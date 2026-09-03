Vill du bo mitt i London, 400 meter från Big Ben och kanske ta en kopp te med premiärministern? Då kunde du nyligen försöka boka 10 Downing Street på Booking.com. Problemet var bara att bostaden inte var till uthyrning. Hela annonsen var fejk.
Här kunde du boka premiärministerns hem på Booking.com
Den brittiska konsumentorganisationen Which? bestämde sig för att testa hur bra Booking.com egentligen är på att upptäcka falska boenden.
Resultatet var inte direkt betryggande.
Organisationen lyckades lägga upp Storbritanniens kanske mest kända adress, premiärministerns tjänstebostad på 10 Downing Street, som en lägenhet på Booking.com.
Annonsen beskrev bostaden som en ”1 bedroom apartment in the heart of London” med ett utmärkt centralt läge, rapporterar BBC.
Vilket åtminstone var sant.
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14 personer försökte boka
Which? öppnade annonsen för bokningsförfrågningar under bara 20 minuter.
På den korta tiden försökte 14 personer boka boendet.
En bokning från en av organisationens egna testpersoner accepterades.
Det kanske mest anmärkningsvärda var att Booking.com enligt Which? inte heller reagerade när testarna skickade ett meddelande via plattformen med en extern länk där gästen uppmanades att fylla i sina betalningsuppgifter.
Just den typen av länkar är ett vanligt verktyg vid bedrägerier mot hotellgäster.
Larry fick bra recension
Experimentet slutade inte där.
Efter den påhittade vistelsen publicerade Which? dessutom en recension.
Testgästen gav boendet högsta betyg och skrev ungefär att det varit fantastiskt att få bo hemma hos Storbritanniens premiärminister.
En av vistelsens höjdpunkter?
Att umgås med Downing Streets berömda katt Larry.
Någon större varningsklocka verkar inte ha ringt.
Recensionen publicerades.
Annonsen låg kvar i Booking.coms system fram till den 27 augusti, drygt två månader efter att den först skapades den 18 juni.
”Inte ändamålsenligt”
Which? Travel-redaktören Rory Boland är minst sagt kritisk.
”Om Booking.coms så kallade sofistikerade AI-system inte kan upptäcka att 10 Downing Street inte är en semesterbostad är det inte konstigt att bedragare kan utnyttja plattformen”, säger han till BBC.
Han konstaterar att experimentet hade varit komiskt om konsekvenserna för riktiga resenärer inte kunde vara så allvarliga.
Falska hotell och lägenheter kan kosta resenärer tusentals kronor.
Booking.com försvarar kontrollerna
Booking.com invänder mot bilden.
Företaget säger att experimentet inte speglar de miljontals riktiga annonser och recensioner som finns på plattformen.
Enligt Booking.com var den falska annonsen bara öppen för allmänheten under omkring 20 minuter. Därför aktiverades inte alla automatiska bedrägerikontroller.
Bolaget uppger också att man använder både verifiering, automatiska system och AI för att hitta falska annonser och att majoriteten av misstänkta bedrägeriannonser tas bort inom 24 timmar.
Booking.com påminner dessutom användarna om att vara försiktiga med externa länkar och ovanliga betalningsförfrågningar.
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Så undviker du falska boenden
Historien om 10 Downing Street är förstås extrem. De flesta bedragare väljer sannolikt en adress där premiärministern och en världsberömd katt inte redan bor.
Men grundreglerna är enkla.
Betala aldrig pengar utanför bokningsplattformen om du har bokat via Booking.com eller en liknande tjänst.
Var särskilt misstänksam om värden skickar en länk där du ombeds lämna kortuppgifter på nytt.
Kontrollera dessutom adressen på Google Maps, läs flera recensioner och sök efter samma boende på andra sajter.
Och är erbjudandet misstänkt billigt bör du åtminstone kontrollera saken en extra gång.
Särskilt om adressen råkar vara 10 Downing Street.
Larry behöver sannolikt ingen inneboende.
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