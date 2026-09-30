Gratis stadsvandring låter som en av resandets bättre uppfinningar. Du bokar, promenerar runt i två timmar och bestämmer själv vad kalaset var värt. För svenska resenärer finns bara ett problem: ”gratis” betyder inte riktigt gratis.
Så mycket ska du egentligen dricksa på en "gratis" stadsvandring
Svenskar måste tänka om kring dricksen
I Sverige är dricks fortfarande något ganska frivilligt. Vi rundar möjligen upp restaurangnotan, trycker på en procentsats på kortterminalen och går vidare med livet.
På en ”free walking tour” fungerar ekonomin annorlunda.
Konceptet har blivit stort i Europas turiststäder. Rom, Barcelona, Berlin, Lissabon och Istanbul är fulla av guider som samlar grupper på ett torg och sedan promenerar iväg bland kyrkor, palats och historiska avrättningar.
Du betalar inget när du bokar. I slutet förväntas du i stället ge dricks.
Men bakom modellen finns en detalj som många svenska turister förmodligen inte känner till.
På flera bokningsplattformar måste guiden betala en avgift för varje person som faktiskt dyker upp. En guide som intervjuats av BBC berättar att hon betalade omkring tre euro per deltagare till ett företag.
En turist som lämnar några växelpengar kan alltså i värsta fall innebära minusaffär för guiden.
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Samma fenomen finns i Stockholm
Det här är heller inte något exotiskt sydeuropeiskt system.
Visit Stockholm marknadsför själv dagliga ”Free Walking Tours” i Stockholm där turerna bygger helt på dricks och gästen själv bestämmer värdet.
Det betyder att även den som tar en tur genom Gamla stan kan hamna i samma situation: ingen biljettkostnad i början, men en ganska tydlig förväntan när gruppen skingras vid slutet.
En guide till gratisturer i Stockholm anger omkring 100–200 kronor per person som normal dricksnivå.
Det är ungefär samma härad som i flera europeiska städer.
Hur mycket ska man ge utomlands?
Det finns ingen officiell tariff. Men för en bra rundtur i en större europeisk stad är omkring 15–25 euro per person en rimlig nivå.
Alltså ungefär 165–275 kronor.
I dyrare städer kan nivån ligga högre. En guide i Wien rekommenderade exempelvis minst 20 euro. I Rom säger en guide att hon hoppas på omkring 15 euro per deltagare.
Studenter och andra med tunnare reskassa behöver däremot inte få panik. Grundtanken är fortfarande att betalningen ska spegla både upplevelsen och plånboken.
Två studenter som ger 20 euro tillsammans kan fortfarande vara helt okej.
Guiden kan vara resans bästa köp
Det fina med stadsvandringar är egentligen inte sevärdheterna. Colosseum står kvar även utan guide.
Det man betalar för är människan som berättar varför byggnaden står där, vem som bodde bakom den där porten och varför ett ointressant gatuhörn en gång förändrade stadens historia.
En bra guide gör en stad begriplig.
Och för svenska resenärer finns därför en ganska enkel tumregel: boka gärna den gratis stadsvandringen. Men räkna med att den kostar ett par hundralappar om guiden är bra.
Annars är ”gratis” mest ett marknadsföringsord med bekväma skor.
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