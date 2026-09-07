Investera inte som Isaac Newton – AI-boomen en varningssignal

Men han var inte bra på allt. Som investerare var resultatet uselt.

1720 köpte Newton aktier i South Sea Company och tjänade först pengar på den kraftiga uppgången. Han sålde och tog hem vinsten på 7000 pund.

Men aktien fortsatte att stiga. Sedan steg aktien ännu mer. Newton kunde inte stå emot.

Söderhavsbubblan sprack

Han investerade stort igen när priserna redan hade rusat kraftigt. När den så kallade Söderhavsbubblan sprack 1720 föll aktiekursen dramatiskt och Newton drabbades av stora förluster, runt 20 000 pund enligt legenden. En stor del av hans förmögenhet och betydligt mer än han tjänat på det första varvet.

Grafen nedan från Marc Faber, Schweizisk investerare och ekonom, har blivit välkänd:

Investing.com lyfter fram poängen: Intelligens är ingen garanti mot börsens psykologi. Newton kunde analysera naturens lagar, men kunde inte förutse när marknaden skulle vända. Newton tillskrivs den berömda formuleringen att ”han kunde beräkna himlakropparnas rörelser men inte människornas vansinne”. Den exakta formuleringen är dock omstridd.