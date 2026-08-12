Kanarieöarna höjer beredskapen – solförmörkelsen kan skapa trafikkaos

Dagens solförmörkelse väntas locka stora mängder människor till högt belägna platser på bland annat Teneriffa och Gran Canaria. Kanarieöarnas regering har därför aktiverat beredskapsplanen PLATECA för att hantera de ovanligt stora folksamlingarna.

Vägarna kan korka igen

Problemet är inte själva solförmörkelsen utan människorna som vill se den.

Myndigheterna räknar med kraftigt ökad trafik mot bergsområden, utsiktsplatser och andra platser med fri horisont. Många av bergsvägarna på Teneriffa och Gran Canaria är smala och knappast byggda för att plötsligt förvandlas till parkeringsplatser för tusentals semesterfirare.

Även busstationer och färjor kan få betydligt fler resenärer än normalt.

Rådet till turister är därför enkelt: se förmörkelsen så nära hotellet eller semesterbostaden som möjligt i stället för att ge sig upp i bergen.

Det är kanske inte lika äventyrligt. Men det är betydligt roligare än att uppleva solförmörkelsen genom vindrutan i en stillastående hyrbil.