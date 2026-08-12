Christopher Nolans The Odyssey har redan gjort Homeros het igen och satt en rad ganska avlägsna platser på resenärernas önskelistor. Nu förbereder sig lilla Ithaka i Grekland på nästa steg: tusentals filmturister som vill hitta Odysseus hem. Ironiskt nog spelades filmens Ithaka till stor del in på en helt annan ö.
Nolan-effekten når Ithaka – nu väntar ön på turistinvasionen
Hollywood hittar nya resmål
Vi har tidigare skrivit om fenomenet set-jetting, där filmer och tv-serier plötsligt förvandlar ganska okända platser till internationella turistmål. Efter Christopher Nolans storfilm The Odyssey kan nästa vinnare bli den lilla joniska ön Ithaka.
Filmen hade premiär den 17 juli och Matt Damon spelar Odysseus, hjälten som efter det trojanska kriget ägnar tio år åt att försöka ta sig hem.
Hemmet är Ithaka.
För turister är resan betydligt enklare.
Ön ligger i Joniska havet, strax utanför Greklands västkust, och har hittills levt ett relativt stillsamt turistliv i skuggan av betydligt större semesteröar.
Det kan snart vara slut med den saken.
”Vi tror att människor kommer att börja planera från nästa år, när filmen har spridits över världen”, säger Ithakas borgmästare Dionysis Stanitsas till Euronews.
Odysseusresa för 900 000 kronor lockar med Troja, yacht och Sicilien
Pelorus har lanserat en ny lyxresa inspirerad av storfilmen Odysséen, där antika platser i Turkiet och Italien vävs ihop med privata transporter,
Nolan skapade en turistkarta
Som vi tidigare berättat spelades The Odyssey in under 91 dagar på en lång rad spektakulära platser. Produktionen reste mellan bland annat Grekland, Italien, Marocko, Skottland och Island.
I Grekland användes bland annat Voidokilia Beach och Nestors grotta på Peloponnesos. Marockanska Aït Benhaddou fick föreställa Troja.
Och Ithaka?
Där blir historien lite mer komplicerad.
En stor del av filmens Ithaka spelades nämligen in på Favignana utanför Sicilien. Den lilla italienska ön med omkring 3 000 invånare förbereder sig redan för samma Nolan-effekt. Under inspelningen anställdes omkring 500 lokalbor och produktionen beräknas ha spenderat mellan en och två miljoner euro lokalt. Nu planeras även en permanent utställning om filmen, rapporterar Reuters.
Med andra ord konkurrerar det riktiga Ithaka med filmens Ithaka om samma turister. Homeros hade sannolikt uppskattat förvirringen.
Odysseus säljer redan resor
På Ithaka märker näringsidkarna redan ett ökat internationellt intresse.
”Turister jag har pratat med talar redan om filmen och tror att något positivt kommer att komma ur den”, säger företagaren Xhimi Hotza.
Samtidigt är Odysseus knappast någon ny turistchef för ön. Besökare har i årtionden kommit hit för kopplingen till Homeros. I byn Stavros finns exempelvis den permanenta utställningen Light on Homeric Ithaca med arkeologiska fynd som knyter dagens ö till berättelsen om Odysseus.
Det går också att vandra i hjälten Odysseus fotspår och besöka platser som förknippas med eposet.
Kan förlänga säsongen
För Ithaka handlar Nolan-effekten inte bara om fler turister under juli och augusti.
Arkeologen och filologen Spyros Kouvaras hoppas att filmen ska locka besökare även under månader som normalt är betydligt lugnare: mars, april, oktober och kanske november.
Det skulle vara rena jackpotten för en liten grekisk turistö.
Men Kouvaras påminner också om vem som egentligen ska ha äran.
Bakom Christopher Nolan står trots allt en annan ganska framgångsrik berättare.
Homeros.
Den hemliga Odysseus-ön väster om Sicilien
Detta är semesterparadiset för dig som vill slippa resorts och massturism på Sicilien. Alla hittar inte hit och det är inte heller för alla: Favignana.