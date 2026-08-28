Europa behöver inte betyda hotellrum för 3 000 kronor och en lunch som kräver amorteringsplan. En ny jämförelse visar att det fortfarande går att bo, äta, åka kollektivt och se sevärdheter för omkring tusenlappen om dagen. Billigast av alla är Albaniens huvudstad Tirana.
Här semestrar du i Europa för en tusenlapp om dagen - vi har hela listan
Thomas Cook har granskat kostnaderna i över 50 populära europeiska resmål inför september. I kalkylen ingår bland annat trestjärnigt hotell, enklare restaurangmiddag, kaffe, lokaltrafik och entréer till sevärdheter.
För svenska resenärer blir resultatet särskilt intressant när priserna räknas om till kronor. Med en euro på omkring 11 kronor kostar 100 euro ungefär 1 100 kronor.
Tirana ger mest semester för pengarna
Billigast är Tirana, där en normal turistdag landar på cirka 650 kronor per person.
Ett trestjärnigt hotell kostar i undersökningen motsvarande ungefär 350 kronor per person och natt. En enkel restaurangmiddag går loss på cirka 95 kronor, medan en lokal öl kostar omkring 17 kronor.
Det är priser som man numera snarare förknippar med en svensk korvkiosk än med en europeisk huvudstad.
Tvåa kommer Bukarest på omkring 730 kronor om dagen. Här kostar en enklare middag runt 130 kronor och ett dygnskort i kollektivtrafiken ungefär 17 kronor.
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Turkiet fortsätter vara billigt
Turkiet placerar hela tre resmål högt. Antalya kostar cirka 860 kronor om dagen, medan Istanbul hamnar runt 900 kronor.
I Istanbul ligger ett enklare hotellrum enligt jämförelsen på motsvarande cirka 310 kronor per person, medan en billig måltid fortfarande går att hitta för omkring 90–100 kronor.
Även Polen står sig väl. Warszawa delar tredjeplatsen med Antalya och Kraków hamnar på knappt 960 kronor per dag.
Thomas Cooks Nicholas Smith konstaterar att resmål i Östeuropa och Turkiet fortfarande ger mycket semester för pengarna – även om den snabbt växande turismen kan göra fynden svårare att hitta framöver.
Europas billigaste städer – i svenska kronor
- Tirana, Albanien – cirka 650 kr
- Bukarest, Rumänien – cirka 730 kr
- Antalya, Turkiet – cirka 860 kr
- Warszawa, Polen – cirka 860 kr
- Istanbul, Turkiet – cirka 900 kr
- Muğla, Turkiet – cirka 960 kr
- Kraków, Polen – cirka 960 kr
- Vilnius, Litauen – cirka 990 kr
- Frankfurt, Tyskland – cirka 990 kr
- Lyon, Frankrike – cirka 1 000 kr
- Tallinn, Estland – cirka 1 020 kr
- Heraklion, Grekland – cirka 1 090 kr
- Porto, Portugal – cirka 1 100 kr
Beloppen är ungefärliga och valutakursen rör sig naturligtvis. Flygresan ingår inte heller. Men listan visar att den som kan tänka sig Tirana i stället för Paris fortfarande kan få en hel dag på destinationen för ungefär vad en bättre middag för två kostar hemma.
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