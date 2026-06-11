Solsemestern blir billigare – turistjättarna tvingas backa på priserna

Turisterna väntar på sista minuten

Bakgrunden är enkel. Många europeiska hushåll har fått mindre pengar kvar i plånboken.

Högre energipriser, inflation och fortsatt ekonomisk osäkerhet gör att många familjer drar sig för att boka sommarsemestern långt i förväg. I stället väntar man på rabatter eller sista minuten-erbjudanden.

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Särskilt viktiga marknader som Storbritannien, Tyskland och Frankrike har blivit mer försiktiga. Tillsammans står dessa länder för nästan hälften av alla utländska besökare i Spanien.

För turistnäringen är det ett problem. Hotellrum som står tomma ger inga intäkter alls, och då är en rabatt bättre än ett tomt rum med havsutsikt.

Spanien känner av turisttröttheten

Det handlar inte bara om ekonomi.

Under det senaste året har protesterna mot massturism fått stor uppmärksamhet på turistöar som Mallorca och Kanarieöarna. Bilder på demonstrationer och vattenpistoler riktade mot turister har spridits över hela Europa.

Samtidigt väntas ännu en rekordvarm sommar kring Medelhavet. För vissa resenärer har kombinationen av trängsel, höga priser och extrem hetta blivit en anledning att titta på andra alternativ.

Resebranschen ser redan hur fler väljer svalare destinationer i norra Europa eller stannar hemma.

Svenskarna har blivit mer prismedvetna

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Trenden känns igen även i Sverige.

Perfect Weekend har tidigare rapporterat om hur lågkonjunkturen påverkar semesterplanerna. All inclusive-resor har gjort comeback, inte minst bland yngre resenärer som vill veta exakt vad semestern kommer att kosta innan de reser.

Det handlar mindre om lyx och mer om kontroll.

När räntor, matpriser och elkostnader har varit svåra att förutse vill många undvika obehagliga överraskningar även på semestern.

Då blir en billigare resa till Mallorca plötsligt betydligt mer attraktiv.

Köparens marknad är tillbaka

Det är för tidigt att tala om någon priskollaps. Spanien väntas fortfarande ta emot miljontals turister i sommar och hotellbeläggningen är hög på många håll.

Men signalen är tydlig.

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Efter fem år där resenärerna fått acceptera nästan vilka prisökningar som helst börjar marknaden normaliseras. För första gången på länge är det turistföretagen som jagar kunderna – inte tvärtom.

För den som drömmer om sol, tapas och ett dopp i Medelhavet kan det därför vara läge att börja jämföra priser.

Sommaren 2026 kan bli året då Spanien återigen känns prisvärt. Kanske inte som på charterkatalogernas glansdagar på 1980-talet. Men tillräckligt för att få många svenskar att packa badkläderna en gång till.

Perfect Weekend Guide: Här har priserna fallit mest

Mojácar, Almería: minus 23,3 procent Mallorca: minus 22 procent Teneriffa: minus 20 procent