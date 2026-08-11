Gränsbråk hotar semestern – nya kontroller på flygplatser i Spanien och Italien

Spanien slår tillbaka

Pedro Sánchez regering svarade genom att införa egna kontroller av resenärer från Italien.

Det diplomatiska grälet har därmed förvandlats till ett praktiskt problem för vanliga semesterresenärer.

Ironin är svår att missa. Italien och Spanien har ingen gemensam landgräns. Ändå har ett migrantdrama i Nordafrika lyckats skapa passkontroller mellan två av Europas största turistländer.

EU:s regler tillåter faktiskt tillfälliga kontroller inom Schengen. De ska dock vara en sista utväg och får bara användas när det finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten.

Efter en ändring av Schengenreglerna 2024 kan även plötsliga och omfattande irreguljära migrationsrörelser i vissa situationer motivera sådana åtgärder.

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Meloni höjer temperaturen

Samtidigt fortsätter Giorgia Meloni att pressa EU i migrationsfrågan.

Tillsammans med Danmarks statsminister Mette Frederiksen kräver hon hårdare europeisk migrationspolitik, fler återvändanden och möjligheten att skapa så kallade return hubs utanför EU.

Det gör gränsbråket större än några extra köer vid bagagebandet.

Schengen är en av EU:s mest konkreta framgångar: människor kan resa mellan medlemsländer utan normala gränskontroller. Men systemet bygger på att länderna litar på varandras förmåga att kontrollera unionens yttre gräns.

Just den tilliten ser för tillfället ut att ha tagit semester.

För svenska resenärer är rådet därför enkelt: ta med pass eller nationellt id-kort även på resor mellan Spanien och Italien – och räkna med att flygplatsen kan ta lite längre tid än vanligt.