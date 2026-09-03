Rekordsommar för svenska hotell – men Sverige är fortfarande en turistdvärg

Det betyder i praktiken att hotellen inte bara får fler gäster. De får också betydligt bättre betalt för dem.

Göteborg stack ut under augusti med en intäktsökning på 25 procent, hjälpt av en stark evenemangssommar. Men uppgången märktes över hela landet.

Sett över juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4 procent medan logiintäkterna steg med 12 procent. Snittpriserna ökade med omkring 9 procent både i storstäderna och ute i landet.

Fler turister har hittat till Sverige i sommar – men det är framför allt hotellpriserna som slagit rekord. Foto: Pressbild

Utländska turister driver uppgången

Den stora motorn är besökarna från utlandet.

Enligt Tillväxtverkets statistik ökade de utländska gästnätterna på svenska hotell med 14 procent under sommaren, medan de svenska ökade med 3 procent.

Redan före augusti pekade utvecklingen mot rekord. Juli blev den största turistmånaden som någonsin uppmätts i Sverige med drygt 14,2 miljoner gästnätter. De utländska gästnätterna ökade då med nästan 10 procent jämfört med året före.

Norrmännen har varit särskilt förtjusta i Sverige. Under juli stod de för närmare 1,6 miljoner gästnätter och ökade med 14 procent. Amerikanerna ökade med drygt 18 procent.

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Även turister från södra Europa hittar hit. Spanska gästnätter ökade med hela 65 procent i juli jämfört med året före.

Billigare drivmedel, valutaläget och en förbättrad konjunktur pekas av Visita ut som några av förklaringarna.