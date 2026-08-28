Japans Shinkansen är redan synonymt med fart, punktlighet och en närmast provocerande ordning. Nu ska tågresan mellan Tokyo, Kyoto och Osaka bli ännu mer exklusiv. I höst lanseras privata kupéer där resenären kan stänga dörren om omvärlden och åka snabbtåg som om det vore ett rullande hotellrum.
Japans snabbtåg blir lyxigare än flyget – dörr, soffa och egen klimatzon
Första klass räcker inte längre
Japan fortsätter att slå turistrekord och landets berömda snabbtåg har blivit en självklar del av resan för miljontals utländska besökare.
Nu höjer järnvägen insatsen, rapporterar CNN.
Från oktober ska vissa Shinkansen-tåg erbjuda en ny exklusiv klass med privata kupéer. Den kallas ”Supreme Class” och riktar sig till resenärer som tycker att vanlig förstaklass fortfarande innebär alldeles för mycket kontakt med andra människor.
Kupéerna får låsbara dörrar och full avskildhet. I de största finns dessutom mindre soffor.
Passagerarna kan själva reglera belysning och luftkonditionering, vilket placerar upplevelsen någonstans mellan snabbtåg, business class och ett mindre hotellrum.
Det är en ganska logisk utveckling. När flygbolagen bygger sviter med dörrar i första klass vill järnvägen naturligtvis inte stå kvar på perrongen.
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Tokyo–Kyoto med dörren stängd
Shinkansen har länge varit en av Japans största turistattraktioner i sig.
Tågen trafikerar bland annat den klassiska sträckan Tokyo–Kyoto–Osaka och gör det möjligt att förflytta sig genom landet i hastigheter som gör svenska snabbtåg till något av ett historiskt reenactment.
För många turister är tåget dessutom enklare än flyget. Stationerna ligger centralt, säkerhetsprocedurerna är betydligt smidigare och avgångarna täta.
Den nya lyxklassen är därför sannolikt inte främst ett sätt att locka fler passagerare från regionaltågen. Den konkurrerar snarare med inrikesflygets dyraste biljetter.
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Sovtåg gör också comeback
Japan satsar samtidigt på en annan gammal järnvägsdröm: sovtåget.
Nästa år väntas den nya tjänsten ”Luna Azul”, spanska för blå måne, börja trafikera Tohoku-regionen i nordöstra Japan.
Där ska resenärerna kunna åka i säten som går att fälla helt plant.
Rutten går mot bland annat Aomori och Akita och visar att den internationella trenden med bekvämare nattåg nu också når Japan.
Europa har redan fått en renässans för sovvagnar. Nu verkar japanerna vilja göra samma sak, fast naturligtvis lite snyggare.
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Turisterna får betala mer
Allt blir dock inte lyxigare för Japanresenären.
Landet beslutade även att höja sin så kallade ”sayonara tax”, avgiften som tas ut när resenärer lämnar Japan.
Den höjdes den 1 juli från 1 000 till 3 000 yen och läggs automatiskt på flygbiljetten. Pengarna ska enligt den japanska regeringen användas till bland annat turistrelaterad infrastruktur.
Det lär knappast stoppa turistströmmen.
Japan har slagit nya besöksrekord efter pandemin och Shinkansen är fortfarande ett av världens starkaste argument för tåget som alternativ till flyget.
Och snart går det alltså att rusa genom Japan i närmare 300 kilometer i timmen, stänga dörren och låtsas att resten av mänskligheten inte existerar.
Det är trots allt en sorts lyx.
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