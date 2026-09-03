Svenska hotell går mot en historiskt rekordsommar. Utländska besökare strömmar till och hotellintäkterna rusar snabbare än antalet gäster. Men innan vi utropar Sverige till Europas nya turiststormakt kan det vara värt att jämföra med Spanien och Frankrike.
Rekordsommar för svenska hotell – men Sverige är fortfarande en turistdvärg
Sommaren 2026 blev en rekordsommar för svenska hotell, enligt nya siffror från Visita och Benchmarking Alliance.
Under augusti ökade antalet sålda hotellrum med 3 procent jämfört med samma månad förra året. Samtidigt steg hotellens logiintäkter med hela 12 procent.
Det betyder i praktiken att hotellen inte bara får fler gäster. De får också betydligt bättre betalt för dem.
Göteborg stack ut under augusti med en intäktsökning på 25 procent, hjälpt av en stark evenemangssommar. Men uppgången märktes över hela landet.
Sett över juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4 procent medan logiintäkterna steg med 12 procent. Snittpriserna ökade med omkring 9 procent både i storstäderna och ute i landet.
Utländska turister driver uppgången
Den stora motorn är besökarna från utlandet.
Enligt Tillväxtverkets statistik ökade de utländska gästnätterna på svenska hotell med 14 procent under sommaren, medan de svenska ökade med 3 procent.
Redan före augusti pekade utvecklingen mot rekord. Juli blev den största turistmånaden som någonsin uppmätts i Sverige med drygt 14,2 miljoner gästnätter. De utländska gästnätterna ökade då med nästan 10 procent jämfört med året före.
Norrmännen har varit särskilt förtjusta i Sverige. Under juli stod de för närmare 1,6 miljoner gästnätter och ökade med 14 procent. Amerikanerna ökade med drygt 18 procent.
Även turister från södra Europa hittar hit. Spanska gästnätter ökade med hela 65 procent i juli jämfört med året före.
Billigare drivmedel, valutaläget och en förbättrad konjunktur pekas av Visita ut som några av förklaringarna.
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Sverige växer snabbt – från en liten nivå
Men rekord är ett lurigt ord.
Sverige växer snabbt som turistdestination, men internationellt är landet fortfarande en ganska liten spelare.
Som jämförelse tog Spanien emot 96,8 miljoner internationella turister under 2025. Det var dessutom nytt spanskt rekord.
Frankrike låg ännu högre med omkring 102 miljoner internationella turister under 2025 och behöll därmed positionen som världens mest besökta turistland.
Det är nivåer Sverige inte är i närheten av.
Sverige hade under hela rekordsommaren 2025 omkring 9,4 miljoner utländska gästnätter på kommersiella boenden. Det är dessutom gästnätter och inte antal unika utländska turister, vilket gör en direkt jämförelse ännu mer ofördelaktig.
En liten vinnare
Det intressanta är därför kanske inte att Sverige ska konkurrera med Mallorca, Paris eller Costa del Sol om själva volymerna.
Det intressanta är riktningen.
Sverige får fler internationella gäster, hotellen kan ta bättre betalt och besökarna kommer från fler marknader än tidigare.
Frankrike och Spanien är fortfarande turistvärldens stormakter.
Men Sverige har åtminstone börjat få betydligt fler turister att hitta hit.
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