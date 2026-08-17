Efter några år av inflation, räntechock och allmänt ekonomiskt självskadebeteende börjar det ljusna för svenskarna. Räntorna är betydligt lägre, inflationen har rasat och konjunkturen är på väg upp. Och när svensken får några kronor över händer tydligen samma sak som förr: vi bokar en resa.
Nu öppnar svenskarna plånboken igen – rusning efter vinterresor
Det finns numera ganska gott om siffror som stöder tesen att svenskarnas privatekonomi faktiskt börjar må bättre.
Riksbankens styrränta ligger på 1,75 procent, medan den genomsnittliga rörliga bolåneräntan i juni hade sjunkit till 2,75 procent. Samtidigt var inflationen enligt KPI bara 0,2 procent i juli.
Och Konjunkturinstitutet konstaterade så sent som den 11 augusti att den svenska ekonomiska återhämtningen ”har kommit långt”. BNP väntas växa med 2,4 procent under 2026 och hushållens konsumtion pekas ut som en viktig motor i uppgången, anser Konjunkturinstitutet.
Det betyder inte att alla plötsligt badar i pengar. Hushållens framtidstro är fortfarande något svagare än normalt. Men kurvan pekar åt rätt håll.
Anmälningarna mot SAS rusar – det här ger EU-reglerna dig rätt till
Anmälningarna mot SAS till Konsumentverket ökar kraftigt. För resenären handlar det om pengar där EU-reglerna ger upp till 600 euro vid inställt flyg.
Julresorna rusar
Och nu kommer ett ganska handfast bevis från resebranschen.
TUI uppger att bolagets bokningar av vinterresor har ökat fyra veckor i rad. Under perioden har 15 procent fler vinterresor bokats än under motsvarande period förra året.
Ännu tydligare är utvecklingen under jullovet.
Där har bokningarna ökat med hela 37 procent.
”För många kommer tankarna på nästa resa redan när sommarsemestern går mot sitt slut. Det ser vi tydligt i våra bokningssiffror”, säger Dian Martinez Valencia, kommunikationsansvarig på TUI.
Även sportlovsresorna bokas snabbare än för ett år sedan.
Kort sagt: knappt har badbyxorna hunnit torka innan nästa resa ligger i kundkorgen.
Vi reser för att fly vardagen
Det handlar heller inte bara om solbrist.
En Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av TUI visar att 35 procent av svenskarna ser resandet som ett sätt att fly från något i vardagen.
Ungefär var sjätte vill komma bort från monotonin, nästan lika många vill fly det svenska vädret och omkring var sjunde vill få en paus från vardagsstressen.
Bland 18–34-åringar uppger nästan varannan att resandet fungerar som någon form av flykt.
Det är kanske ingen nationalekonomisk indikator som Riksbanken kommer att lägga in i sina modeller.
När hushållen känner sig fattiga stannar pengarna på kontot. När framtiden ser lite mindre dyster ut börjar vi köpa sådant vi längtar efter.
Och för svensken ligger tydligen en vecka på Gran Canaria fortfarande ganska högt på den listan.
Mest bokade resmålen hos TUI i vinter
- Gran Canaria, Spanien
- Thailand
- Teneriffa, Spanien
- Cypern
- Fuerteventura, Spanien
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