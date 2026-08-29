Här får du mest weekend för pengarna – Europas 10 bästa städer

2. Vilnius – Europas underskattade fynd

Litauens huvudstad kommer tvåa med 7,3 poäng.

Här landar den genomsnittliga dagskostnaden på omkring 78 euro.

Vilnius har en Unesco-listad gammal stad, pampig barockarkitektur, parker och ett restaurangliv som fortfarande är betydligt billigare än i Västeuropas stora turiststäder.

Det är fortfarande en av de där städerna där hotellnotan inte förstör resten av helgen.

Prag vinner på helheten. (Foto: Unsplash)

3. Bukarest, Prag och Warszawa

ANNONS

Tre städer delar tredjeplatsen med 6,9 poäng.

Bukarest sticker framför allt ut prismässigt. Den rumänska huvudstaden har de lägsta transportkostnaderna i undersökningen och en genomsnittlig dagsbudget på bara cirka 57 euro.

Ett dagskort på lokaltrafiken kostar motsvarande ungefär 1,30 pund.

Prag är betydligt mer etablerat som weekendresmål, men lyckas fortfarande kombinera vacker stadskärna, öl, restauranger och kultur med rimliga priser.

Warszawa har i sin tur utvecklats snabbt och erbjuder en blandning av historia, nya restauranger och hotell till priser som fortfarande är betydligt lägre än i många västeuropeiska huvudstäder.

Krakow är ett prisvärt resmål (Foto: Unsplash)

6. Kraków

Kraków hamnar strax bakom toppgruppen med 6,8 poäng.

Det är knappast någon överraskning.

ANNONS

Den polska staden har länge varit en svensk weekendfavorit tack vare kort flygtid, vacker gammal stad och restaurangpriser som fortfarande känns någorlunda mänskliga.

7. Aten och Istanbul

Aten och Istanbul delar sjundeplatsen med 6,7 poäng.

Aten har hela 56 större sevärdheter – flest av städerna på topp tio-listan.

Här får man antika tempel, moderna restauranger, nattliv och Medelhavsklimat i samma paket.

Istanbul får däremot högst betyg för boende. Hotellpriserna är bland de lägsta på listan och staden får nio poäng av tio för hotellvärde.

9. Sevilla

Sevilla är undersökningens dyraste topp tio-stad.

ANNONS

Den totala dagskostnaden ligger kring 110 pund och hotellen kostar i genomsnitt omkring 75 pund per natt.

Men Andalusiens huvudstad räddas av maten.

Sevilla får hela 8,9 av 10 för mat och dryck – bäst av samtliga städer på listan.

Tapas har alltså fortfarande förmågan att reparera en hotellräkning.

Porto i Portugal, ett land som ofta utses till ett av världens bästa för pensionärer (Foto: Unsplash)

10. Porto

Porto avslutar topp tio.

Den portugisiska staden kostar mindre än 100 pund per person och dag och får näst högst betyg för mat och dryck.

Här finns dessutom Dourofloden, portvin, restauranger och Atlantkust inom räckhåll.

ANNONS

Hela topp tio

Rom Vilnius Bukarest Prag Warszawa Kraków Aten Istanbul Sevilla Porto

Undersökningen bygger på priser insamlade i juni 2026 för resor i början av september. Thomas Cook har bland annat räknat på trestjärniga hotell, restaurangmåltider, kaffe, öl, kollektivtrafik och inträden till sevärdheter.

Slutsatsen är ganska enkel: den billigaste weekendresan behöver inte vara den mest prisvärda. Ibland är det värt några hundralappar extra för att faktiskt ha något att göra när man kommer fram.

Läs även: Nya solcellstrenden ger lägre elräkning även i lägenhet – E55

ANNONS