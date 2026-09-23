I mer än två tusen år har Julius Caesar hävdat att det gamla Paris låg på en ö i Seine. Problemet har varit att arkeologerna inte riktigt trott honom. Nu har en mur under ett sjukhus mitt i Paris plötsligt gett den gamle romaren en rejäl revansch.
Julius Caesar hade rätt – fyndet som kan skriva om Paris historia
Miljontals turister passerar varje år Notre-Dame, tar sin bild, köper en kaffe för 74 kronor och går vidare.
Men några meter under deras fötter kan svaret på en av Paris största historiska gåtor ha legat hela tiden.
Vid arkeologiska utgrävningar under Hôtel-Dieu, sjukhuset alldeles intill Notre-Dame på Île de la Cité, har forskare hittat vad som tros vara en del av muren runt det galliska Lutetia.
Alltså staden som fanns här innan Paris blev Paris.
Och fyndet kan ge Julius Caesar rätt efter drygt 2 000 år, skriver Figaro.
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Caesar pekade ut ön
När Caesar skrev om sina krig i Gallien beskrev han år 52 före Kristus Lutetia som Parisii-folkets befästa stad, ett så kallat oppidum, beläget på en ö i Seine.
Det lät länge ganska enkelt.
Île de la Cité ligger mitt i Paris, mitt i Seine och blev senare stadens självklara centrum. Här finns i dag Notre-Dame, Sainte-Chapelle och just Hôtel-Dieu.
Problemet var bara att arkeologerna inte hittade den galliska staden.
Tidigare utgrävningar på ön hade inte gett några tydliga rester av befästningar eller tät stadsbebyggelse från tiden före romarnas erövring.
Därmed började forskarnas blickar vandra västerut.
Paris kanske låg i Nanterre
I Nanterre, några kilometer väster om dagens centrum, har omfattande lämningar från Parisii hittats.
Det öppnade för den något besvärande möjligheten att Caesar helt enkelt hade haft fel om geografin.
Eller möjligen skrivit lite väl elegant för eftervärlden.
Diskussionen har pågått i årtionden: föddes Paris verkligen på Île de la Cité eller låg Parisii-folkets verkliga huvudort någon annanstans?
Nu kommer alltså ett fynd som kraftigt stärker den gamla teorin.
Enligt Le Figaro har arkeologerna under Hôtel-Dieu hittat en del av den yttre befästningen till ett galliskt oppidum.
Det är något helt annat än några mynt eller keramikskärvor.
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Staden som brändes
Historien blir ännu bättre av Caesars egen berättelse.
År 52 före Kristus skickade han sin general Titus Labienus mot Lutetia. Parisii och deras allierade gjorde motstånd under hövdingen Camulogenus.
När romarna närmade sig ska gallerna enligt Caesar ha satt eld på Lutetia och förstört broarna över Seine.
Romarna vann till slut slaget och Camulogenus dödades.
Två tusen år senare gräver alltså arkeologer på nästan exakt den plats Caesar pekade ut.
Utgrävningarna vid Hôtel-Dieu är en del av ett ovanligt omfattande arkeologiskt arbete på Île de la Cité under 2026. Paris stad beskriver området som ett koncentrat av mer än 2 000 års historia.
Den fullständiga vetenskapliga analysen av den nya muren återstår fortfarande.
Så kanske ska man inte redan nu resa en staty över Caesar som Paris första reseguide.
Men han kan mycket väl ha haft rätt.
Paris föddes kanske trots allt precis där han sade att det gjorde.
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