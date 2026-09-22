Havet slår mot klipporna på tre sidor. Innanför murarna väntar bunkrar, kanonställningar och 20 sovrum. Nu kan den historiska fästningen Château L’Etoc bli din. Ja, om du har närmare 50 miljoner kronor över, alltså.
Unik fästning kan bli din – med hav, bunkrar och 20 sovrum
På Alderneys nordligaste udde ligger en bostad som knappast smälter in i mängden. Här är det inte fråga om en herrgård som lånar några detaljer från en svunnen tid. Château L’Etoc byggdes faktiskt för att hålla fienden borta.
Nu är den viktorianska fästningen till salu efter mer än 90 år i samma familj, via mäklaren Harding Green.
Prislappen är 3,75 miljoner pund, drygt 49 miljoner kronor.
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Skulle försvara Storbritannien
Alderney är den nordligaste av Kanalöarna och ligger omkring 13 kilometer från Frankrike. Under 1800-talet betraktades ön som viktig för det brittiska försvaret. Till och med Napoleon ska ha sett den som en möjlig nyckel till en invasion.
Château L’Etoc stod färdig 1853. Fästningen hade 23 kanoner och kunde hysa 128 soldater. Året därpå besöktes den av drottning Victoria och prins Albert.
Men platsens historia började långt tidigare. Udden var tidigare ett neolitiskt gravområde med anor från omkring 4 300 före Kristus. När fästningen uppfördes hittades gravkammare, mänskliga kvarlevor och keramik. Mycket av fynden uppges dock ha kastats över murarna och ned i havet.
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Tyskarna byggde bunkrar
Fästningens militära historia tog inte slut på 1800-talet. Under den tyska ockupationen av Alderney under andra världskriget kompletterades anläggningen med kanonställningar, förstärkta bunkrar och strålkastare.
Fastigheten hade då redan köpts av Vera och Charles Kay-Mouat. Familjen förvärvade den 1935 och fick tillbaka den efter kriget. Sedan dess har Château L’Etoc bland annat använts till semesterbostäder och evenemang.
Nu är det dags för nästa kapitel.
20 sovrum och egen halvö
Enligt mäklaren omfattar byggnaderna över 1 700 kvadratmeter. Till det kommer drygt 2,3 hektar befäst mark.
Här finns 20 sovrum, fem badrum, innergårdar och vidsträckt utsikt över havet. Fastigheten är delvis restaurerad och har ett kulturhistoriskt skydd, men erbjuder samtidigt stora möjligheter för den som vill utveckla den vidare. Det finns också bygglov för en tvåvånings glasförbindelse mellan officersbostaden och det gamla ammunitionsförrådet.
Mäklaren ser framför sig allt från en privat tillflyktsort till bröllop, konstutställningar, kulturevenemang och företagssammankomster.
”Dess storlek, avskildhet och äkthet gör den till en unik plats för den som vill förena privatliv, kreativitet och ett historiskt arv”, säger mäklaren Pollyanna Hunter till Country Life.
Köparen får alltså betydligt mer än havsutsikt och många sovrum. Här ingår också närmare 5 000 år av historia.
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