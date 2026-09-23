Lonely Planet har släppt sin stora Best in Travel-lista för 2027 med 50 resmål och reseupplevelser från hela världen. Bland tropiska öar, tågresor, vandringar och vinområden finns också en svensk skräll: Skanör-Falsterbo. Vi har plockat ut 20 favoriter för den som redan börjat fundera på nästa års semester.
Lonely Planet pekar ut 50 resmål för 2027 – Sverige tar plats bland världens bästa
Lonely Planet har klokt nog slutat låtsas att alla resenärer vill samma sak. Årets lista blandar därför klassiska destinationer med mer specifika upplevelser: segla mellan italienska öar, åka långsamt tåg i Indien, vandra genom Japan eller söka sig till platser där massturismen ännu inte tagit full kontroll.
Här är vår topp 20.
1–5: Sverige tar sig in i finrummet
1. Skanör-Falsterbo, Sverige
Lonely Planet kallar området för ”Swedish Riviera”. Vita stränder, badhytter, blommande trädgårdar och ett tempo som knappast kräver jetlag. Det märkliga är möjligen att resten av världen behövde Lonely Planet för att upptäcka det. För svenskar är det dessutom ett resmål som faktiskt går att nå utan flygplatsfrukost klockan 04.45.
2. Veneto, Italien
Poängen är att lämna Venedig. Verona, Padua, Dolomiterna, Gardasjön, prosecco och tiramisu gör regionen till Italien i koncentrat. En resa här kan lika gärna handla om berg och vin som om gondoler.
3. Okinawa, Japan
Subtropiska öar, stränder och en kultur som skiljer sig rejält från Tokyo och Kyoto. Här möts japansk precision och betydligt långsammare öliv.
4. Bariloche och Lake District, Argentina
Patagoniska berg, djupblå sjöar och vandring – plus choklad. Kombinationen känns ungefär lika svår att argumentera emot som semester i största allmänhet.
5. Montserrat, Karibien
Svarta stränder, vulkanlandskap och betydligt färre semesterfirare än på många karibiska grannöar. Ett alternativ för den som gärna byter stora resorter mot dramatisk natur.
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6–10: klassiker med en ny vinkel
6. Galápagosöarna, Ecuador
Ett av världens mest speciella områden för djurliv, men också ett resmål där naturvård och begränsad turism är en viktig del av upplevelsen.
7. Danang, Vietnam
Strandstad med Hoi An, Huế och Mỹ Sơn inom räckhåll. Det gör Danang till ett bra nav för både bad, mat och kultur.
8. León, Spanien
Caminohistoria på dagen och ett betydligt livligare Spanien efter mörkrets inbrott. Mindre överkört än Barcelona och Madrid, men långt ifrån sömnigt.
9. São Tomé och Príncipe
Regnskog, vulkanlandskap och stränder på ett av Afrikas minst besökta öriken. Fortfarande mer upptäcktsresa än charter.
10. Aeoliska öarna, Italien
Segling mellan vulkanöarna norr om Sicilien, med små hamnar, bad och mat som snabbt får vardagen hemma att kännas onödigt komplicerad.
11–20: för den som vill längre bort
11. Oman – öknar, berg och Arabiska halvön utan Dubais höghushets.
12. Tōhoku, Japan – vandring längs Michinoku Coastal Trail och ett lugnare Japan.
13. Rabat, Marocko – riader, historia och surf i en huvudstad som ofta hamnar i skuggan av Marrakech.
14. New Mexico, USA – roadtrip bland öken, konst, ursprungskultur och märkliga landskap.
15. Astana, Kazakstan – futuristisk arkitektur mitt ute på stäppen.
16. Darjeeling, Indien – den berömda Toy Train-järnvägen där resan är hela poängen.
17. Taiwan – nattmarknader och en matkultur som ensam motiverar biljetten.
18. Killary Fjord, Irland – dramatisk natur längs Wild Atlantic Way.
19. Bocas del Toro, Panama – karibiska stränder med backpackerkänslan fortfarande någorlunda intakt.
20. Red Centre, Australien – Uluru, konst, aboriginsk kultur och några av världens stora landskap.
Lonely Planets kompletta lista består av 50 platser och upplevelser inför 2027. Att Skanör-Falsterbo finns där tillsammans med Galápagos, Okinawa och Patagonien är kanske årets roligaste svenska resebesked.
Och för en gångs skull krävs varken mellanlandning i Doha eller tolv timmars jetlag. Det räcker med tåget söderut och lite tur med det skånska vädret.
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