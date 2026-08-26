En egen ö i Venedigs lagun, ett restaurerat fort från Napoleons tid och utsikt över Burano och Torcello. Det låter som en tillgång som bara borde bli dyrare. Men Crevan berättar en annan historia: priset har rasat från 12,5 till 5,5 miljoner euro.
Kris i lyxvärlden – privat ö i Venedig reas ut för halva priset
När till och med privata öar i Venedig börjar säljas med rejäl rabatt finns det skäl att höja på ett välplockat ögonbryn.
Isola di Crevan ligger i den norra delen av Venedigs lagun, ungefär sju kilometer från staden och några minuters båtfärd från Burano och Torcello. Ön omfattar 5 700 kvadratmeter och är nu ute till försäljning för omkring 5,5 miljoner euro, skriver Milano Finanza.
Billigt är förstås ett relativt begrepp. Men för Crevan är prislappen anmärkningsvärd.
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Från 12,5 till 5,5 miljoner euro
När ön tidigare lades ut till försäljning var det ursprungliga priset 12,5 miljoner euro. Redan 2014 sänktes det till 9,5 miljoner efter att köparna uteblivit, enligt Corriere del Veneto.
Nu är priset alltså nere på 5,5 miljoner euro – mindre än hälften av den ursprungliga prislappen.
Det är ingen vetenskaplig temperaturmätare på hela lyxmarknaden, men Crevan är ett ganska elegant exempel på ett problem i den allra dyraste delen av fastighetsvärlden: det räcker inte längre att något är unikt. Någon måste faktiskt vilja köpa det också.
Och marknaden för personer som både vill och kan lägga drygt 60 miljoner kronor på en privat ö med militärhistoria är trots allt begränsad.
Napoleon ingår i köpet
Crevan har dock mer att erbjuda än en dyr gräsmatta omgiven av vatten.
År 1806 anlades en befästning på ön som en del av Napoleons försvarssystem runt Venedig. Anläggningen byggdes senare ut under det österrikiska styret och användes militärt även sedan Veneto 1866 blivit en del av Italien.
Efter första världskriget förlorade ön sin militära betydelse och övergick så småningom i privat ägo.
Sedan 1996 har fortet restaurerats och byggts om till bostad. I dag omfattar huset omkring 215 kvadratmeter med fyra huvudsakliga rum, badrum och moderna bekvämligheter som elektricitet, rinnande vatten, värme och luftkonditionering.
På ön finns dessutom fruktträd, stora gräsytor, planteringar, ett mindre internt kanalsystem och två privata båtbryggor.
Grannar med Burano
Utsikten är svår att klaga på.
Från Crevan ser man bland annat Burano och Torcello, två av lagunens mest berömda öar. Den som tröttnar på ensamheten kan alltså hoppa i båten och några minuter senare äta lunch bland turister och spetsbutiker.
Försäljningen sköts av Lionard Luxury Real Estate, som beskriver privata öar som en av de mest extrema formerna av ägande.
Det är svårt att säga emot.
Men prisutvecklingen berättar samtidigt något om lyxens nya verklighet. År 2014 räckte 12,5 miljoner euro inte för att locka fram en köpare. Tolv år senare är prislappen 5,5 miljoner.
I den delen av bostadsmarknaden kallas det förstås inte rea.
Det heter sannolikt ”en unik möjlighet”.
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