Solförmörkelsen får tiotusentals människor att söka sig till berg, utsiktsplatser och öppna områden på Kanarieöarna. Nu höjer myndigheterna beredskapen inför onsdagens himlafenomen. Framför allt finns oro för trafikkaos och skogsbränder.
Kanarieöarna höjer beredskapen – solförmörkelsen kan skapa trafikkaos
Att titta på solen är normalt ingen större turistattraktion på Kanarieöarna. Den brukar finnas där ändå.
Men idag onsdag den 12 augusti är annorlunda.
Dagens solförmörkelse väntas locka stora mängder människor till högt belägna platser på bland annat Teneriffa och Gran Canaria. Kanarieöarnas regering har därför aktiverat beredskapsplanen PLATECA för att hantera de ovanligt stora folksamlingarna.
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Vägarna kan korka igen
Problemet är inte själva solförmörkelsen utan människorna som vill se den.
Myndigheterna räknar med kraftigt ökad trafik mot bergsområden, utsiktsplatser och andra platser med fri horisont. Många av bergsvägarna på Teneriffa och Gran Canaria är smala och knappast byggda för att plötsligt förvandlas till parkeringsplatser för tusentals semesterfirare.
Även busstationer och färjor kan få betydligt fler resenärer än normalt.
Rådet till turister är därför enkelt: se förmörkelsen så nära hotellet eller semesterbostaden som möjligt i stället för att ge sig upp i bergen.
Det är kanske inte lika äventyrligt. Men det är betydligt roligare än att uppleva solförmörkelsen genom vindrutan i en stillastående hyrbil.
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Brandrisken oroar
Det finns dessutom ett allvarligare problem.
Kanarieöarna befinner sig under sommaren i en period med förhöjd risk för skogs- och markbränder. Myndigheterna varnar därför för vad som kan hända när stora mängder bilar och människor samtidigt söker sig ut i naturen.
En bil som parkerats i torr vegetation kan exempelvis starta en brand genom den heta katalysatorn. Även cigarettfimpar och annan oaktsamhet kan få stora konsekvenser.
Räddningstjänsten uppmanar därför besökare att vara särskilt försiktiga och följa lokala instruktioner.
Historisk solförmörkelse i Spanien
Solförmörkelsen den 12 augusti har blivit en stor resehändelse i Spanien. På delar av det spanska fastlandet går det att uppleva en total solförmörkelse, medan Kanarieöarna får se solen delvis täckas.
Intresset har blivit så stort att hotell, flyg och särskilda eclipse-resor bokats långt i förväg.
För Kanarieöarnas myndigheter gäller det nu att se till att den astronomiska folkfesten inte får en betydligt mer jordnära avslutning – med bilköer, felparkerade hyrbilar och brandkår på övertid.
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