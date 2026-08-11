Passfritt Europa är plötsligt inte riktigt lika passfritt. Ett infekterat gränsbråk mellan Spanien och Italien har lett till nya gränskontroller mitt under årets största semestermånad. Bakom dramat finns 72 000 migranter, Giorgia Meloni och en allt mer pressad Pedro Sánchez.
Gränsbråk hotar semestern – nya kontroller på flygplatser i Spanien och Italien
Den som flyger mellan Spanien och Italien de närmaste dagarna bör inte lägga passet längst ner i resväskan.
Efter migrantkrisen i den spanska exklaven Ceuta har Italien och Spanien återinfört tillfälliga gränskontroller mot varandra. Resultatet kan bli extra väntetider på några av Europas mest trafikerade semesterflygplatser.
Spanien har hittills kontrollerat omkring 200 resenärer från Italien vid flygplatserna i Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Alicante och Valencia, enligt Reuters.
Italien har samtidigt infört kontroller av resenärer från Spanien, framför allt personer som inte är EU-medborgare. De italienska åtgärderna ska enligt regeringen gälla åtminstone till den 15 augusti. Spanien tänker fortsätta sina kontroller betydligt längre – till den 7 september.
72 000 människor tog sig in i Ceuta
Allt började den 30 juli när omkring 72 000 människor tog sig från Marocko in i den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika.
Italien reagerade omedelbart. Giorgia Melonis regering meddelade att landet tillfälligt återinförde gränskontroller för flyg- och sjötrafik från Spanien.
Problemet – åtminstone enligt Madrid – är geografin.
Ceuta ligger i Afrika och omfattas inte fullt ut av Schengens normala gränslösa system. Resenärer därifrån till det spanska fastlandet passerar redan kontroller. Den spanska regeringen menar därför att Italien försöker lösa ett problem som i praktiken inte finns.
Rom köper inte resonemanget.
Italien hävdar att den exceptionella situationen i Ceuta motiverar åtgärder för att förhindra sekundär migration vidare genom Europa.
Spanien slår tillbaka
Pedro Sánchez regering svarade genom att införa egna kontroller av resenärer från Italien.
Det diplomatiska grälet har därmed förvandlats till ett praktiskt problem för vanliga semesterresenärer.
Ironin är svår att missa. Italien och Spanien har ingen gemensam landgräns. Ändå har ett migrantdrama i Nordafrika lyckats skapa passkontroller mellan två av Europas största turistländer.
EU:s regler tillåter faktiskt tillfälliga kontroller inom Schengen. De ska dock vara en sista utväg och får bara användas när det finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten.
Efter en ändring av Schengenreglerna 2024 kan även plötsliga och omfattande irreguljära migrationsrörelser i vissa situationer motivera sådana åtgärder.
Stefan Sauk trappar upp kritiken – anklagar Destination Gotland för girighet
Stefan Sauks kritik mot Destination Gotlands biljettpriser har fått ett oväntat efterspel. Efter att rederiet försvarat sin prissättning trappar
Meloni höjer temperaturen
Samtidigt fortsätter Giorgia Meloni att pressa EU i migrationsfrågan.
Tillsammans med Danmarks statsminister Mette Frederiksen kräver hon hårdare europeisk migrationspolitik, fler återvändanden och möjligheten att skapa så kallade return hubs utanför EU.
Det gör gränsbråket större än några extra köer vid bagagebandet.
Schengen är en av EU:s mest konkreta framgångar: människor kan resa mellan medlemsländer utan normala gränskontroller. Men systemet bygger på att länderna litar på varandras förmåga att kontrollera unionens yttre gräns.
Just den tilliten ser för tillfället ut att ha tagit semester.
För svenska resenärer är rådet därför enkelt: ta med pass eller nationellt id-kort även på resor mellan Spanien och Italien – och räkna med att flygplatsen kan ta lite längre tid än vanligt.
Nu kostar hatthyllan på flyget – nytt bagagebesked får resenärer att se rött
Alla har varit där. Du kliver ombord, tittar upp och inser att hatthyllan redan är full av väskor som ser ut att rymma en mindre flytt. Nu har ett