Unik fästning kan bli din – med hav, bunkrar och 20 sovrum

Nu är den viktorianska fästningen till salu efter mer än 90 år i samma familj, via mäklaren Harding Green.

Prislappen är 3,75 miljoner pund, drygt 49 miljoner kronor.

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Skulle försvara Storbritannien

Alderney är den nordligaste av Kanalöarna och ligger omkring 13 kilometer från Frankrike. Under 1800-talet betraktades ön som viktig för det brittiska försvaret. Till och med Napoleon ska ha sett den som en möjlig nyckel till en invasion.

Château L’Etoc stod färdig 1853. Fästningen hade 23 kanoner och kunde hysa 128 soldater. Året därpå besöktes den av drottning Victoria och prins Albert.

Men platsens historia började långt tidigare. Udden var tidigare ett neolitiskt gravområde med anor från omkring 4 300 före Kristus. När fästningen uppfördes hittades gravkammare, mänskliga kvarlevor och keramik. Mycket av fynden uppges dock ha kastats över murarna och ned i havet.

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Den viktorianska fästningen rymmer 20 sovrum och mer än 1 700 kvadratmeter. Nu säljs den för 3,75 miljoner pund. (Foto: Harding Green)