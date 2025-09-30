En budgetkris i Washington i USA kan snabbt förvandlas till en mardröm för svenska turister. Stängda nationalparker, längre köer på flygplatser och osäker service på museer är bara början. Vi går igenom vad du som svensk resenär behöver veta om ett eventuellt regeringsstopp i USA.
Så påverkas din USA-resa av ett regeringsstopp
Mest läst i kategorin
Därför kraschar Braathens Airbus-verksamhet
Sent på måndagskvällen kablades beskedet ut: Vi går i konkurs. Det var flygbolaget Braathens som gick ut med det nattsvarta beskedet. Enligt Braathens är konkursansökan som nu är en realitet och har lämnats in till Stockholms tingsrätt en följd av flygbolagets likviditetsbrist. Det är Braathens Airbus-verksamhet som är drabbad. Däremot fortsätter ATR72-600 flyga enligt plan, …
Krönika: Tåget kommer att överleva
Viggo Cavling, redaktör på Perfect Weekend, skriver i en krönika om varför tåget trots förseningar och gnäll från både kritiker och världsreporter Staffan Heimerson kommer att överleva. Tvärtom är tåget fortfarande ett av de smartaste sätten att resa i Sverige Staffan går till attack mot tåget I en som vanligt rolig text sågar världsreportern (och …
Turisterna flockas till Sverige – trots lågkonjunktur
Sommaren 2025 blev en riktig toppnotering för svensk turism. Antalet gästnätter på kommersiella boenden landade på 30,8 miljoner under juni, juli och augusti – en ökning med en miljon nätter jämfört med förra året. Redan i fjol var Sverige på uppgång. Då visade en rapport från European Travel Commission att fler turister väljer att undvika …
Plan tvingades vända – drönarlarm stoppar flyg i Norge
Två passagerarflyg fick ändra kurs i Norge efter rapporter om drönare nära flygplatser. Norwegian vände tillbaka till Gardermoen och ett Widerøe-plan tvingades flyga vidare till Trondheim – allt för att undvika risker för flygsäkerheten. Flygplan i Norge fick avbryta landningar Söndagskvällen blev dramatisk i Norge. Ett Norwegian-plan på väg till Bardufoss fick vända tillbaka till …
Från giljotin till Gucci – drottningen som blev modeikon igen
I höst öppnar Victoria & Albert Museum i London dörrarna till utställningen om drottningen Marie Antoinette stil. Här möter vi 250 föremål som aldrig tidigare lämnat Versailles – från drottningens egna sidentofflor och smycken till couture från Dior, Chanel och Vivienne Westwood. En utställning som förvandlar giljotinens offer till höstens största stilikon. Versailles möter V&A …
Flygplatserna blir värre än Arlanda i juli
Om kongressen inte får ihop en budget tvingas över 60 000 säkerhetskontrollanter och drygt 13 000 flygledare att jobba utan lön. Det betyder fler sjukskrivningar, längre köer och fler inställda flyg. Vid den senaste låsningen 2019 fick Miami till och med stänga en hel terminal när personalen uteblev.
Framtidens flygplats: ansiktet blir ditt boardingkort
Framtidens flygplats ser mer ut som sci-fi än charterkaos. En ny global rapport visar att sju av tio resenärer hellre använder ansiktsigenkänning
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Amtrak kör som vanligt i USA
Den amerikanska motsvarigheten till SJ, Amtrak, finansieras visserligen med statliga medel men fungerar som ett eget bolag. Tågen rullar alltså vidare även om staten stänger. Ett tips för den som vill slippa flygkaos är att boka tåg mellan storstäderna.
Nationalparkerna stängs
För många svenskar är besök i Grand Canyon, Yellowstone eller Yosemite höjdpunkten på USA-resan. Men under ett regeringsstopp stängs portarna. I genomsnitt en miljon besökare per dag kan bli utan parkupplevelser och småstäder runt parkerna riskerar att förlora 77 miljoner dollar per dygn i turismintäkter. Några delstater, som Arizona och Utah, kan välja att hålla parkerna öppna med egna pengar – men räkna inte med det.
Museer och monument
Smithsonian-museerna i Washington och New York, liksom National Zoo, håller öppet några dagar på gamla pengar. Sedan stänger de. National Mall och de stora monumenten är fortfarande tillgängliga utomhus, men toaletter och informationskiosker är låsta. Med andra ord – läs på i förväg, ta med vattenflaska och räkna inte med service.
Så undviker du att bli blåst av USA:s nya turistskatt
Att resa till USA har alltid varit dyrt – men nu tar amerikanerna betalt redan innan du hunnit packa väskan.
Pass och visum till USA
Här kan svenskar andas ut. Pass- och visumhantering finansieras av avgifter och påverkas inte direkt. Men skulle stoppet dra ut på tiden kan även dessa processer bromsas. I värsta fall hanteras bara diplomatiska visum och akuta “life or death”-ärenden.
Gränserna håller öppet
USA:s gränskontroller, både vid land, hav och flyg, fortsätter fungera. De flesta anställda inom tullen och immigrationen klassas som samhällskritiska och jobbar vidare även utan lön. Svenska turister med giltigt ESTA eller visum påverkas alltså inte.
Vad betyder detta för svenska turister
Om du har en resa bokad till USA i höst gäller det att hålla koll på nyheterna. Ett kortare stopp innebär mest irritation och längre köer, men blir krisen långvarig kan delar av drömresan försvinna helt. Grand Canyon i solnedgång är magiskt, men bara om portarna är öppna.
Perfect Weekend Guide: Så klarar du USA-resan vid ett regeringsstopp
– Välj tåg istället för flyg
Amtrak kör som vanligt, även om flygplatserna kaosar. Mellan New York, Washington och Boston går tågen snabbare än flyget när man räknar in köer och säkerhetskontroller.
– Kolla parkerna innan du åker
Nationalparker som Grand Canyon och Yosemite kan vara helt stängda. Håll koll på sajten Recreation.gov för dagsfärsk info.
– Ha en plan B i städerna
Om Smithsonian-museerna i Washington stänger, satsa på privata museum eller lokala gallerier. New York har till exempel massor av mindre konstmuseer som inte påverkas.
– Ta med tålamodet till flygplatsen
Räkna med längre köer i säkerhetskontrollen. Kom i tid, ladda mobilen med serier och podcasts – och ta med snacks.
– Ha koll på pass och visum
Än så länge rullar processen vidare, men blir stoppet långvarigt kan ansökningar dra ut på tiden. Har du redan ditt ESTA eller visum är du säker.
– Se regeringsstoppet som en chans
En oväntad museistängning kan bli anledningen att upptäcka en jazzbar i Harlem eller ett litet barbecue-hak i Texas. Resor blir sällan som man tänkt – och det är ofta där magin uppstår.
Källa: The New York Times, US Travel Association, National Parks Conservation Association.
Turisterna flockas till Sverige – trots lågkonjunktur
Sommaren 2025 blev en riktig toppnotering för svensk turism. Antalet gästnätter på kommersiella boenden landade på 30,8 miljoner under juni, juli och augusti.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Modern trerumslägenhet på Kempinski Residences, Gozo. Högkvalitativa material, femstjärnig service och tillgång till 3 utomhuspooler och två inomhuspooler.
Senaste nytt
Rekord direkt för nya svenska guldgruvan
Lappland guldprospektering rapporterar rekordhalter i borrningarna efter guld vid Stortjärnhobben och utvidgar nu sökandet. 11 juli konstaterade Dagens PS att ”Nu kan guldgruvan bli en guldgruva”. Ett par månader senare konstaterar Lappland guldprospektering att rubriken stämmer. Stortjärnhobben, söder om Umeälven i Storumans kommun, har en guldfyndighet som upptäcktes redan 1997. Lappland guldprospektering provborrade. Totalt 52 …
"Arbetsmarknaden är som en trasig dejting-app"
Arbetslösheten i Sverige och Europa är fortsatt hög samtidigt som många företag säger sig ha svårt att hitta folk på arbetsmarknaden. Frågan är då, vart i systemet är bristen? "Det är ett dumt system och lite som en dejtingapp som inte fungerar", säger Stefan Engeseth, författare av Homo stupido när han gästar Dagens PS studio. …
Glädjerus: Nu tänker fler svenskar köpa bostad
Stämningen på bostadsmarknaden ljusnar. En ny trendspaning från Boneo visar att både mäklare och köpare blivit mer positiva. “En vändning kan vara nära förestående”, sa den digitala bolåneaktören Stabelo om bostadsmarknaden i september.? Samtidigt visade Swedbanks Boindex att hushållens möjligheter att köpa bostad har förbättrats medan mäklaren Oskar Arnell i juni konstaterade att det nu …
Så påverkas din USA-resa av ett regeringsstopp
En budgetkris i Washington i USA kan snabbt förvandlas till en mardröm för svenska turister. Stängda nationalparker, längre köer på flygplatser och osäker service på museer är bara början. Vi går igenom vad du som svensk resenär behöver veta om ett eventuellt regeringsstopp i USA. Flygplatserna blir värre än Arlanda i juli Om kongressen inte …
Nya uppgifter: Svenskt stridsflyg till Ukraina?
Nu cirkulerar nya rykten om leveranser av Jas Gripen från Sverige till Ukraina. Enligt uppgifterna kan leveranser vara på gång. Det är svårt att bedöma substansen i de nya uppgifter som cirkulerar kring en leverans av stridsflygplanet Jas Gripen från Sverige till Ukraina. SVT uppger att Ukraina ”snart kommer att ta emot nytt militärt stöd …