamn–Dubai-satsning innan den hunnit komma igång.
Bakom besluten finns olika orsaker, men mönstret är detsamma: flygbolagen vill inte längre hålla kapacitet uppe till varje pris.
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Ryanair varnar för dyrare biljetter
Ryanair varnar nu för att höga oljepriser kan leda till betydligt dyrare europeiska kortdistansbiljetter under nästa år.
Bolag med sämre bränslesäkring kan tvingas skära hårdare i sina tidtabeller. Färre flygstolar samtidigt som efterfrågan är fortsatt stark betyder normalt högre priser.
Paradoxalt nog kan Ryanair själv bli en vinnare.
Bolaget har stark ekonomi, hög beläggning och bättre skydd mot bränslepriserna än många konkurrenter.
När andra bromsar brukar Ryanair växa.
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