EU-parlamentet har tröttnat på flygbolagens avgiftscirkus. Nu vill man lagstifta om att alla resenärer ska få ta med en kabinväska på upp till sju kilo utan extra kostnad – och samtidigt höja kompensationen för försenade flyg. Flygbolagen, med Ryanair och Lufthansa i spetsen, rasar mot förslaget som de kallar ‘orealistiskt’.
Nya regler för din kabinväska - EU-parlamentet trotsar Ryanair och Lufthansa
Mest läst i kategorin
London behåller förstaplatsen – svenskarnas favoritstad även i höst
Reslusten är tillbaka – och svenskarna väljer europeiska huvudstäder och främst London som vanligt. Enligt en ny Sifo-undersökning från Ticket planerar 34 procent av svenskarna att resa utomlands i höst. Och allra flest dras till London – staden som gång på gång bevisar att den är oemotståndlig, trots pund, Brexit och paraplyväder. Svenskarna väljer huvudstäder …
Läkaren varnar: "Svenskar åker iväg utan skydd – det kan sluta illa"
Solen lockar – men sprutan och skydd glöms. En ny Novus-undersökning visar att sex av tio svenskar inte vet vilka vaccin som behövs inför vinterresan. Samtidigt ökar spridningen av myggburna sjukdomar som denguefeber i populära resmål som Thailand och Vietnam. ‘Många reser iväg helt oskyddade – det kan sluta illa’, varnar läkaren Charlotta Zacharias på …
Rökelse, biomarkörer och snorkling – Maldiverna gör wellness på nytt sätt
Under en halmtakspaviljong på en privat ö i Maldiverna sitter en indisk läkare och tar pulsen på en gäst. Inte för att räkna slag per minut – utan för att läsa energier, obalanser och dolda mönster i livsrytmen. Välkommen till Four Seasons Landaa Giraavaru och deras nya wellnessprogram PraMa – en lyxig blandning av ayurvedisk …
Flygbolaget som går mot strömmen – bjuder på vin till alla i kabinen
Ryanair vill förbjuda alkohol på flygplatser. SAS säljer en plastmugg vin för minst 89 kronor och Norwegian tar betalt för både dryck och leende. Men vi har hittat ett flygbolag som går åt motsatt håll – och bjuder alla passagerare på öl och vin, även i ekonomiklass. Skåla med vin på 10 000 meter Medan …
Sveriges bästa hotell enligt Guide Michelin och Perfect Weekend
För första gången delar Guide Michelin ut sina efterlängtade Michelin Keys – hotellvärldens svar på stjärnorna. Det blev en storslam för hotell i Stockholm, men också en påminnelse om att svensk hotellkultur numera håller europeisk toppklass.Här är vår redaktionella ranking – där lyx möter personlighet och servicen faktiskt betyder något. 1. Grand Hôtel, Stockholm Att …
“Tre timmar betyder tre timmar”
I dag har du rätt till mellan 250 och 600 euro om ditt flyg är mer än tre timmar försenat. EU-kommissionen och medlemsländerna har länge velat höja gränsen till fyra, fem eller till och med sex timmar – i namn av “effektivitet”. Det vill säga: mindre pappersarbete och färre utbetalningar till frustrerade passagerare.
Men parlamentet satte stopp. “Vi accepterar inte att passagerarna ska vänta längre. Tre timmar är tre timmar”, sa Andrey Novakov, bulgarisk EU-parlamentariker och rapportör för förslaget, rapporterar Travel Daily News.
Bakom honom står hela utskottet: 34 ledamöter röstade ja, ingen emot. Endast två lade ned sina röster. En sällsynt enighet i Bryssel – och ett rungande nej till flygbolagens lobbygrupp A4E, där både Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair och British Airways-ägaren IAG ingår.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Flygbolagen rasar – “orealistiskt”
A4E kallade parlamentets linje “orealistisk”. Enligt dem är dagens regler för tuffa. De hävdar att flygbolagen hellre försenar ett plan än ställer in det, men att de ändå blir “orättvist straffade” av tre-timmarsregeln.
Industrin protesterar också mot tanken på ett lagstadgat gratis handbagage. “Passagerare vill hellre ha billigare biljetter och välja själva”, menar A4E – ett påstående som möjligen låter trovärdigt för någon som aldrig försökt lyfta en överfull Ryanair-väska upp på vågen i Girona.
Kriget om din kabinväska
Parlamentet vill nu slå fast att varje resenär ska få ta med en kabinväska på högst sju kilo – med en totalmåttgräns på 100 centimeter (längd + bredd + höjd). Dessutom ska en mindre väska under sätet ingå.
Ministerrådet och kommissionen tycker det räcker med en liten väska som ska få plats under stolen framför. Samtidigt har kommissionen nyligen inlett en rättsprocess mot Spanien, som bötfällt flygbolag som tar betalt för kabinväskor. Det är alltså fullt inbördeskrig på flygnivå i Bryssel.
Digitalt eller papper – du väljer
Parlamentet vill också säkra rätten till pappersboardingkort. Detta efter att Ryanair meddelat att alla passagerare från den 12 november måste använda deras app för att checka in. Välkommen till den digitala tvångströjan.
Dessutom vill parlamentet höja minimibeloppet för kompensation vid lång försening eller inställd flygning till 300 euro. Det ska gälla både lågprisflyg och flaggbärare.
”Vi förstår oron” – statliga Swedavia om Arlandas kris
SAS flyttar fler långdistanslinjer till Köpenhamn – och lämnar ett Arlanda som kämpar med tomma gater och växande skulder.
En långdragen förhandling i EU-parlamentet väntar
Nu börjar de så kallade trilogförhandlingarna – EU:s egen version av en budgetförhandling på midsommarafton. Parlamentet, rådet och kommissionen ska försöka enas innan nästa sommar.
Men redan nu är tonläget frostigt. Parlamentet anklagar ministerrådet för att ha “bråttom och dålig vilja”. Rådet menar att parlamentarikerna “inte förstår flygindustrins utmaningar”. Översatt till svenska: vi kommer att se månader av flygpolitiskt käbbel.
För passagerarna – en liten seger
För vanliga resenärer är parlamentets beslut ett sällsynt exempel på sunt förnuft i EU-maskineriet. För varför ska du betala för en kabinväska som får plats i hyllan? Och varför ska du inte kompenseras om ditt plan är tre timmar försenat, men fyra timmar räknas som “rimligt”?
Det är en kamp mellan flygindustrins ekonomi och passagerarens värdighet. Och just nu leder passageraren med 1–0.
Perfect Weekend Guide till EU:s nya regler för din kabinväska
Vad gäller i dag:
- Kompensation mellan 250–600 euro efter tre timmars försening.
- Gäller även vid inställda flyg.
- Handbagage: bolagen sätter själva gränser – ofta 5–7 kg hos lågprisflyg.
Vad parlamentet vill:
- Behålla tre timmar som gräns.
- Höja kompensationen till minst 300 euro.
- Obligatoriskt handbagage på 7 kg ingår i biljetten.
- Rätt till pappersboardingkort.
Vad flygbolagen säger:
- “Orealistiskt.”
- “Passagerare föredrar billiga biljetter.”
- “Vi straffas för att vi inte ställer in flyg.”
Källa: Politico, Reuters, SkyRefund, DutchNews, TravelDailyNews, The Guardian.
Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar jag vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om London behåller förstaplatsen – svenskarnas favoritstad även i höst och Läkaren varnar: “Svenskar åker iväg utan skydd – det kan sluta illa”.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Varningen: Falska sms från myndigheten ska lura dig
Finansinspektionen varnar nu för bedragare som arbetar via falska sms. Bedragarna utger sig för att komma just från FI. Bedragare som lurar konsumenter på pengar via mobiler, sociala medier och nätet i övrigt blir en alltmer omfattande kriminell bransch. Redan i juni i år kunde Finansinspektionen konstatera att man identifierat fler bedragare sedan nyår än …
LVMH rusar på Parisbörsen – vändpunkt för börsjätten?
Franska lyxkonglomeratet LVMH – Europas högst värderade bolag – stiger kraftigt på Parisbörsen under tisdagen efter att ha rapporterat sin första försäljningstillväxt på över ett år. Aktien rusar omkring 14 procent vilket enligt Reuters är bolagets största enskilda uppgång på nästan två år. Läs även: Ekholm slår förväntningarna – öppnar för höjd utdelning – Dagens …
Partiledaren lämnar – partiet i chock
Under onsdagen mötte Centerpartiets partiledare Anna-Karin Hatt pressen med ett oväntat besked – hon lämnar sitt uppdrag. Centerpartiets partiledare Anna-Karin Hatt meddelar sin avgång – bara fem månader efter att ha tillträtt. Beslutet motiveras av det hårdnande klimatet med hat och hot mot politiker. Missa inte: Dollarns återhämtning hänger på en skör tråd. Dagens PS …
Nya regler för din kabinväska - EU-parlamentet trotsar Ryanair och Lufthansa
EU-parlamentet har tröttnat på flygbolagens avgiftscirkus. Nu vill man lagstifta om att alla resenärer ska få ta med en kabinväska på upp till sju kilo utan extra kostnad – och samtidigt höja kompensationen för försenade flyg. Flygbolagen, med Ryanair och Lufthansa i spetsen, rasar mot förslaget som de kallar ‘orealistiskt’. “Tre timmar betyder tre timmar” …
Supermaterialet som ska få stopp på potthål
Supermaterialet kan bli lösningen på vägar fulla av potthål, tror forskare. Grafenförstärkt asfalt testas nu i Storbritannien – med lovande resultat. Storbritannien har stora problem med potthål i sin asfalt. Enligt organisationen RAC rör det sig om miljoner gropar i vägen varje år i landet. Problemet finns förstås här i Sverige också, Svenska Dagbladet rapporterade …