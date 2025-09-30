Dagensps.se
Weekend
Resor

Så påverkas din USA-resa av ett regeringsstopp

New Yorks gator blir tystare när turisterna uteblir. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

En budgetkris i Washington i USA kan snabbt förvandlas till en mardröm för svenska turister. Stängda nationalparker, längre köer på flygplatser och osäker service på museer är bara början. Vi går igenom vad du som svensk resenär behöver veta om ett eventuellt regeringsstopp i USA.

Om kongressen inte får ihop en budget tvingas över 60 000 säkerhetskontrollanter och drygt 13 000 flygledare att jobba utan lön. Det betyder fler sjukskrivningar, längre köer och fler inställda flyg. Vid den senaste låsningen 2019 fick Miami till och med stänga en hel terminal när personalen uteblev.

Amtrak kör som vanligt i USA

Den amerikanska motsvarigheten till SJ, Amtrak, finansieras visserligen med statliga medel men fungerar som ett eget bolag. Tågen rullar alltså vidare även om staten stänger. Ett tips för den som vill slippa flygkaos är att boka tåg mellan storstäderna.

Nationalparkerna stängs

För många svenskar är besök i Grand Canyon, Yellowstone eller Yosemite höjdpunkten på USA-resan. Men under ett regeringsstopp stängs portarna. I genomsnitt en miljon besökare per dag kan bli utan parkupplevelser och småstäder runt parkerna riskerar att förlora 77 miljoner dollar per dygn i turismintäkter. Några delstater, som Arizona och Utah, kan välja att hålla parkerna öppna med egna pengar – men räkna inte med det.

Museer och monument

Smithsonian-museerna i Washington och New York, liksom National Zoo, håller öppet några dagar på gamla pengar. Sedan stänger de. National Mall och de stora monumenten är fortfarande tillgängliga utomhus, men toaletter och informationskiosker är låsta. Med andra ord – läs på i förväg, ta med vattenflaska och räkna inte med service.

Pass och visum till USA

Här kan svenskar andas ut. Pass- och visumhantering finansieras av avgifter och påverkas inte direkt. Men skulle stoppet dra ut på tiden kan även dessa processer bromsas. I värsta fall hanteras bara diplomatiska visum och akuta “life or death”-ärenden.

Gränserna håller öppet

USA:s gränskontroller, både vid land, hav och flyg, fortsätter fungera. De flesta anställda inom tullen och immigrationen klassas som samhällskritiska och jobbar vidare även utan lön. Svenska turister med giltigt ESTA eller visum påverkas alltså inte.

Vad betyder detta för svenska turister

Om du har en resa bokad till USA i höst gäller det att hålla koll på nyheterna. Ett kortare stopp innebär mest irritation och längre köer, men blir krisen långvarig kan delar av drömresan försvinna helt. Grand Canyon i solnedgång är magiskt, men bara om portarna är öppna.

Perfect Weekend Guide: Så klarar du USA-resan vid ett regeringsstopp

– Välj tåg istället för flyg
Amtrak kör som vanligt, även om flygplatserna kaosar. Mellan New York, Washington och Boston går tågen snabbare än flyget när man räknar in köer och säkerhetskontroller.

– Kolla parkerna innan du åker
Nationalparker som Grand Canyon och Yosemite kan vara helt stängda. Håll koll på sajten Recreation.gov för dagsfärsk info.

– Ha en plan B i städerna
Om Smithsonian-museerna i Washington stänger, satsa på privata museum eller lokala gallerier. New York har till exempel massor av mindre konstmuseer som inte påverkas.

– Ta med tålamodet till flygplatsen
Räkna med längre köer i säkerhetskontrollen. Kom i tid, ladda mobilen med serier och podcasts – och ta med snacks.

– Ha koll på pass och visum
Än så länge rullar processen vidare, men blir stoppet långvarigt kan ansökningar dra ut på tiden. Har du redan ditt ESTA eller visum är du säker.

– Se regeringsstoppet som en chans
En oväntad museistängning kan bli anledningen att upptäcka en jazzbar i Harlem eller ett litet barbecue-hak i Texas. Resor blir sällan som man tänkt – och det är ofta där magin uppstår.

Källa: The New York Times, US Travel Association, National Parks Conservation Association.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

