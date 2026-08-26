Kris i lyxvärlden – privat ö i Venedig reas ut för halva priset

Napoleon ingår i köpet

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Crevan har dock mer att erbjuda än en dyr gräsmatta omgiven av vatten.

År 1806 anlades en befästning på ön som en del av Napoleons försvarssystem runt Venedig. Anläggningen byggdes senare ut under det österrikiska styret och användes militärt även sedan Veneto 1866 blivit en del av Italien.

Efter första världskriget förlorade ön sin militära betydelse och övergick så småningom i privat ägo.

Sedan 1996 har fortet restaurerats och byggts om till bostad. I dag omfattar huset omkring 215 kvadratmeter med fyra huvudsakliga rum, badrum och moderna bekvämligheter som elektricitet, rinnande vatten, värme och luftkonditionering.

På ön finns dessutom fruktträd, stora gräsytor, planteringar, ett mindre internt kanalsystem och två privata båtbryggor.

Den venetianska lagunen rymmer betydligt mer än Markusplatsen och gondoler. Här ligger också privata öar med egna bryggor, trädgårdar och århundraden av historia. Foto: Canva/

Grannar med Burano

Utsikten är svår att klaga på.

Från Crevan ser man bland annat Burano och Torcello, två av lagunens mest berömda öar. Den som tröttnar på ensamheten kan alltså hoppa i båten och några minuter senare äta lunch bland turister och spetsbutiker.

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Försäljningen sköts av Lionard Luxury Real Estate, som beskriver privata öar som en av de mest extrema formerna av ägande.

Det är svårt att säga emot.

Men prisutvecklingen berättar samtidigt något om lyxens nya verklighet. År 2014 räckte 12,5 miljoner euro inte för att locka fram en köpare. Tolv år senare är prislappen 5,5 miljoner.

I den delen av bostadsmarknaden kallas det förstås inte rea.

Det heter sannolikt ”en unik möjlighet”.