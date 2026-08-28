Japans snabbtåg blir lyxigare än flyget – dörr, soffa och egen klimatzon

Tokyo–Kyoto med dörren stängd

Shinkansen har länge varit en av Japans största turistattraktioner i sig.

Tågen trafikerar bland annat den klassiska sträckan Tokyo–Kyoto–Osaka och gör det möjligt att förflytta sig genom landet i hastigheter som gör svenska snabbtåg till något av ett historiskt reenactment.

ANNONS

För många turister är tåget dessutom enklare än flyget. Stationerna ligger centralt, säkerhetsprocedurerna är betydligt smidigare och avgångarna täta.

Den nya lyxklassen är därför sannolikt inte främst ett sätt att locka fler passagerare från regionaltågen. Den konkurrerar snarare med inrikesflygets dyraste biljetter.

Mellan Tokyo, Kyoto och Osaka ska resenärer snart kunna åka snabbtåg med betydligt mer avskildhet än tidigare.

Sovtåg gör också comeback

Japan satsar samtidigt på en annan gammal järnvägsdröm: sovtåget.

Nästa år väntas den nya tjänsten ”Luna Azul”, spanska för blå måne, börja trafikera Tohoku-regionen i nordöstra Japan.

Där ska resenärerna kunna åka i säten som går att fälla helt plant.

Rutten går mot bland annat Aomori och Akita och visar att den internationella trenden med bekvämare nattåg nu också når Japan.

ANNONS

Europa har redan fått en renässans för sovvagnar. Nu verkar japanerna vilja göra samma sak, fast naturligtvis lite snyggare.

Japans snabbtåg kan komma upp i omkring 300 kilometer i timmen – nu blir resan dessutom betydligt mer privat.

Turisterna får betala mer

Allt blir dock inte lyxigare för Japanresenären.

Landet beslutade även att höja sin så kallade ”sayonara tax”, avgiften som tas ut när resenärer lämnar Japan.

Den höjdes den 1 juli från 1 000 till 3 000 yen och läggs automatiskt på flygbiljetten. Pengarna ska enligt den japanska regeringen användas till bland annat turistrelaterad infrastruktur.

Det lär knappast stoppa turistströmmen.

Japan har slagit nya besöksrekord efter pandemin och Shinkansen är fortfarande ett av världens starkaste argument för tåget som alternativ till flyget.

ANNONS

Och snart går det alltså att rusa genom Japan i närmare 300 kilometer i timmen, stänga dörren och låtsas att resten av mänskligheten inte existerar.

Det är trots allt en sorts lyx.