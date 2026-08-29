Billigast är inte alltid bäst. När både priser, hotell, restauranger, sevärdheter och besökarnas omdömen vägs samman får Europas weekendkarta ett lite annat utseende. Rom tar förstaplatsen – medan flera östeuropeiska städer fortsätter ge mycket semester för pengarna.
Här får du mest weekend för pengarna – Europas 10 bästa städer
Att hitta Europas billigaste stad är en sak. Att hitta staden där du faktiskt får mest för pengarna är betydligt intressantare.
Researrangören Thomas Cook har därför granskat 51 europeiska städer och vägt samman kostnader för hotell, mat, transporter och sevärdheter med kvalitet och besökarnas betyg.
Resultatet är en topp tio där både klassiska turistmagneter och betydligt billigare uppstickare platsar.
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1. Rom – dyrast kan ändå vara bäst
Rom tar förstaplatsen med 7,6 poäng av 10.
Den italienska huvudstaden kostar omkring 118 euro per person och dag, vilket gör att den precis missar listan över Europas billigaste weekendstäder.
Men värdet ligger i vad man får.
Här finns omkring 50 stora sevärdheter, från Colosseum och Fontana di Trevi till Vatikanstaten. Genomsnittspriset för betalda attraktioner ligger dessutom på relativt beskedliga nivåer.
Sexton av stadens större sevärdheter är helt gratis, bland annat Spanska trappan, Villa Borghese och Peterskyrkan.
Dessutom finns över 1 700 hotell i mellanklassen att välja mellan.
Rom är alltså knappast billigt. Men få städer erbjuder lika mycket historia, mat och kultur per semesterdag.
2. Vilnius – Europas underskattade fynd
Litauens huvudstad kommer tvåa med 7,3 poäng.
Här landar den genomsnittliga dagskostnaden på omkring 78 euro.
Vilnius har en Unesco-listad gammal stad, pampig barockarkitektur, parker och ett restaurangliv som fortfarande är betydligt billigare än i Västeuropas stora turiststäder.
Det är fortfarande en av de där städerna där hotellnotan inte förstör resten av helgen.
3. Bukarest, Prag och Warszawa
Tre städer delar tredjeplatsen med 6,9 poäng.
Bukarest sticker framför allt ut prismässigt. Den rumänska huvudstaden har de lägsta transportkostnaderna i undersökningen och en genomsnittlig dagsbudget på bara cirka 57 euro.
Ett dagskort på lokaltrafiken kostar motsvarande ungefär 1,30 pund.
Prag är betydligt mer etablerat som weekendresmål, men lyckas fortfarande kombinera vacker stadskärna, öl, restauranger och kultur med rimliga priser.
Warszawa har i sin tur utvecklats snabbt och erbjuder en blandning av historia, nya restauranger och hotell till priser som fortfarande är betydligt lägre än i många västeuropeiska huvudstäder.
6. Kraków
Kraków hamnar strax bakom toppgruppen med 6,8 poäng.
Det är knappast någon överraskning.
Den polska staden har länge varit en svensk weekendfavorit tack vare kort flygtid, vacker gammal stad och restaurangpriser som fortfarande känns någorlunda mänskliga.
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7. Aten och Istanbul
Aten och Istanbul delar sjundeplatsen med 6,7 poäng.
Aten har hela 56 större sevärdheter – flest av städerna på topp tio-listan.
Här får man antika tempel, moderna restauranger, nattliv och Medelhavsklimat i samma paket.
Istanbul får däremot högst betyg för boende. Hotellpriserna är bland de lägsta på listan och staden får nio poäng av tio för hotellvärde.
9. Sevilla
Sevilla är undersökningens dyraste topp tio-stad.
Den totala dagskostnaden ligger kring 110 pund och hotellen kostar i genomsnitt omkring 75 pund per natt.
Men Andalusiens huvudstad räddas av maten.
Sevilla får hela 8,9 av 10 för mat och dryck – bäst av samtliga städer på listan.
Tapas har alltså fortfarande förmågan att reparera en hotellräkning.
10. Porto
Porto avslutar topp tio.
Den portugisiska staden kostar mindre än 100 pund per person och dag och får näst högst betyg för mat och dryck.
Här finns dessutom Dourofloden, portvin, restauranger och Atlantkust inom räckhåll.
Hela topp tio
- Rom
- Vilnius
- Bukarest
- Prag
- Warszawa
- Kraków
- Aten
- Istanbul
- Sevilla
- Porto
Undersökningen bygger på priser insamlade i juni 2026 för resor i början av september. Thomas Cook har bland annat räknat på trestjärniga hotell, restaurangmåltider, kaffe, öl, kollektivtrafik och inträden till sevärdheter.
Slutsatsen är ganska enkel: den billigaste weekendresan behöver inte vara den mest prisvärda. Ibland är det värt några hundralappar extra för att faktiskt ha något att göra när man kommer fram.
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