Här kunde du boka premiärministerns hem på Booking.com

Larry fick bra recension

Experimentet slutade inte där.

Efter den påhittade vistelsen publicerade Which? dessutom en recension.

Testgästen gav boendet högsta betyg och skrev ungefär att det varit fantastiskt att få bo hemma hos Storbritanniens premiärminister.

En av vistelsens höjdpunkter?

Att umgås med Downing Streets berömda katt Larry.

Någon större varningsklocka verkar inte ha ringt.

Recensionen publicerades.

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Annonsen låg kvar i Booking.coms system fram till den 27 augusti, drygt två månader efter att den först skapades den 18 juni.

”Inte ändamålsenligt”

Which? Travel-redaktören Rory Boland är minst sagt kritisk.

”Om Booking.coms så kallade sofistikerade AI-system inte kan upptäcka att 10 Downing Street inte är en semesterbostad är det inte konstigt att bedragare kan utnyttja plattformen”, säger han till BBC.

Han konstaterar att experimentet hade varit komiskt om konsekvenserna för riktiga resenärer inte kunde vara så allvarliga.

Falska hotell och lägenheter kan kosta resenärer tusentals kronor.

Booking.com försvarar kontrollerna

Booking.com invänder mot bilden.

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Företaget säger att experimentet inte speglar de miljontals riktiga annonser och recensioner som finns på plattformen.

Enligt Booking.com var den falska annonsen bara öppen för allmänheten under omkring 20 minuter. Därför aktiverades inte alla automatiska bedrägerikontroller.

Bolaget uppger också att man använder både verifiering, automatiska system och AI för att hitta falska annonser och att majoriteten av misstänkta bedrägeriannonser tas bort inom 24 timmar.

Booking.com påminner dessutom användarna om att vara försiktiga med externa länkar och ovanliga betalningsförfrågningar.

Så undviker du falska boenden

Historien om 10 Downing Street är förstås extrem. De flesta bedragare väljer sannolikt en adress där premiärministern och en världsberömd katt inte redan bor.

Men grundreglerna är enkla.

Betala aldrig pengar utanför bokningsplattformen om du har bokat via Booking.com eller en liknande tjänst.

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Var särskilt misstänksam om värden skickar en länk där du ombeds lämna kortuppgifter på nytt.

Kontrollera dessutom adressen på Google Maps, läs flera recensioner och sök efter samma boende på andra sajter.

Och är erbjudandet misstänkt billigt bör du åtminstone kontrollera saken en extra gång.

Särskilt om adressen råkar vara 10 Downing Street.

Larry behöver sannolikt ingen inneboende.