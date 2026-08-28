Trött på sunkiga sovvagnar? Snart kommer nytt fräscht nattåg från Sverige till Europa

Det nederländska nattågsbolaget European Sleeper planerar en helt ny linje mellan Malmö och Bryssel, via Köpenhamn, Amsterdam och flera stora nederländska städer, rapporterar Euronews.

Premiären är planerad till april 2028.

European Sleeper planerar sin första linje till Skandinavien med premiär våren 2028. Foto: European Sleeper

Kliv på i Malmö – vakna i Amsterdam

Planen är att tåget ska avgå från både Malmö och Bryssel omkring klockan 19 och komma fram omkring klockan 10 följande morgon.

Trafiken är tänkt att gå tre gånger i veckan.

Från Malmö kan man alltså gå ombord efter jobbet, äta något, krypa till kojs och vakna på väg genom Nederländerna. Amsterdam blir en av de stora hållplatserna innan tåget fortsätter mot Antwerpen och Bryssel.

För svenskar öppnar det också en betydligt enklare väg vidare mot bland annat Paris och London. Stockholmare får visserligen först ta sig till Malmö, men därefter väntar Europa utan flygplats, säkerhetskontroll och en natt på hotell.

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