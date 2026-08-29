Sju exemplar av världens mest sålda bokhylla har gjutits i massivt aluminium och säljs för 60 000 euro var på ett galleri i Berlin. Originalet i spånskiva kostar 699 kronor hos Ikea.
Ikeas Billy-hylla säljs nu för 660 000 kronor styck i Berlin
Billy-hyllan har sålts i över 140 miljoner exemplar sedan Ikea-designern Gillis Lundgren ritade den 1979. Nu har den österrikiske konstnären Heimo Zobernig gjort en version som ingen monterar hemma på semestern.
Hyllan mäter 200 gånger 80 gånger 30 centimeter, exakt som förlagan, men är tillverkad i 20 millimeter tjock aluminiumplåt. Den monteras på plats hos köparen, eftersom den väger för mycket för att levereras färdig.
Priset är 60 000 euro, omkring 660 000 kronor. Upplagan är sju exemplar, enligt Galerie Nagel Draxler som ställde ut verken i sin Berlinfilial
Materialstämplarna blev konst
På insidan av hyllplanen syns rader av siffror och bokstäver som ser ut som hemliga meddelanden. I själva verket är det aluminiumverkets egna materialmärkningar.
De anger att legeringen är medelstark, korrosionsbeständig, lätt att svetsa och anodisera, tålig mot havsvatten och godkänd för kontakt med livsmedel.
Zobernig har låtit stämplarna sitta kvar. En konstkritiker beskriver resultatet som ett ”auratiskt objekt av minimalistisk konst”, men konstaterar samtidigt att hyllan egentligen är för vacker för att ställa något i.
Fyrtio år med samma hylla
Kopplingen mellan konstnären och möbeln är äldre än den ser ut. Zobernig kom till Wien 1977 för att studera vid konstakademin, samma år som Ikea öppnade sitt första varuhus i den österrikiska huvudstaden.
Under 1980-talet byggde han en egen minimalism av billiga vardagsmaterial, spånskiva, kartong, MDF och frigolit.
Billy-hyllan återkommer genom hela hans produktion. Han har monterat isär dem, satt ihop dem till skulpturer och draperat tygverk inuti dem.
Aluminiumversionerna beskriver galleriet som ”en sorts superserie” av det arbetet. Zobernig har deltagit på Documenta två gånger och representerade Österrike på Venedigbiennalen 2015.
Prislappen säger något om Ikea
Skillnaden mellan galleripriset och butikspriset är ungefär 950 gånger. Det är förstås konstmarknadens logik, inte möbelbranschens. Men det säger också något om vad Billy blivit.
Få industriprodukter är så igenkännbara att ett galleri kan sälja formen utan varumärke, utan spånskiva och utan Ikea inblandat, och ändå räkna med att köparen förstår referensen direkt.
Ikea säljer i dag den vita standardhyllan i formatet 80 gånger 28 gånger 202 centimeter för 699 kronor. Bolaget har samtidigt själv börjat handla med sina gamla möbler genom en egen sajt för begagnat, och kostnadsläget gör att de låga priserna pressas.
Att en Billy i aluminium nu betingar mer än en Stockholmsetta i kontantinsats lär inte påverka den kalkylen. Men det är svårt att tänka sig en billigare marknadsföring av en 47 år gammal bokhylla.