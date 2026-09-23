Pengabråket som kan förstöra hela kompisresan – experternas bästa råd

Det börjar ofta så oskyldigt.

Någon bokar taxin. En annan tar hotellnotan. Den tredje lägger ut för middagen eftersom restaurangen vägrar dela på 14 kort.

Sedan går två veckor.

Ingen minns längre vem som betalade vad.

På en resa genom Thailand och Kambodja reste sex vänner utan något system för att hålla reda på utgifterna. Gatumat, souvenirer, massage och tuk-tuk-resor betalades med kontanter. När resan var över ansåg en av deltagarna att han hade mer än 200 dollar att få tillbaka.

Problemet var bara att ingen kunde bevisa någonting.

Resultatet blev ett rejält gräl.

Pengar förstör stämningen

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Det är långt ifrån ovanligt.

I en amerikansk undersökning från 2026 uppgav 46 procent att pengabråk hade skapat dålig stämning eller förstört delar av en resa. En annan undersökning visade att ungefär var femte millennial hade avslutat en relation efter konflikter om återbetalningar.

Den stora missen görs ofta redan hemma.

Vänner pratar gärna om vilken bar de ska gå till i Barcelona, men betydligt mindre gärna om hur mycket de faktiskt har råd att spendera.

Experterna bakom råden i New York Times menar att resesällskap bör komma överens om ungefärlig budget, vem som betalar vad och hur skulder ska regleras innan resan börjar.

Det låter kanske lika sexigt som att diskutera hemförsäkring på första dejten.

Men alternativet är värre.