Här semestrar du i Europa för en tusenlapp om dagen - vi har hela listan

För svenska resenärer blir resultatet särskilt intressant när priserna räknas om till kronor. Med en euro på omkring 11 kronor kostar 100 euro ungefär 1 100 kronor.

Tirana ger mest semester för pengarna

Billigast är Tirana, där en normal turistdag landar på cirka 650 kronor per person.

Ett trestjärnigt hotell kostar i undersökningen motsvarande ungefär 350 kronor per person och natt. En enkel restaurangmiddag går loss på cirka 95 kronor, medan en lokal öl kostar omkring 17 kronor.

Det är priser som man numera snarare förknippar med en svensk korvkiosk än med en europeisk huvudstad.

Tvåa kommer Bukarest på omkring 730 kronor om dagen. Här kostar en enklare middag runt 130 kronor och ett dygnskort i kollektivtrafiken ungefär 17 kronor.