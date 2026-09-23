Julius Caesar hade rätt – fyndet som kan skriva om Paris historia

Vid arkeologiska utgrävningar under Hôtel-Dieu, sjukhuset alldeles intill Notre-Dame på Île de la Cité, har forskare hittat vad som tros vara en del av muren runt det galliska Lutetia.

Alltså staden som fanns här innan Paris blev Paris.

Och fyndet kan ge Julius Caesar rätt efter drygt 2 000 år, skriver Figaro.

Caesar pekade ut ön

När Caesar skrev om sina krig i Gallien beskrev han år 52 före Kristus Lutetia som Parisii-folkets befästa stad, ett så kallat oppidum, beläget på en ö i Seine.

Det lät länge ganska enkelt.

Île de la Cité ligger mitt i Paris, mitt i Seine och blev senare stadens självklara centrum. Här finns i dag Notre-Dame, Sainte-Chapelle och just Hôtel-Dieu.

Problemet var bara att arkeologerna inte hittade den galliska staden.

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Tidigare utgrävningar på ön hade inte gett några tydliga rester av befästningar eller tät stadsbebyggelse från tiden före romarnas erövring.

Därmed började forskarnas blickar vandra västerut.