Nya resetrenden: Sushi i Japan och pasta på Amalfikusten

Italien – en kärlekshistoria

Spanien har länge varit svenskarnas stora Medelhavsfavorit, men nu är Italien på väg att ta över delar av rampljuset. Bokningarna har ökat med 46 procent inför höst och vinter. Här handlar det inte längre bara om weekend i Rom eller Milano – utan allt fler kombinerar kultur med sol- och bad på Amalfikusten, Sicilien eller Sardinien.

Italien är på många sätt det perfekta landet för en weekend: nära nog för en kortresa, men tillräckligt varierat för att aldrig bli tråkigt. Pizza på torsdag, pasta på fredag, och en Aperol Spritz på Piazza Navona på lördag. Svenskarna har förstått att det här är livsnjutning på riktigt.

Spanien och Thailand i bakgrunden

Självklart är Spanien fortfarande störst. Nästan 40 procent av alla Europaresor går dit, och Alicante har fördubblat sina bokningar. På vintern är det dock Thailand som drar längsta strået – landet går om Spanien och blir svenskarnas mest bokade vinterdestination. Men känslan är tydlig: Spanien och Thailand är våra gamla trygga relationer, medan Italien och Japan är de nya förälskelserna.

Enligt Google Maps finns det just nu över 17 600 restauranger i New York City. Andra uppskattningar talar om uppåt 23 000 matställen om man räknar in food trucks, pizzahål, bagelshoppar och ställen som mest serverar kombucha och WiFi.

Portugal bubblar, USA tappar och Afrika går om Nordamerika

Portugal seglar upp som en av Europas hetaste bubblare med en ökning på hela 62 procent. Lissabon, Porto och Algarvekusten lockar med kort flygtid, rimliga priser och en känsla av att man är lite mer “up to date” än på Mallis.

Samtidigt backar USA kraftigt. Antalet bokningar minskar med nästan 30 procent inför vintern, och enligt Tickets Sifo-undersökning uppger 64 procent av svenskarna att de har mindre lust att resa dit på grund av Donald Trump. Det är inte bara dollarn som avskräcker – även politiken gör att många hellre väljer Kanada eller Mexiko.

Och så den kanske mest oväntade nyheten: för första gången har Afrika gått om Nordamerika i antalet bokningar. Marocko har fördubblat sina siffror, Kap Verde har ökat med 45 procent och Egypten gör comeback med +74 procent. Svenskarna byter helt enkelt Florida mot Marrakech.

En ny resevärld

Det är inte bara vädret som styr oss längre. Nu väljer vi länder som erbjuder mer än sol och bad – vi vill ha upplevelser, kultur och en känsla av något unikt. Och just där träffar Japan, Italien och Portugal mitt i prick. För den perfekta helgen kan lika gärna vara sushi i Shibuya som en långlunch i Trastevere eller en fado-kväll i Lissabon.

Neonljus och nattmat går hand i hand i Osaka. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide – därför älskar vi Japan

Japan: Direktflyg från Arlanda till Tokyo gör resan enkel. Lägg till ramen, onsen och körsbärsblom – klart.

Italien: Kombinera storstad med kustliv. Rom på vardagen, Amalfikusten till helgen.

Portugal: Prisvärt, charmigt och trendigt. Dessutom kortare flyg än till Kanarieöarna.

Afrika: Marrakech, Kap Verde och Egypten gör att Nordafrika känns närmare än någonsin.

USA: Fortfarande stort – men nu mer på avbytarbänken.

Källa: Ticket Collection Höst & Vinter 2025/2026, Ticket Privatresor