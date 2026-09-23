Först kommer flygbokningen. Sedan hotellet, middagarna och drinkarna. Och till sist den där Swish-förfrågan som ingen på kompisresan riktigt vill prata om.
Pengabråket som kan förstöra hela kompisresan – experternas bästa råd
Gruppresan med vänner kan vara årets höjdpunkt – men också ett effektivt sätt att upptäcka att man har helt olika syn på pengar. Forskning och experter pekar på samma lösning: ta det pinsamma samtalet innan planet lyfter.
Det börjar ofta så oskyldigt.
Någon bokar taxin. En annan tar hotellnotan. Den tredje lägger ut för middagen eftersom restaurangen vägrar dela på 14 kort.
Sedan går två veckor.
Ingen minns längre vem som betalade vad.
På en resa genom Thailand och Kambodja reste sex vänner utan något system för att hålla reda på utgifterna. Gatumat, souvenirer, massage och tuk-tuk-resor betalades med kontanter. När resan var över ansåg en av deltagarna att han hade mer än 200 dollar att få tillbaka.
Problemet var bara att ingen kunde bevisa någonting.
Resultatet blev ett rejält gräl.
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Pengar förstör stämningen
Det är långt ifrån ovanligt.
I en amerikansk undersökning från 2026 uppgav 46 procent att pengabråk hade skapat dålig stämning eller förstört delar av en resa. En annan undersökning visade att ungefär var femte millennial hade avslutat en relation efter konflikter om återbetalningar.
Den stora missen görs ofta redan hemma.
Vänner pratar gärna om vilken bar de ska gå till i Barcelona, men betydligt mindre gärna om hur mycket de faktiskt har råd att spendera.
Experterna bakom råden i New York Times menar att resesällskap bör komma överens om ungefärlig budget, vem som betalar vad och hur skulder ska regleras innan resan börjar.
Det låter kanske lika sexigt som att diskutera hemförsäkring på första dejten.
Men alternativet är värre.
Alla har inte samma semester
Ett annat klassiskt problem är att en person vill bo på femstjärnigt hotell medan någon annan helst vill hitta ett rum för 700 kronor natten.
På en resa till Japan hamnade ett kompisgäng just där. En deltagare hade begränsad budget, medan en annan ställde höga krav på hotellstandard och rummens storlek. Gruppen lade två månader på att hitta en kompromiss – och den mer välbeställda resenären tillbringade ändå stora delar av semestern på egen hand.
Ett enkelt råd är därför att börja med frågan:
Vad är egentligen poängen med resan?
När man vet om målet är nattliv, lyxhotell, vandring eller billiga middagar blir det lättare att avgöra både budget och resesällskap.
Appar kan rädda vänskapen
Det finns också teknisk hjälp.
Appar som Splitwise, TravelSpend, Tricount, Splid och KittySplit håller reda på vem som lagt ut pengar och vem som är skyldig vem. På restauranger kan exempelvis Tab användas för att fotografera kvittot och dela upp kostnaden mellan deltagarna.
Det kan kännas småaktigt att bokföra varje espresso.
Men sanningen är att det ofta är betydligt mindre småaktigt än det gräl som kommer tre veckor senare.
Den kanske bästa principen för kompisresan är därför enkel:
Vi behöver inte ha samma ekonomi för att resa tillsammans.
Men vi måste veta vad vi har kommit överens om.
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