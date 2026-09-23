Lonely Planet pekar ut 50 resmål för 2027 – Sverige tar plats bland världens bästa

Här är vår topp 20.

Här byts storstadspuls mot sand mellan tårna, cykelvägar och ett tempo som passar bättre för semester än kvartalsrapport.

1–5: Sverige tar sig in i finrummet

1. Skanör-Falsterbo, Sverige

Lonely Planet kallar området för ”Swedish Riviera”. Vita stränder, badhytter, blommande trädgårdar och ett tempo som knappast kräver jetlag. Det märkliga är möjligen att resten av världen behövde Lonely Planet för att upptäcka det. För svenskar är det dessutom ett resmål som faktiskt går att nå utan flygplatsfrukost klockan 04.45.

2. Veneto, Italien

Poängen är att lämna Venedig. Verona, Padua, Dolomiterna, Gardasjön, prosecco och tiramisu gör regionen till Italien i koncentrat. En resa här kan lika gärna handla om berg och vin som om gondoler.

3. Okinawa, Japan

Subtropiska öar, stränder och en kultur som skiljer sig rejält från Tokyo och Kyoto. Här möts japansk precision och betydligt långsammare öliv.

4. Bariloche och Lake District, Argentina

Patagoniska berg, djupblå sjöar och vandring – plus choklad. Kombinationen känns ungefär lika svår att argumentera emot som semester i största allmänhet.

5. Montserrat, Karibien

Svarta stränder, vulkanlandskap och betydligt färre semesterfirare än på många karibiska grannöar. Ett alternativ för den som gärna byter stora resorter mot dramatisk natur.