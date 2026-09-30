I våras varnades för att Europas bränslekris kunde sluta med inställda flyg. Nu börjar det hända. SAS inför kraftiga besparingar, stoppar rekryteringar och skär i trafikprogrammet när priset på flygbränsle rusar.
Flygbränslekrisen slår mot SAS – nu ställs flyg in
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Från varning till verklighet
När Dagens PS Perfect Weekend i april skrev att Europa riskerade brist på flygbränsle lät det fortfarande som ännu ett av flygbranschens många bekymmer långt borta från gaten på Arlanda.
International Energy Agency, IEA, varnade då för att Europas lager av flygbränsle hade pressats kraftigt när kriget kring Iran och problemen vid Hormuzsundet störde de globala leveranserna. Frågan var inte bara om bränslet skulle bli dyrare, utan om det skulle finnas tillräckligt.
Sedan dess har vi sett nästa steg.
Ryanair har bromsat sin planerade tillväxt. SAS har redan dragit ned kapaciteten på vissa långlinjer från Stockholm. Norwegian har däremot försökt hålla sitt program intakt.
Nu skruvar SAS åt betydligt hårdare.
SAS inför akut sparprogram
Enligt Expressen har SAS vd Anko van der Werff och finanschefen Jonathan Wallden skickat ett brev till personalen med ett sexpunktsprogram för att pressa kostnaderna.
Budskapet är svårt att missförstå.
”Om en kostnad kan undvikas, senareläggas eller minskas, så ska den göra det”, skriver ledningen.
Anställningsstoppet förstärks. Öppna rekryteringar dras tillbaka. Konsulter och externa uppdrag stoppas om de inte bedöms som affärskritiska. Tjänsteresor kräver godkännande från högsta ledningen.
Och framför allt: SAS kommer att fortsätta justera trafikprogrammet.
På vanlig svenska betyder det att flyg kan ställas in och passagerare bokas om.
Bränslet har blivit flygets stora problem
SAS uppger att priset på flygbränsle under september åter passerat 1 700 dollar per ton, omkring 150 procent högre än för ett år sedan.
Det är siffror som snabbt äter upp vinsten i ett flygbolag.
SAS är heller knappast ensamt. Lufthansa uppgav den 29 september att årets extra kostnad för flygbränsle väntas bli mer än 1,5 miljarder euro. Där står bränslet nu för omkring 30–40 procent av flygbolagets kostnader.
Problemet sitter långt från Arlanda och Kastrup. Trafiken genom Hormuzsundet har rasat jämfört med nivåerna före kriget och oljeexporten via Röda havet har samtidigt blivit både dyrare och farligare.
Det är här resenären börjar märka krisen
Hittills har flygbränslekrisen framför allt synts i flygbolagens kalkylblad.
Vi skrev redan i våras att den verkliga prövningen kommer när bränslekostnaden börjar påverka utbudet. SAS senaste besked tyder på att den punkten nu är nådd.
SAS vill inte säga hur många avgångar som kan försvinna och kommenterar heller inte hur stor del av det framtida bränslebehovet som är prissäkrat.
För resenären finns därför två saker att hålla ögonen på i höst: tidtabellen och biljettpriset.
Färre avgångar innebär mindre kapacitet. Mindre kapacitet och dyrare bränsle brukar inte vara receptet på billiga flygbiljetter.
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