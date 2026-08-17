Nu öppnar svenskarna plånboken igen – rusning efter vinterresor

Och Konjunkturinstitutet konstaterade så sent som den 11 augusti att den svenska ekonomiska återhämtningen ”har kommit långt”. BNP väntas växa med 2,4 procent under 2026 och hushållens konsumtion pekas ut som en viktig motor i uppgången, anser Konjunkturinstitutet.

Det betyder inte att alla plötsligt badar i pengar. Hushållens framtidstro är fortfarande något svagare än normalt. Men kurvan pekar åt rätt håll.

Julresorna rusar

Och nu kommer ett ganska handfast bevis från resebranschen.

TUI uppger att bolagets bokningar av vinterresor har ökat fyra veckor i rad. Under perioden har 15 procent fler vinterresor bokats än under motsvarande period förra året.

Ännu tydligare är utvecklingen under jullovet.

Där har bokningarna ökat med hela 37 procent.

”För många kommer tankarna på nästa resa redan när sommarsemestern går mot sitt slut. Det ser vi tydligt i våra bokningssiffror”, säger Dian Martinez Valencia, kommunikationsansvarig på TUI.

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Även sportlovsresorna bokas snabbare än för ett år sedan.

Kort sagt: knappt har badbyxorna hunnit torka innan nästa resa ligger i kundkorgen.