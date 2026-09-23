Europas gamla kommunistfäste har blivit turistmagnet – ökningen är enorm

Albanien är kanske det tydligaste exemplet.

Landet var under diktatorn Enver Hoxha ett av Europas mest slutna. I dag är det i stället ett av kontinentens snabbast växande turistländer.

Under 2025 registrerades 11,9 miljoner internationella ankomster. Det var nästan 94 procent fler än 2019.

Det som en gång var Europas bortglömda hörn har blivit semesterindustri, skriver Euronews.

Svenskar kan flyga raka vägen

En viktig förklaring är förstås att Albanien blivit betydligt enklare att nå.

Wizz Air etablerade en bas i Tirana redan 2020 och började knyta den albanska huvudstaden närmare resten av Europa. Stockholm finns bland städerna som fått direktförbindelser.

Plötsligt behövs alltså inte längre en Balkankryssning med tre bussar, en färja och en kusin med tveksam Mercedes för att komma dit.

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Samtidigt lockar priser som fortfarande ofta ligger under nivåerna i Italien, Kroatien och Grekland.

Det är ungefär samma utveckling som Kroatien gick igenom tidigare: först hittar backpackarna dit, därefter lågprisflyget och till sist femstjärniga hotell.