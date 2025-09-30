Så påverkas din USA-resa av ett regeringsstopp

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

Amtrak kör som vanligt i USA

Den amerikanska motsvarigheten till SJ, Amtrak, finansieras visserligen med statliga medel men fungerar som ett eget bolag. Tågen rullar alltså vidare även om staten stänger. Ett tips för den som vill slippa flygkaos är att boka tåg mellan storstäderna.

Nationalparkerna stängs

För många svenskar är besök i Grand Canyon, Yellowstone eller Yosemite höjdpunkten på USA-resan. Men under ett regeringsstopp stängs portarna. I genomsnitt en miljon besökare per dag kan bli utan parkupplevelser och småstäder runt parkerna riskerar att förlora 77 miljoner dollar per dygn i turismintäkter. Några delstater, som Arizona och Utah, kan välja att hålla parkerna öppna med egna pengar – men räkna inte med det.

Museer och monument

Smithsonian-museerna i Washington och New York, liksom National Zoo, håller öppet några dagar på gamla pengar. Sedan stänger de. National Mall och de stora monumenten är fortfarande tillgängliga utomhus, men toaletter och informationskiosker är låsta. Med andra ord – läs på i förväg, ta med vattenflaska och räkna inte med service.

Pass och visum till USA

Här kan svenskar andas ut. Pass- och visumhantering finansieras av avgifter och påverkas inte direkt. Men skulle stoppet dra ut på tiden kan även dessa processer bromsas. I värsta fall hanteras bara diplomatiska visum och akuta “life or death”-ärenden.

Gränserna håller öppet

USA:s gränskontroller, både vid land, hav och flyg, fortsätter fungera. De flesta anställda inom tullen och immigrationen klassas som samhällskritiska och jobbar vidare även utan lön. Svenska turister med giltigt ESTA eller visum påverkas alltså inte.

Vad betyder detta för svenska turister

Om du har en resa bokad till USA i höst gäller det att hålla koll på nyheterna. Ett kortare stopp innebär mest irritation och längre köer, men blir krisen långvarig kan delar av drömresan försvinna helt. Grand Canyon i solnedgång är magiskt, men bara om portarna är öppna.

– Välj tåg istället för flyg

Amtrak kör som vanligt, även om flygplatserna kaosar. Mellan New York, Washington och Boston går tågen snabbare än flyget när man räknar in köer och säkerhetskontroller.

– Kolla parkerna innan du åker

Nationalparker som Grand Canyon och Yosemite kan vara helt stängda. Håll koll på sajten Recreation.gov för dagsfärsk info.

– Ha en plan B i städerna

Om Smithsonian-museerna i Washington stänger, satsa på privata museum eller lokala gallerier. New York har till exempel massor av mindre konstmuseer som inte påverkas.

– Ta med tålamodet till flygplatsen

Räkna med längre köer i säkerhetskontrollen. Kom i tid, ladda mobilen med serier och podcasts – och ta med snacks.

– Ha koll på pass och visum

Än så länge rullar processen vidare, men blir stoppet långvarigt kan ansökningar dra ut på tiden. Har du redan ditt ESTA eller visum är du säker.

– Se regeringsstoppet som en chans

En oväntad museistängning kan bli anledningen att upptäcka en jazzbar i Harlem eller ett litet barbecue-hak i Texas. Resor blir sällan som man tänkt – och det är ofta där magin uppstår.

Källa: The New York Times, US Travel Association, National Parks Conservation Association.

