Här är solen fortfarande het i oktober

Så här ser 26 grader ut i verkligheten. (Foto: Pressbild/Sunweb)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 25 okt. 2025Publicerad: 25 okt. 2025

När regnet smattrar mot fönstret och vinden viner runt hörnet är det lätt att börja googla “varmt i oktober”. Du är inte ensam. Nu när hösten tagit greppet om Sverige listar vi fyra platser i Europa där du fortfarande kan få sand mellan tårna och sol på näsan.

Solstolar semester charter
Teneriffa: där lavan är svalare än havet. (Foto: Canva)

Teneriffa – lavalandskap och molnhav

”El Teide är Spaniens högsta berg – men känns som Mars.”
Det är faktiskt sant. Mitt på Teneriffa, den största av Kanarieöarna, reser sig den 3718 meter höga vulkanen som ett stolt landmärke. Du kan ta linbanan upp eller göra som de äventyrliga – vandra hela vägen. Det är svettigt, men utsikten över kratern och molnhavet får de flesta att glömma träningsvärken.

När du tröttnat på vulkaner, styr kosan mot nordöst. I Parque Rural de Anaga väntar tät regnskog, fuktig luft och slingrande leder bland dalar så gröna att de nästan ser photoshoppade ut.

På Kreta smakar även luften av olivolja och historia. (Foto: Pressbild/Sunweb)
Kreta – solen, olivlundar och antika ruiner

Kreta är Medelhavets stora all inclusive: allt finns här.
Cykla mellan olivlundar och ruiner, drick frappé i Chania eller ät moussaka i Rethymno. Missa inte stranden Elafonisi som skimrar i rosa, eller Seitan Limania – en gömd vik där du helst ska vara på plats redan i gryningen. När solen klättrar över klipporna och ljuset sprider sig över det turkosa vattnet känns det nästan religiöst.

Algarve är inte bara för strandlata – det är också för stilfulla vandrare. (Foto: Canva)

Algarve – gyllene stränder och fiskeliv

Södra Portugal bjuder på 23 grader, klippformationer som ser ut som konstverk och fiskeluncher som varar hela eftermiddagen. Praia da Marinha har kallats en av världens vackraste stränder – här behövs inget filter.
Men vill du byta hav mot höjd, kör till Monchiquebergen. Från toppen av Fóia ser du hela Algarve breda ut sig och i byn Monchique väntar uteserveringar där du kan beställa en lokal medronho (en typ av portugisisk grappa) och känna dig som en vinnare.

Andalusien – flamenco, tapas och sensommarvärme

I södra Spanien vägrar solen gå i ide. Längs Costa del Sol och Costa de la Luz ligger mil efter mil av sandstränder, men de smarta resenärerna letar sig till Playa de Bolonia – en orörd strand mellan sanddyner och turkost vatten.

När du fått nog av solkräm och saltvatten, kör upp i bergen till Ronda eller Nerja. Här blandas vitkalkade gränder med doften av apelsinblom, och i tapasbarerna serveras ett glas fino för under tio euro. Livet flyter fram i samma takt som flamencon – passionerat men aldrig stressigt.

Rosa sand, blått hav och ett lätt rosa filter på dig själv. (Foto: Pressbild/Sunweb)

Perfect Weekend Guide: Hetta i oktober med solen

Temperaturer: 23–26 grader i oktober och november.
Missa inte: El Teide på Teneriffa, Elafonisi på Kreta, Praia da Marinha i Algarve och Playa de Bolonia i Andalusien.
Tips: Satsa på morgondopp och långa luncher – höstsolen är starkare än du tror.
Bonus: Alla destinationer har direktflyg från Sverige under hösten.

Källa: Sunweb (tidigare Airtours i Sverige).

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

