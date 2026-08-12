Nolan-effekten når Ithaka – nu väntar ön på turistinvasionen

Nolan skapade en turistkarta

ANNONS

Som vi tidigare berättat spelades The Odyssey in under 91 dagar på en lång rad spektakulära platser. Produktionen reste mellan bland annat Grekland, Italien, Marocko, Skottland och Island.

I Grekland användes bland annat Voidokilia Beach och Nestors grotta på Peloponnesos. Marockanska Aït Benhaddou fick föreställa Troja.

Och Ithaka?

Där blir historien lite mer komplicerad.

En stor del av filmens Ithaka spelades nämligen in på Favignana utanför Sicilien. Den lilla italienska ön med omkring 3 000 invånare förbereder sig redan för samma Nolan-effekt. Under inspelningen anställdes omkring 500 lokalbor och produktionen beräknas ha spenderat mellan en och två miljoner euro lokalt. Nu planeras även en permanent utställning om filmen, rapporterar Reuters.

Med andra ord konkurrerar det riktiga Ithaka med filmens Ithaka om samma turister. Homeros hade sannolikt uppskattat förvirringen.

Gröna berg, små hamnar och klart vatten väntar på mytomspunna Ithaka. Foto: Canva

Odysseus säljer redan resor

ANNONS

På Ithaka märker näringsidkarna redan ett ökat internationellt intresse.

”Turister jag har pratat med talar redan om filmen och tror att något positivt kommer att komma ur den”, säger företagaren Xhimi Hotza.

Samtidigt är Odysseus knappast någon ny turistchef för ön. Besökare har i årtionden kommit hit för kopplingen till Homeros. I byn Stavros finns exempelvis den permanenta utställningen Light on Homeric Ithaca med arkeologiska fynd som knyter dagens ö till berättelsen om Odysseus.

Det går också att vandra i hjälten Odysseus fotspår och besöka platser som förknippas med eposet.

Kan förlänga säsongen

För Ithaka handlar Nolan-effekten inte bara om fler turister under juli och augusti.

Arkeologen och filologen Spyros Kouvaras hoppas att filmen ska locka besökare även under månader som normalt är betydligt lugnare: mars, april, oktober och kanske november.

Det skulle vara rena jackpotten för en liten grekisk turistö.

Men Kouvaras påminner också om vem som egentligen ska ha äran.

ANNONS

Bakom Christopher Nolan står trots allt en annan ganska framgångsrik berättare.

Homeros.