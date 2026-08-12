Ny hotelltjänst ger dig VIP-status – utan att vara stamkund

Nu vill den nya bokningsplattformen Travel Habit göra livet enklare för den som gillar lyxhotell – men inte administrationen runt dem.

2 300 lyxhotell på samma ställe

Travel Habit samlar flera av hotellvärldens mest exklusiva bokningsprogram och VIP-nätverk på en och samma plattform.

Vid lanseringen omfattar tjänsten över 2 300 lyxhotell och resorts runt om i världen.

Bland nätverken finns Virtuoso, Ritz-Carlton STARS, Rosewood Elite, Marriott STARS & Luminous, Four Seasons Preferred Partner och Hyatt Privé.

Det är namn som vanliga hotellgäster kanske aldrig hört talas om, men som länge använts av exklusiva resebyråer och deras bästa kunder för att få extra förmåner.

Travel Habits idé är att automatisera hela kalaset, skriver Euronews.

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