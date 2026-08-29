Ikeas Billy-hylla säljs nu för 660 000 kronor styck i Berlin

Hyllan mäter 200 gånger 80 gånger 30 centimeter, exakt som förlagan, men är tillverkad i 20 millimeter tjock aluminiumplåt. Den monteras på plats hos köparen, eftersom den väger för mycket för att levereras färdig.

Priset är 60 000 euro, omkring 660 000 kronor. Upplagan är sju exemplar, enligt Galerie Nagel Draxler som ställde ut verken i sin Berlinfilial

Materialstämplarna blev konst

På insidan av hyllplanen syns rader av siffror och bokstäver som ser ut som hemliga meddelanden. I själva verket är det aluminiumverkets egna materialmärkningar.

De anger att legeringen är medelstark, korrosionsbeständig, lätt att svetsa och anodisera, tålig mot havsvatten och godkänd för kontakt med livsmedel.

Zobernig har låtit stämplarna sitta kvar. En konstkritiker beskriver resultatet som ett ”auratiskt objekt av minimalistisk konst”, men konstaterar samtidigt att hyllan egentligen är för vacker för att ställa något i.