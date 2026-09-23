Europas gamla kommunistfäste har blivit turistmagnet – ökningen är enorm

För bara några årtionden sedan var Albanien ett av Europas mest slutna och hårdföra kommunistländer. Nu har turisterna upptäckt stränderna, bergen och priserna – och utvecklingen går rasande snabbt. Under 2025 tog landet emot 11,9 miljoner besökare.
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Det börjar bli ont om ”hemliga pärlor” i Europa. Så fort någon hittar en orörd strand dyker det upp ett boutiquehotell, tre TikTok-filmer och ett flygbolag med direktlinje.
Albanien är kanske det tydligaste exemplet.
Landet var under diktatorn Enver Hoxha ett av Europas mest slutna. I dag är det i stället ett av kontinentens snabbast växande turistländer.
Under 2025 registrerades 11,9 miljoner internationella ankomster. Det var nästan 94 procent fler än 2019.
Det som en gång var Europas bortglömda hörn har blivit semesterindustri, skriver Euronews.
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Svenskar kan flyga raka vägen
En viktig förklaring är förstås att Albanien blivit betydligt enklare att nå.
Wizz Air etablerade en bas i Tirana redan 2020 och började knyta den albanska huvudstaden närmare resten av Europa. Stockholm finns bland städerna som fått direktförbindelser.
Plötsligt behövs alltså inte längre en Balkankryssning med tre bussar, en färja och en kusin med tveksam Mercedes för att komma dit.
Samtidigt lockar priser som fortfarande ofta ligger under nivåerna i Italien, Kroatien och Grekland.
Det är ungefär samma utveckling som Kroatien gick igenom tidigare: först hittar backpackarna dit, därefter lågprisflyget och till sist femstjärniga hotell.
Rivieran är den stora dragaren
Den albanska rivieran är turistboomens affischnamn.
Vlorë, Dhërmi, Sarandë och framför allt Ksamil har blivit välkända semesterorter. Bilderna på turkost vatten har dessutom gett området smeknamnet ”Europas Maldiverna”.
Liknelsen är naturligtvis ungefär lika diskret som en strandbar med DJ klockan två på eftermiddagen, men den fungerar.
Investeringarna följer turisterna. Nya lyxhotell öppnar längs kusten och de stora internationella hotellkedjorna har börjat flytta fram positionerna.
Det betyder också att den som minns Albanien som ett närmast gratis resmål bör skynda sig med nostalgiska återbesök.
Men Albanien är mer än solstolar
Den stora styrkan är variationen.
I Tirana finns spåren efter kommunistdiktaturen kvar i museer, bunkrar och brutalistisk arkitektur. Staden har samtidigt utvecklat ett intensivt restaurang- och barliv.
Längre norrut ligger Shkodër vid Balkans största sjö och fungerar som porten mot de albanska Alperna.
Där väntar en helt annan semester. Vandringen mellan Valbona och Theth är omkring tolv kilometer lång och går genom dramatiska berg, dalar och blommande ängar.
På några timmar går Albanien alltså från solstol till alptopp.
Nästa Kroatien?
Problemet med att upptäcka nästa stora resmål är att resten av världen brukar göra exakt samma upptäckt samtidigt.
Albanien har fortfarande lägre priser och mindre trängsel än många klassiska Medelhavsländer. Men med nästan dubbelt så många besökare som före pandemin är det svårt att längre kalla landet en dold pärla.
Pärlan är hittad.
Nu återstår frågan hur länge den fortfarande känns billig, vild och lite hemlig.
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