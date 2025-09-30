Dagensps.se
Nya resetrenden: Sushi i Japan och pasta på Amalfikusten

Drink Japan Tokyo
När sushi i Tokyo känns mer lockande än en hamburgare i Miami. Foto: Canva
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

Spanien och Thailand i all ära, men höstens och vinterns stora nyhet är att svenskarna hittat nya kärlekar på världskartan. Japan tar jättekliv tack vare nya direktlinjer från Arlanda och Italien lockar fler än någonsin med sin blandning av pasta, Romantik och Amalfi-selfies.

Enligt Tickets färska rapport Ticket Collection Höst & Vinter 2025/2026 ökar bokningarna till Japan med hela 176 procent och till Italien med 46 procent jämfört med förra året.

Japan – från dröm till verklighet

Att Japan ligger högt på mångas bucketlist är ingen nyhet. Men tidigare har resan känts både lång, krånglig och dyr. Nu har ANA:s direktlinje Arlanda–Tokyo gjort det hela betydligt enklare. Resultatet: bokningarna har ökat med hela 176 procent. Plötsligt är det lika självklart att åka till Tokyo som till Bangkok.

Japan lockar med sin unika mix: futuristiska storstäder, tusenårig kultur, gastronomi i världsklass och körsbärsblom som ser bättre ut än något filter på Instagram. Svenskarna har uppenbarligen fått smak på sushi i sitt rätta element.

Italien: landet där varje Aperol Spritz är ett kulturarv. (Foto: Canva)
Italien – en kärlekshistoria

Spanien har länge varit svenskarnas stora Medelhavsfavorit, men nu är Italien på väg att ta över delar av rampljuset. Bokningarna har ökat med 46 procent inför höst och vinter. Här handlar det inte längre bara om weekend i Rom eller Milano – utan allt fler kombinerar kultur med sol- och bad på Amalfikusten, Sicilien eller Sardinien.

Italien är på många sätt det perfekta landet för en weekend: nära nog för en kortresa, men tillräckligt varierat för att aldrig bli tråkigt. Pizza på torsdag, pasta på fredag, och en Aperol Spritz på Piazza Navona på lördag. Svenskarna har förstått att det här är livsnjutning på riktigt.

Spanien och Thailand i bakgrunden

Självklart är Spanien fortfarande störst. Nästan 40 procent av alla Europaresor går dit, och Alicante har fördubblat sina bokningar. På vintern är det dock Thailand som drar längsta strået – landet går om Spanien och blir svenskarnas mest bokade vinterdestination. Men känslan är tydlig: Spanien och Thailand är våra gamla trygga relationer, medan Italien och Japan är de nya förälskelserna.

Enligt Google Maps finns det just nu över 17 600 restauranger i New York City. Andra uppskattningar talar om uppåt 23 000 matställen om man räknar in food trucks, pizzahål, bagelshoppar och ställen som mest serverar kombucha och WiFi.

Portugal bubblar, USA tappar och Afrika går om Nordamerika

Portugal seglar upp som en av Europas hetaste bubblare med en ökning på hela 62 procent. Lissabon, Porto och Algarvekusten lockar med kort flygtid, rimliga priser och en känsla av att man är lite mer “up to date” än på Mallis.

Samtidigt backar USA kraftigt. Antalet bokningar minskar med nästan 30 procent inför vintern, och enligt Tickets Sifo-undersökning uppger 64 procent av svenskarna att de har mindre lust att resa dit på grund av Donald Trump. Det är inte bara dollarn som avskräcker – även politiken gör att många hellre väljer Kanada eller Mexiko.

Och så den kanske mest oväntade nyheten: för första gången har Afrika gått om Nordamerika i antalet bokningar. Marocko har fördubblat sina siffror, Kap Verde har ökat med 45 procent och Egypten gör comeback med +74 procent. Svenskarna byter helt enkelt Florida mot Marrakech.

En ny resevärld

Det är inte bara vädret som styr oss längre. Nu väljer vi länder som erbjuder mer än sol och bad – vi vill ha upplevelser, kultur och en känsla av något unikt. Och just där träffar Japan, Italien och Portugal mitt i prick. För den perfekta helgen kan lika gärna vara sushi i Shibuya som en långlunch i Trastevere eller en fado-kväll i Lissabon.

Neonljus och nattmat går hand i hand i Osaka. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide – därför älskar vi Japan

  • Japan: Direktflyg från Arlanda till Tokyo gör resan enkel. Lägg till ramen, onsen och körsbärsblom – klart.
  • Italien: Kombinera storstad med kustliv. Rom på vardagen, Amalfikusten till helgen.
  • Portugal: Prisvärt, charmigt och trendigt. Dessutom kortare flyg än till Kanarieöarna.
  • Afrika: Marrakech, Kap Verde och Egypten gör att Nordafrika känns närmare än någonsin.
  • USA: Fortfarande stort – men nu mer på avbytarbänken.

VIll du läsa mer om resor- och krogliv? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Så påverkas din USA-resa av ett regeringsstopp eller Turisterna flockas till Sverige – trots lågkonjunktur.

Källa: Ticket Collection Höst & Vinter 2025/2026, Ticket Privatresor

ItalienJapanresorTicket
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

