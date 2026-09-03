Ryanair bromsar – nu kommer varningen om dyrare flygbiljetter

Men samtidigt sänker bolaget trafikmålet för räkenskapsåret som avslutas i mars 2027 från 216 till 214 miljoner passagerare.

Dyrt bränsle förändrar kalkylen

Ryanair räknar fortfarande med stark tillväxt under sommaren och hösten, men från november till mars ska trafiken i princip stå still jämfört med förra året, rapporterar Flygtorget.

Orsaken är bränslet.

Bolaget har prissäkrat omkring 80 procent av sitt behov fram till mars 2027. Den delen kostar enligt Ryanair omkring 67 dollar per fat.

Bränsle som måste köpas på marknaden kostar däremot runt 140 dollar per fat.

Genom att flyga mindre under vintern räknar Ryanair med att minska förlusten med 70–100 miljoner euro.