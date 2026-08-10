Stefan Sauk trappar upp kritiken – anklagar Destination Gotland för girighet

Monopol, bidrag och utdelningar

Sauk avfärdar också Destination Gotlands argument om höga kostnader för fartyg och personal. Han pekar i stället på att verksamheten får omkring 600 miljoner kronor i statligt stöd samtidigt som bolaget enligt honom lämnat aktieutdelningar på omkring 50 miljoner kronor.

Han hävdar precis som i Perfect Weekends tidigare artikel att bolagets företagsstruktur med många dotterbolag i olika jurisdiktioner väcker frågor, även om han inte presenterar några bevis för att upplägget skulle vara felaktigt.

Hänvisar till kraftiga prishöjningar

För att underbygga sin kritik lyfter Sauk fram siffror som han menar visar utvecklingen sedan 2017. Enligt honom har biljettpriserna för passagerare stigit med i genomsnitt 68 procent och priserna för fordon med 83 procent.

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Han hänvisar också till uppgifter om att företagare på Gotland tappat mellan 20 och 30 procent av omsättningen på grund av de höga färjepriserna och varnar för att öns turistnäring riskerar att drabbas hårt.

Debatten lär fortsätta

Den här gången handlar diskussionen inte bara om dyra semesterresor. Frågan har vuxit till en större debatt om hur en statligt upphandlad och subventionerad samhällsviktig transport ska prissättas, hur ett monopol ska fungera och vilket ansvar operatören har för Gotlands utveckling. Ska Sverige bli ett riktigt turistland är detta en central fråga.

Destination Gotland har tidigare hänvisat till sitt uppdrag att bedriva färjetrafik året runt samt till bolagets dynamiska prissättning. Stefan Sauk nöjer sig inte med den förklaringen. Tvärtom verkar hans kritik ha fått en ny växel – och frågan om Gotlandsfärjan ser inte ut att lämna rampljuset än.