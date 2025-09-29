Turisterna flockas till Sverige – trots lågkonjunktur

Redan i fjol var Sverige på uppgång. Då visade en rapport från European Travel Commission att fler turister väljer att undvika de mest populära och således överfulla resmålen till förmån för svalare och mer avlägsna destinationer.

Danmark, Norge och Sverige såg alla en markant ökning i internationella övernattningar.

ANNONS

Nu visar ny statistik från Tillväxtverket en toppnotering för årets sommarturism.

Hotellen går starkast

Hotellen är den stora vinnaren. Där ökade gästnätterna med 4,5 procent jämfört med sommaren 2024. Även campingplatserna gick bra, med en uppgång på 3,9 procent. Däremot tappade både vandrarhem, stugbyar och förmedlade privata stugor och lägenheter.

“Trots lågkonjunktur i Sverige ser vi att antal gästnätter på kommersiella boendeanläggningarna ökar generellt i hela landet. Det är framför allt hotellen och de utländska besöken som är drivkraften bakom utvecklingen, men även campingarna har haft en god sommar”, säger Patrik Svensson, statistiker på Tillväxtverket.

På campinganläggningar ökade gästnätterna med 3,9 procent (Foto: Maja Suslin/TT)

Utländska besökare driver på Sveriges turism

Svenskarna stod för drygt 21 miljoner gästnätter, en ökning med 3,5 procent. Men det är de utländska besökarna som sticker ut – deras övernattningar ökade med hela 8,8 procent till totalt 9,4 miljoner.

ANNONS

Bland de utländska besökarna stod tyskarna för flest övernattningar i Sverige, totalt 2,6 miljoner. Därefter kom norrmännen med 2,2 miljoner. Tillsammans svarade de två länderna för mer än hälften av alla utländska gästnätter i Sverige.

Miljardregn över hotellen

Logiintäkterna för sommaren uppgick till 14,2 miljarder kronor, en ökning med 6,5 procent. Hotellen drog in mest – där steg intäkterna med nästan 9 procent jämfört med förra året.

Västra Götaland var den mest besökta regionen med 5,5 miljoner gästnätter. Stockholm kom strax efter med 5,2 miljoner. Räknat per invånare är det dock Gotland och Kalmar som lockar flest, med över tio gästnätter per person.

Här kan du läsa mer om varför fler turister lockas till Sverige.