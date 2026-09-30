Flygbränslekrisen slår mot SAS – nu ställs flyg in

SAS inför akut sparprogram

Enligt Expressen har SAS vd Anko van der Werff och finanschefen Jonathan Wallden skickat ett brev till personalen med ett sexpunktsprogram för att pressa kostnaderna.

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Budskapet är svårt att missförstå.

”Om en kostnad kan undvikas, senareläggas eller minskas, så ska den göra det”, skriver ledningen.

Anställningsstoppet förstärks. Öppna rekryteringar dras tillbaka. Konsulter och externa uppdrag stoppas om de inte bedöms som affärskritiska. Tjänsteresor kräver godkännande från högsta ledningen.

Och framför allt: SAS kommer att fortsätta justera trafikprogrammet.

På vanlig svenska betyder det att flyg kan ställas in och passagerare bokas om.

Flygbränslet har blivit en av höstens stora huvudvärkar för SAS. Nu justeras trafikprogrammet. (Foto: Pressbild)

Bränslet har blivit flygets stora problem

SAS uppger att priset på flygbränsle under september åter passerat 1 700 dollar per ton, omkring 150 procent högre än för ett år sedan.

Det är siffror som snabbt äter upp vinsten i ett flygbolag.

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SAS är heller knappast ensamt. Lufthansa uppgav den 29 september att årets extra kostnad för flygbränsle väntas bli mer än 1,5 miljarder euro. Där står bränslet nu för omkring 30–40 procent av flygbolagets kostnader.

Problemet sitter långt från Arlanda och Kastrup. Trafiken genom Hormuzsundet har rasat jämfört med nivåerna före kriget och oljeexporten via Röda havet har samtidigt blivit både dyrare och farligare.

Det är här resenären börjar märka krisen

Hittills har flygbränslekrisen framför allt synts i flygbolagens kalkylblad.

Vi skrev redan i våras att den verkliga prövningen kommer när bränslekostnaden börjar påverka utbudet. SAS senaste besked tyder på att den punkten nu är nådd.

SAS vill inte säga hur många avgångar som kan försvinna och kommenterar heller inte hur stor del av det framtida bränslebehovet som är prissäkrat.

För resenären finns därför två saker att hålla ögonen på i höst: tidtabellen och biljettpriset.

Färre avgångar innebär mindre kapacitet. Mindre kapacitet och dyrare bränsle brukar inte vara receptet på billiga flygbiljetter.

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