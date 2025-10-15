Nya regler för din kabinväska - EU-parlamentet trotsar Ryanair och Lufthansa

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Flygbolagen rasar – “orealistiskt”

A4E kallade parlamentets linje “o­realistisk”. Enligt dem är dagens regler för tuffa. De hävdar att flygbolagen hellre försenar ett plan än ställer in det, men att de ändå blir “orättvist straffade” av tre-timmarsregeln.

Industrin protesterar också mot tanken på ett lagstadgat gratis handbagage. “Passagerare vill hellre ha billigare biljetter och välja själva”, menar A4E – ett påstående som möjligen låter trovärdigt för någon som aldrig försökt lyfta en överfull Ryanair-väska upp på vågen i Girona.

Kriget om din kabinväska

Parlamentet vill nu slå fast att varje resenär ska få ta med en kabinväska på högst sju kilo – med en totalmåttgräns på 100 centimeter (längd + bredd + höjd). Dessutom ska en mindre väska under sätet ingå.

Ministerrådet och kommissionen tycker det räcker med en liten väska som ska få plats under stolen framför. Samtidigt har kommissionen nyligen inlett en rättsprocess mot Spanien, som bötfällt flygbolag som tar betalt för kabinväskor. Det är alltså fullt inbördeskrig på flygnivå i Bryssel.

Digitalt eller papper – du väljer

Parlamentet vill också säkra rätten till pappersboardingkort. Detta efter att Ryanair meddelat att alla passagerare från den 12 november måste använda deras app för att checka in. Välkommen till den digitala tvångströjan.

Dessutom vill parlamentet höja minimibeloppet för kompensation vid lång försening eller inställd flygning till 300 euro. Det ska gälla både lågprisflyg och flaggbärare.

En långdragen förhandling i EU-parlamentet väntar

Nu börjar de så kallade trilogförhandlingarna – EU:s egen version av en budgetförhandling på midsommarafton. Parlamentet, rådet och kommissionen ska försöka enas innan nästa sommar.

Men redan nu är tonläget frostigt. Parlamentet anklagar ministerrådet för att ha “bråttom och dålig vilja”. Rådet menar att parlamentarikerna “inte förstår flygindustrins utmaningar”. Översatt till svenska: vi kommer att se månader av flygpolitiskt käbbel.

För passagerarna – en liten seger

För vanliga resenärer är parlamentets beslut ett sällsynt exempel på sunt förnuft i EU-maskineriet. För varför ska du betala för en kabinväska som får plats i hyllan? Och varför ska du inte kompenseras om ditt plan är tre timmar försenat, men fyra timmar räknas som “rimligt”?

Det är en kamp mellan flygindustrins ekonomi och passagerarens värdighet. Och just nu leder passageraren med 1–0.

Tre timmar, sju kilo och 300 euro – de nya magiska siffrorna i EU:s flygpolitik. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide till EU:s nya regler för din kabinväska

Vad gäller i dag:

Kompensation mellan 250–600 euro efter tre timmars försening.

Gäller även vid inställda flyg.

Handbagage: bolagen sätter själva gränser – ofta 5–7 kg hos lågprisflyg.

Vad parlamentet vill:

Behålla tre timmar som gräns.

Höja kompensationen till minst 300 euro.

Obligatoriskt handbagage på 7 kg ingår i biljetten.

Rätt till pappersboardingkort.

Vad flygbolagen säger:

“Orealistiskt.”

“Passagerare föredrar billiga biljetter.”

“Vi straffas för att vi inte ställer in flyg.”

Källa: Politico, Reuters, SkyRefund, DutchNews, TravelDailyNews, The Guardian.

