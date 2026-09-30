Så mycket ska du egentligen dricksa på en "gratis" stadsvandring

Samma fenomen finns i Stockholm

Det här är heller inte något exotiskt sydeuropeiskt system.

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Visit Stockholm marknadsför själv dagliga ”Free Walking Tours” i Stockholm där turerna bygger helt på dricks och gästen själv bestämmer värdet.

Det betyder att även den som tar en tur genom Gamla stan kan hamna i samma situation: ingen biljettkostnad i början, men en ganska tydlig förväntan när gruppen skingras vid slutet.

En guide till gratisturer i Stockholm anger omkring 100–200 kronor per person som normal dricksnivå.

Det är ungefär samma härad som i flera europeiska städer.

I Rom, Berlin och Barcelona är ”free walking tours” numera en självklar del av turistlivet. (Foto: Canva)

Hur mycket ska man ge utomlands?

Det finns ingen officiell tariff. Men för en bra rundtur i en större europeisk stad är omkring 15–25 euro per person en rimlig nivå.

Alltså ungefär 165–275 kronor.

I dyrare städer kan nivån ligga högre. En guide i Wien rekommenderade exempelvis minst 20 euro. I Rom säger en guide att hon hoppas på omkring 15 euro per deltagare.

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Studenter och andra med tunnare reskassa behöver däremot inte få panik. Grundtanken är fortfarande att betalningen ska spegla både upplevelsen och plånboken.

Två studenter som ger 20 euro tillsammans kan fortfarande vara helt okej.

Runt 15–25 euro per person är en vanlig nivå efter en bra stadsvandring i Europa. (Foto: Canva)

Guiden kan vara resans bästa köp

Det fina med stadsvandringar är egentligen inte sevärdheterna. Colosseum står kvar även utan guide.

Det man betalar för är människan som berättar varför byggnaden står där, vem som bodde bakom den där porten och varför ett ointressant gatuhörn en gång förändrade stadens historia.

En bra guide gör en stad begriplig.

Och för svenska resenärer finns därför en ganska enkel tumregel: boka gärna den gratis stadsvandringen. Men räkna med att den kostar ett par hundralappar om guiden är bra.

Annars är ”gratis” mest ett marknadsföringsord med bekväma skor.

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