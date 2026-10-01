Kap Verde går mot en stark vinter från Sverige. Intresset för Espargos har ökat kraftigt samtidigt som flygpriserna ligger klart lägre än förra året. Och det mest oväntade: just nu tycks den gamla regeln om att boka tidigt vara satt ur spel.
Sista minuten till Kap Verde – nu lönar det sig att vänta
Priserna faller trots ökat intresse
Svenskarnas intresse för att flyga till Espargos på Kap Verdeöarna är betydligt större än för ett år sedan. Det har vi skrivit om tidigare.
Under perioden oktober till mars ligger sökintresset i genomsnitt 71 procent högre än under motsvarande period förra året. Störst är uppgången i januari, då sökningarna ökat med hela 114 procent.
Normalt borde det vara upplagt för stigande priser. Fler vill resa, samma flygstolar ska fördelas och flygbolagens datorer börjar glatt skruva upp biljettpriserna.
Men den här gången händer något annat.
Flygpriserna ligger i genomsnitt omkring 10 procent lägre än under samma period förra året. I oktober är prisnivån cirka 15 procent lägre och i november ungefär 13 procent lägre, enligt Flygresor.se.
Först i mars syns en mindre prisuppgång jämfört med förra året.
Vänta en vecka – och spara pengar
Ännu mer intressant är frågan om när biljetten ska bokas.
Den gamla resevisdomen säger att den som vet vart den ska bör boka tidigt. Till Espargos ser det just nu nästan ut att vara tvärtom.
Genomsnittspriset är som lägst när resan bokas ungefär en vecka före avresa: cirka 5 128 kronor. Den som bokar fyra till sex veckor före avresa riskerar enligt statistiken att hamna över 6 000 kronor.
Det är ovanligt.
Priskurvan visar dessutom ytterligare ett tydligt fall runt två till tre veckor före avresa. För resenärer som kan välja datum och inte måste ha ett visst flyg kan hösten 2026 därför vara ett ovanligt bra läge för sista minuten.
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November ser särskilt intressant ut
Från Stockholm finns just nu tur- och returresor till Espargos i november från omkring 2 930 kronor. Även januari går att hitta från drygt 3 200 kronor.
Sett över året är maj den billigaste månaden i statistiken, med ett genomsnitt på cirka 4 288 kronor. December är klart dyrast och passerar 7 000 kronor.
Veckodagen spelar också roll. Onsdag är billigast med omkring 5 230 kronor i genomsnitt, medan lördagsresenären får räkna med drygt 6 000 kronor.
För den som länge tänkt Kap Verde men inte kommit till skott finns alltså en ovanlig möjlighet. Efter år av råd om att boka så tidigt som möjligt kan hösten 2026 bli säsongen då prokrastineraren får sista skrattet.
Fakta Perfect Weekend
Espargos ligger på ön Sal och flygplatsen Amílcar Cabral, SID, är en av de viktigaste inkörsportarna till Kap Verde. Från Stockholm syns just nu resor från cirka 2 930 kronor tur och retur. Priserna förändras snabbt och statistiken bygger på observerade och genomsnittliga biljettpriser.
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