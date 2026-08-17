Glöm museet – nu går turisterna på sightseeing i snabbköpet

Mataffären visar hur landet lever

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En vanlig mataffär är sällan byggd för turister. Därför blir den också en ovanligt ärlig titt på vardagen.

Här ser du vad folk äter till frukost, vilka chipsmaker ett land anser nödvändiga och hur många sorters konserverad fisk som egentligen behövs.

Ett museum berättar hur ett land ser på sin historia.

En stormarknad visar vad landet tänker äta till middag.

Och upplevelsen är billig. För en hundralapp kan du fylla en korg med lokala snacks, märkliga läskedrycker och något som ser spännande ut men senare visar sig vara leverpastej.

Därför smakar allt bättre på resan

Oxfordpsykologen Charles Spence pekar också på miljöns betydelse för smaken, rapporterar BBC.

Ett rosévin som känns fantastiskt på en varm terrass i Provence kan vara betydligt mindre magiskt hemma en regnig tisdag i november.

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Samma sak gäller den japanska äggmackan.

Den smakar inte bara ägg och majonnäs.

Den smakar Tokyo.

Att handla som en lokal är enkelt. Det svåra är att förstå varför landet behöver 43 sorters yoghurt. Foto: Canva

När turismen spårar ur

I japanska Kawaguchiko blev en Lawson-butik berömd eftersom Mount Fuji syntes bakom taket. Så många turister började fotografera platsen att myndigheterna till slut satte upp vakter, avspärrningar och en stor svart skärm.

Det finns en viss ironi i detta.

Turister reser över halva världen för att uppleva autentiskt japanskt vardagsliv.

Sedan blir de så många att vardagslivet måste skyddas från turisterna.

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