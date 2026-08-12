Gratis frukost, bättre rum och sen utcheckning. En ny hotelltjänst vill samla lyxhotellens VIP-förmåner på ett enda ställe – utan att du behöver vara gift med Marriott, sova 75 nätter på Hyatt eller skaffa ännu ett kreditkort.
Ny hotelltjänst ger dig VIP-status – utan att vara stamkund
Hotellens lojalitetsprogram har ett grundläggande problem: de kräver lojalitet.
Du samlar poäng hos en kedja, status hos en annan och upptäcker sedan att hotellet du faktiskt vill bo på tillhör en tredje. Lägg till kreditkort med årsavgifter, nivåer med namn som Gold, Platinum och Titanium och regler som kräver en mindre juristexamen för att förstå.
Nu vill den nya bokningsplattformen Travel Habit göra livet enklare för den som gillar lyxhotell – men inte administrationen runt dem.
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2 300 lyxhotell på samma ställe
Travel Habit samlar flera av hotellvärldens mest exklusiva bokningsprogram och VIP-nätverk på en och samma plattform.
Vid lanseringen omfattar tjänsten över 2 300 lyxhotell och resorts runt om i världen.
Bland nätverken finns Virtuoso, Ritz-Carlton STARS, Rosewood Elite, Marriott STARS & Luminous, Four Seasons Preferred Partner och Hyatt Privé.
Det är namn som vanliga hotellgäster kanske aldrig hört talas om, men som länge använts av exklusiva resebyråer och deras bästa kunder för att få extra förmåner.
Travel Habits idé är att automatisera hela kalaset, skriver Euronews.
Frukost, uppgradering och sen utcheckning
Den som bokar genom tjänsten kan bland annat få gratis frukost för två personer, prioritet vid rumsuppgraderingar, tidig incheckning och sen utcheckning. På vissa hotell ingår dessutom hotellkrediter som kan användas till exempelvis restaurang, spa eller andra tjänster.
Uppgraderingar och flexibla in- och utcheckningstider gäller dock i mån av tillgänglighet. Det finns fortfarande ingen app som kan trolla fram en svit när hotellet är fullt.
Företaget hävdar att tidiga medlemmar får förmåner värda minst 7 000 dollar, motsvarande omkring 65 000 kronor, per år.
Det är förstås en siffra från Travel Habit själva och bygger på hur mycket tjänsten faktiskt används.
Tröttnade på kreditkortens löften
Bakom Travel Habit står grundaren och vd Amanda Archer. Plattformen har enligt företaget testats under två år bland affärsresenärer och vana lyxresenärer.
“Så många kunder berättade för mig att deras exklusiva kreditkort lovade uppgraderingar som de i verkligheten sällan fick”, säger Amanda Archer.
Tanken är att resenären inte längre ska behöva välja hotell efter vilket lojalitetskort som ligger överst i plånboken.
Det kan vara den verkligt intressanta delen av affärsidén.
Hotellbranschen har under årtionden försökt göra oss så lojala att vi hellre bor på fel hotell än missar våra poäng. Travel Habit försöker vända på steken: välj hotellet du faktiskt vill bo på – och försök få VIP-behandlingen ändå.
För alla som sitter på en digital kyrkogård av hotellpoäng och medlemsnummer låter det åtminstone som ett steg i rätt riktning.
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