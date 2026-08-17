Det senaste resmålet kräver varken biljett, guide eller vettiga skor. Allt fler turister går raka vägen till det lokala snabbköpet. Där väntar japanska äggmackor, grekisk yoghurt och en snabbkurs i hur människor faktiskt lever.
Glöm museet – nu går turisterna på sightseeing i snabbköpet
Det finns två sorters människor på semester. De som går till Louvren – och de som går till Carrefour.
Den senare gruppen växer snabbt.
Hiltons trendrapport för 2026 visar att 77 procent av resenärerna gillar att besöka livsmedelsbutiker utomlands. Condé Nast Traveller har samtidigt pekat ut så kallad grocery tourism som en av årets stora resetrender.
Smarta resenärer packar ballonger i necessären
Glöm badleksakerna. Några vanlig ballonger kan vara ett av semesterns smartare resetillbehör. Ett enkelt knep som sprids bland franska resenärer ska
Tokyo har äggmackor – Finland har turistbutiker
I Tokyo kan en vanlig 7-Eleven vara full av turister som köper fluffiga äggmackor, currybullar, matcha-Kit Kat och varmt kaffe på burk.
Ingen behöver tandkräm. Alla är där för nöjes skull.
I Finland har fenomenet gått ännu längre. K-Supermarket har börjat marknadsföra vissa butiker som turistattraktioner på Tripadvisor. En butik har bikupor på taket och säljer egen honung, en annan lockar med hantverksöl.
Finland har alltså nästan lyckats göra ICA Maxi till kulturarv.
Mataffären visar hur landet lever
En vanlig mataffär är sällan byggd för turister. Därför blir den också en ovanligt ärlig titt på vardagen.
Här ser du vad folk äter till frukost, vilka chipsmaker ett land anser nödvändiga och hur många sorters konserverad fisk som egentligen behövs.
Ett museum berättar hur ett land ser på sin historia.
En stormarknad visar vad landet tänker äta till middag.
Och upplevelsen är billig. För en hundralapp kan du fylla en korg med lokala snacks, märkliga läskedrycker och något som ser spännande ut men senare visar sig vara leverpastej.
Nu kan du semestra billigt på andras avbokade resor
Har du missat sommarens bästa fynd? Då kan någon annans inställda semester bli din biljett till en lyxresa. En ny marknadsplats låter resenärer sälja
Därför smakar allt bättre på resan
Oxfordpsykologen Charles Spence pekar också på miljöns betydelse för smaken, rapporterar BBC.
Ett rosévin som känns fantastiskt på en varm terrass i Provence kan vara betydligt mindre magiskt hemma en regnig tisdag i november.
Samma sak gäller den japanska äggmackan.
Den smakar inte bara ägg och majonnäs.
Den smakar Tokyo.
När turismen spårar ur
I japanska Kawaguchiko blev en Lawson-butik berömd eftersom Mount Fuji syntes bakom taket. Så många turister började fotografera platsen att myndigheterna till slut satte upp vakter, avspärrningar och en stor svart skärm.
Det finns en viss ironi i detta.
Turister reser över halva världen för att uppleva autentiskt japanskt vardagsliv.
Sedan blir de så många att vardagslivet måste skyddas från turisterna.
Semesterfiaskot kan ge pengar tillbaka – här är dina rättigheter
Hotellet var sämre än på bilderna, flyget ett dygn försenat och maten inte ens i närheten av den utlovade lyxmiddagen. Ett semesterfiasko behöver inte