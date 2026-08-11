Spanien är ett av svenskarnas absoluta favoritländer, men för hunden kan strandsemestern bli betydligt mer komplicerad. På de flesta spanska stränder är hundar förbjudna under högsäsongen. Men det finns över 100 särskilda hundstränder där hela familjen får bada tillsammans.
Här får hunden bada på semestern i Spanien
Att ta med hunden på semester blir allt vanligare. Problemet uppstår när matte och husse vill gå till stranden.
Spanien har tusentals kilometer kust, men under sommaren är hundar förbjudna på en stor del av landets vanliga badstränder. Den som struntar i reglerna riskerar inte bara sura blickar från grannen under parasollet utan även böter.
Lyckligtvis finns alternativ. Enligt den spanska specialistsajten Patitas&Co finns det numera över 150 hundvänliga stränder längs landets kuster, rapporterar Euronews.
HÄR ÄR KARTAN TILL 158 HUNDSTRÄNDER I SPANIEN
Bäst för hunden på Costa Blanca
Flest möjligheter finns i Valenciaregionen, Katalonien, Andalusien och Murcia – alltså områden dit mängder av svenskar redan åker på semester.
På Costa Blanca finns bland annat Agua Amarga i Alicante, Caleta dels Gossets i Santa Pola och Punta del Riu i El Campello.
Även Valencia stad har hundvänliga Pinedo.
För svenska hundägare med lägenhet eller semesterhus på Costa Blanca betyder det alltså att hunden inte behöver nöja sig med att betrakta Medelhavet på avstånd.
Din hund är familjens hemliga terapeut – enligt ny forskning
Har du någon gång sagt: ”Jaha, Buster, matte har visst glömt att ge dig middag igen?” Då är du långt ifrån ensam. Och nej, det handlar inte bara om att du
Katalonien har flera hundstränder
Även Katalonien ligger bra till.
Här finns bland annat La Rubina vid Castelló d’Empúries, Rec del Molí i L’Escala och Els Griells i L’Estartit.
Längre söderut finns särskilda hundstränder i de andalusiska provinserna Málaga, Almería och Cádiz. Murcia har också flera områden där hundar är välkomna.
Dessutom finns hundvänliga stränder i Galicien, Asturien, Kantabrien samt på Balearerna och Kanarieöarna.
Kolla reglerna innan Fido hoppar i
Det finns dock en spansk komplikation: reglerna bestäms lokalt.
En strand som tillåter hundar under våren kan vara förbjuden under juli och augusti. På andra platser får hundar bada endast under vissa tider på dygnet.
Vissa kommuner kräver också att hunden hålls kopplad eller under ständig kontroll. Dokumentation om vaccinationer och hälsa kan behöva vara i ordning.
Kontrollera därför alltid kommunens aktuella regler innan du åker till stranden. Att Fido redan sitter i bilen med badbyxorna på är inget juridiskt argument.
Sanden kan bli glödhet
Det finns också en mer praktisk sak att tänka på.
Spanska stränder kan bli brutalt heta mitt på dagen. Veterinärer rekommenderar därför hundägare att undvika de varmaste timmarna, ta med mycket vatten och se till att hunden kan ligga i skuggan.
Håll också koll på tassarna. Sand som känns varm för en människa kan vara direkt plågsam för en hund.
Och den kanske mest självklara regeln gäller överallt: plocka upp efter hunden.
Över 100 hundstränder betyder trots allt inte över 100 hundtoaletter.
Nu kan du semestra billigt på andras avbokade resor
Har du missat sommarens bästa fynd? Då kan någon annans inställda semester bli din biljett till en lyxresa. En ny marknadsplats låter resenärer sälja