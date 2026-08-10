Har du missat sommarens bästa fynd? Då kan någon annans inställda semester bli din biljett till en lyxresa. En ny marknadsplats låter resenärer sälja vidare resor som inte går att avboka – och rabatterna kan vara spektakulära.
Nu kan du semestra billigt på andras avbokade resor
Semesterns Blocket – fast för resor
Alla känner igen känslan. Resan bokades för flera månader sedan till ett lockpris. Sedan händer livet. Ett nytt jobb, en separation, sjukdom eller bara en kalender som havererar.
Normalt innebär en ej ombokningsbar resa att pengarna är borta.
Nu finns en lösning. På plattformen Transfer Travel kan resenärer sälja vidare flygbiljetter, hotell, kryssningar, tågresor och kompletta semesterpaket till andra resenärer. Tänk Blocket eller Tradera – men för semestrar.
Säljaren får tillbaka en del av pengarna. Köparen kan göra ett riktigt kap.
Här är tåget snabbare än flyget – trots att planet lyfter
Alla älskar direktflyg. Ju fler linjer en flygplats har, desto bättre brukar vi säga. Men det finns ett undantag. På flera av Europas mest trafikerade
Lyxresor till budgetpris
Den som letar noggrant kan hitta resor som kostar betydligt mindre än ordinarie pris.
Bland de mer spektakulära exemplen finns:
- En sex nätters safari i Sydafrika för två personer till ungefär en tredjedel av ordinarie pris.
- Fyra nätter i en glaskabin i finska Lappland med norrskensupplevelser, hundspann och renutflykt till kraftigt rabatterat pris.
- Hotellvistelser i allt från Barcelona till Bali för den som kan resa med kort varsel.
Det är med andra ord ett paradis för spontana resenärer, skriver Euronews.
Så fungerar det
När en resa säljs måste säljaren föra över bokningen till köparens namn inom 72 timmar. Betalningen hålls dessutom av plattformen under en period innan den betalas ut, vilket minskar risken för bedrägerier.
För de flesta annonser är det gratis att lägga upp resan, men plattformen tar en provision när affären genomförs.
Perfekt för den som kan resa spontant
Den stora vinnaren är den som inte måste resa en viss vecka eller till en specifik destination. Kan du packa väskan med kort varsel ökar chansen att hitta ett riktigt fynd.
Samtidigt är det en påminnelse om en gammal sanning: den billigaste resan är inte alltid den som säljs först – ibland är det den som någon annan tvingas ge upp.
Fakta Perfect Weekend
- Transfer Travel fungerar som en andrahandsmarknad för resor som inte går att avboka.
- Här säljs flygbiljetter, hotell, kryssningar, tågbiljetter och paketresor.
- Köparen får bokningen överförd i sitt eget namn.
- Plattformen tar ut provision när en resa säljs.
- De bästa fynden brukar finnas för den som kan resa med kort varsel.
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