Nu kan du semestra billigt på andras avbokade resor

Lyxresor till budgetpris

Den som letar noggrant kan hitta resor som kostar betydligt mindre än ordinarie pris.

Bland de mer spektakulära exemplen finns:

En sex nätters safari i Sydafrika för två personer till ungefär en tredjedel av ordinarie pris.

Fyra nätter i en glaskabin i finska Lappland med norrskensupplevelser, hundspann och renutflykt till kraftigt rabatterat pris.

Hotellvistelser i allt från Barcelona till Bali för den som kan resa med kort varsel.

Det är med andra ord ett paradis för spontana resenärer, skriver Euronews.

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Billigare semester börjar ibland med att någon annan ändrar sina planer. Foto: Canva

Så fungerar det

När en resa säljs måste säljaren föra över bokningen till köparens namn inom 72 timmar. Betalningen hålls dessutom av plattformen under en period innan den betalas ut, vilket minskar risken för bedrägerier.

För de flesta annonser är det gratis att lägga upp resan, men plattformen tar en provision när affären genomförs.

Perfekt för den som kan resa spontant

Den stora vinnaren är den som inte måste resa en viss vecka eller till en specifik destination. Kan du packa väskan med kort varsel ökar chansen att hitta ett riktigt fynd.

Samtidigt är det en påminnelse om en gammal sanning: den billigaste resan är inte alltid den som säljs först – ibland är det den som någon annan tvingas ge upp.

Fakta Perfect Weekend

Transfer Travel fungerar som en andrahandsmarknad för resor som inte går att avboka.

Här säljs flygbiljetter, hotell, kryssningar, tågbiljetter och paketresor.

Köparen får bokningen överförd i sitt eget namn.

Plattformen tar ut provision när en resa säljs.

De bästa fynden brukar finnas för den som kan resa med kort varsel.

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