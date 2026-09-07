Isaac Newton var ett av historiens största genier – men gick ändå på en av historiens mest berömda börsbubblor. Nu dras parallellerna till dagens AI-boom.
Investera inte som Isaac Newton – AI-boomen en varningssignal
Han räknas som historiens kanske största vetenskapliga geni. Isaac Newton (1643-1727) lade grunden till den klassiska mekaniken och beskrev gravitationens lagar. Bland hans titlar finns matematiker, fysiker, astronom, alkemist, teolog, författare och uppfinnare.
Men han var inte bra på allt. Som investerare var resultatet uselt.
1720 köpte Newton aktier i South Sea Company och tjänade först pengar på den kraftiga uppgången. Han sålde och tog hem vinsten på 7000 pund.
Men aktien fortsatte att stiga. Sedan steg aktien ännu mer. Newton kunde inte stå emot.
Söderhavsbubblan sprack
Han investerade stort igen när priserna redan hade rusat kraftigt. När den så kallade Söderhavsbubblan sprack 1720 föll aktiekursen dramatiskt och Newton drabbades av stora förluster, runt 20 000 pund enligt legenden. En stor del av hans förmögenhet och betydligt mer än han tjänat på det första varvet.
Grafen nedan från Marc Faber, Schweizisk investerare och ekonom, har blivit välkänd:
Investing.com lyfter fram poängen: Intelligens är ingen garanti mot börsens psykologi. Newton kunde analysera naturens lagar, men kunde inte förutse när marknaden skulle vända. Newton tillskrivs den berömda formuleringen att ”han kunde beräkna himlakropparnas rörelser men inte människornas vansinne”. Den exakta formuleringen är dock omstridd.
Churchill blåste också alla sina pengar
Anekdoten om Isaac Newtons börsspekulation lyfts gärna fram i modern tid när någon ska exemplifiera bubblor. 2017 skrev Forbes om den kring bitcoin.
Nu är det istället en eventuell AI-bubbla som det spekuleras om. I januari 2026 var det återigen Forbes som hänvisade till Newton i artikeln ”Lärdomar från Söderhavsbubblan mitt i dagens AI-boom”.
Financial Times har också nyligen tagit upp Newtons investeringsmisslyckande och kopplat lärdomen till dagens AI-drivna finansmarknad. FT kompletterar också med ett par andra genier som lyckades riktigt dålig på börsen, bland annat Winston Churchill som förlorade allt han hade med spekulation på Wall Street mellan världskrigen,
Men det finns också genier som lyckats bra – Charles Darwin satsade stort på järnvägar men lyckades tajma marknaden och byta spår till brittiska statsobligationer strax före finanskrisen 1873.
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