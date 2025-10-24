Här är solen fortfarande het i oktober

Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Kreta – solen, olivlundar och antika ruiner

Kreta är Medelhavets stora all inclusive: allt finns här.

Cykla mellan olivlundar och ruiner, drick frappé i Chania eller ät moussaka i Rethymno. Missa inte stranden Elafonisi som skimrar i rosa, eller Seitan Limania – en gömd vik där du helst ska vara på plats redan i gryningen. När solen klättrar över klipporna och ljuset sprider sig över det turkosa vattnet känns det nästan religiöst.

Algarve är inte bara för strandlata – det är också för stilfulla vandrare. (Foto: Canva)

Algarve – gyllene stränder och fiskeliv

Södra Portugal bjuder på 23 grader, klippformationer som ser ut som konstverk och fiskeluncher som varar hela eftermiddagen. Praia da Marinha har kallats en av världens vackraste stränder – här behövs inget filter.

Men vill du byta hav mot höjd, kör till Monchiquebergen. Från toppen av Fóia ser du hela Algarve breda ut sig och i byn Monchique väntar uteserveringar där du kan beställa en lokal medronho (en typ av portugisisk grappa) och känna dig som en vinnare.

Andalusien – flamenco, tapas och sensommarvärme

I södra Spanien vägrar solen gå i ide. Längs Costa del Sol och Costa de la Luz ligger mil efter mil av sandstränder, men de smarta resenärerna letar sig till Playa de Bolonia – en orörd strand mellan sanddyner och turkost vatten.

När du fått nog av solkräm och saltvatten, kör upp i bergen till Ronda eller Nerja. Här blandas vitkalkade gränder med doften av apelsinblom, och i tapasbarerna serveras ett glas fino för under tio euro. Livet flyter fram i samma takt som flamencon – passionerat men aldrig stressigt.

Rosa sand, blått hav och ett lätt rosa filter på dig själv. (Foto: Pressbild/Sunweb)

Perfect Weekend Guide: Hetta i oktober med solen

Temperaturer: 23–26 grader i oktober och november.

Missa inte: El Teide på Teneriffa, Elafonisi på Kreta, Praia da Marinha i Algarve och Playa de Bolonia i Andalusien.

Tips: Satsa på morgondopp och långa luncher – höstsolen är starkare än du tror.

Bonus: Alla destinationer har direktflyg från Sverige under hösten.

