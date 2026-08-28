Nattåget har fått en renässans, men själva vagnarna har inte alltid hängt med. Nu planeras ett nytt nattåg från Malmö via Köpenhamn och Amsterdam hela vägen till Bryssel. Och den här gången finns åtminstone ambitionen att du ska vakna som människa – inte som någon som tillbringat natten i ett SJ-museum.
Trött på sunkiga sovvagnar? Snart kommer nytt fräscht nattåg från Sverige till Europa
För svenska tågresenärer som gärna tar tåget ut i Europa men har fått nog av trånga kupéer, korridorer från en annan tidsålder och toaletter som kräver ett visst mått av äventyrslust kommer nu goda nyheter.
Det nederländska nattågsbolaget European Sleeper planerar en helt ny linje mellan Malmö och Bryssel, via Köpenhamn, Amsterdam och flera stora nederländska städer, rapporterar Euronews.
Premiären är planerad till april 2028.
Här är tåget snabbare än flyget – trots att planet lyfter
Alla älskar direktflyg. Ju fler linjer en flygplats har, desto bättre brukar vi säga. Men det finns ett undantag. På flera av Europas mest trafikerade
Kliv på i Malmö – vakna i Amsterdam
Planen är att tåget ska avgå från både Malmö och Bryssel omkring klockan 19 och komma fram omkring klockan 10 följande morgon.
Trafiken är tänkt att gå tre gånger i veckan.
Från Malmö kan man alltså gå ombord efter jobbet, äta något, krypa till kojs och vakna på väg genom Nederländerna. Amsterdam blir en av de stora hållplatserna innan tåget fortsätter mot Antwerpen och Bryssel.
För svenskar öppnar det också en betydligt enklare väg vidare mot bland annat Paris och London. Stockholmare får visserligen först ta sig till Malmö, men därefter väntar Europa utan flygplats, säkerhetskontroll och en natt på hotell.
Siktar på bättre sovkomfort
Bakom satsningen står European Sleeper tillsammans med tyska RDC, som redan har erfarenhet av nattåg mellan Tyskland och Skandinavien.
Ombord planeras vanliga sittplatser, liggvagnar och riktiga sovkupéer.
Mer intressant är att bolagen även överväger en deluxe-klass med dubbelsäng och privat badrum. Det är ännu inte beslutat, men skulle innebära ett rejält steg från den klassiska europeiska nattågskupén där ”eget badrum” vanligtvis betyder att man hittar toaletten längst bort i korridoren.
European Sleeper kör redan nattåg mellan bland annat Bryssel och Prag samt Paris och Berlin och expanderar snabbt sitt europeiska nät.
Sverige rustar också upp sina gamla nattåg
Det är samtidigt inte bara de nya privata tågföretagen som har förstått att européerna börjat vilja sova på räls igen.
SJ håller på att rusta upp 46 sovvagnar och 11 liggvagnar. De ska bland annat få ny ventilation och värme, nya toalettutrymmen och modernare ytskikt.
Det behövs.
Många svenska nattåg bygger fortfarande på vagnar som konstruerades under en tid då ett eluttag i kupén betraktades som science fiction.
European Sleeper har alltså en möjlighet att göra något som nattågsbranschen länge pratat om men bara delvis lyckats med: kombinera tågets stora fördel – att resan sker medan du sover – med den komfort som moderna resenärer faktiskt förväntar sig.
Om allt går enligt plan kan man våren 2028 kliva på tåget i Malmö, dra för gardinen och vakna mitt i Europa.
Det börjar likna civilisation.
Att resa med tåg slår rekord – men infrastrukturen spårar ur
Svenskarna vill åka tåg mer än någonsin. Samtidigt stängs landets viktigaste järnvägslinje i åtta veckor för att byta hundraåriga stolpar.