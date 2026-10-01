Sista minuten till Kap Verde – nu lönar det sig att vänta

Vänta en vecka – och spara pengar

Ännu mer intressant är frågan om när biljetten ska bokas.

Den gamla resevisdomen säger att den som vet vart den ska bör boka tidigt. Till Espargos ser det just nu nästan ut att vara tvärtom.

Genomsnittspriset är som lägst när resan bokas ungefär en vecka före avresa: cirka 5 128 kronor. Den som bokar fyra till sex veckor före avresa riskerar enligt statistiken att hamna över 6 000 kronor.

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Det är ovanligt.

Priskurvan visar dessutom ytterligare ett tydligt fall runt två till tre veckor före avresa. För resenärer som kan välja datum och inte måste ha ett visst flyg kan hösten 2026 därför vara ett ovanligt bra läge för sista minuten.

November ser särskilt intressant ut

Från Stockholm finns just nu tur- och returresor till Espargos i november från omkring 2 930 kronor. Även januari går att hitta från drygt 3 200 kronor.

Sett över året är maj den billigaste månaden i statistiken, med ett genomsnitt på cirka 4 288 kronor. December är klart dyrast och passerar 7 000 kronor.

Veckodagen spelar också roll. Onsdag är billigast med omkring 5 230 kronor i genomsnitt, medan lördagsresenären får räkna med drygt 6 000 kronor.

För den som länge tänkt Kap Verde men inte kommit till skott finns alltså en ovanlig möjlighet. Efter år av råd om att boka så tidigt som möjligt kan hösten 2026 bli säsongen då prokrastineraren får sista skrattet.

Från Stockholm går det just nu att hitta tur- och returbiljetter till Espargos för under 3 000 kronor. (Foto: Canva)

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Fakta Perfect Weekend

Espargos ligger på ön Sal och flygplatsen Amílcar Cabral, SID, är en av de viktigaste inkörsportarna till Kap Verde. Från Stockholm syns just nu resor från cirka 2 930 kronor tur och retur. Priserna förändras snabbt och statistiken bygger på observerade och genomsnittliga biljettpriser.