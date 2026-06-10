Politikerveckan i Almedalen närmar sig med stormsteg. Samtidigt har ett oväntat problem uppstått som riskerar att påverka hundratals resenärer på väg till Visby. Regionala flygbolaget Brommaflyg annullerar omkring 700 bokningar efter att biljettintäkter på cirka 500 000 euro inte betalats ut från den danska distributionspartnern GO7/WorldTicket.
Almedalen kan drabbas av flygkaos – 700 bokningar annulleras när biljettmiljoner saknas
Det handlar inte om inställda flygningar. Flygplanen ska fortsätta att flyga enligt tidtabell. Problemet är att pengarna från redan sålda biljetter inte har nått flygbolaget.
För Almedalen kan det få större konsekvenser än vad som först framstår.
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Bokningar försvinner inför Sveriges viktigaste mötesvecka
Enligt Brommaflyg har de uteblivna betalningarna pågått under flera månader, skriver Travel News. Trots upprepade kontakter och försäkringar om att pengarna varit på väg har bolaget ännu inte fått tillgång till intäkterna.
Nu har situationen blivit så allvarlig att flygbolaget väljer att annullera bokningar som gjorts via resebyråer och externa distributionskanaler. De första som påverkas är framför allt resenärer som planerat att resa till Gotland under Almedalsveckan.
”Vi beklagar djupt att våra passagerare drabbas av denna situation. Under en längre tid har vi sökt en lösning och upprepade gånger fått försäkringar om att betalning skulle ske inom kort. Tyvärr har medlen fortfarande inte överförts till Brommaflyg”, säger vd Henrik Svensson till Travel News. Bolaget uppger att man försöker hjälpa drabbade kunder att boka om direkt via Brommaflyg.
Kan bli ett problem för Almedalen
Normalt är Almedalsveckan en logistisk kraftansträngning. Politiker, företagsledare, lobbyister, myndighetschefer, journalister och organisationer reser till Visby samtidigt.
Under veckan är hotellrum ofta slutsålda flera månader i förväg. Även färjor och flygavgångar fylls snabbt.
Om hundratals resenärer plötsligt behöver hitta nya biljetter med kort varsel kan det skapa problem långt utanför Brommaflygs egen verksamhet.
För många deltagare handlar resan inte bara om transport. Ett missat flyg kan innebära uteblivna seminarier, inställda möten och förlorade affärsmöjligheter.
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Ett symptom på en större flygkris
På Dagens PS och Realtid har vi tidigare rapporterat om den svenska flygkrisen. Arlanda har tappat internationell konkurrenskraft under flera år samtidigt som regionalflyget pressas av höga kostnader, svag lönsamhet och osäkra politiska villkor.
Även Bromma flyg-gruppen har verkat i en marknad där marginalerna blivit allt mindre.
Den aktuella situationen visar också hur beroende moderna flygbolag är av externa distributionssystem. Många mindre aktörer saknar egna globala bokningsplattformar och använder i stället mellanhänder som säljer biljetter via resebyråer världen över.
När systemen fungerar märks de knappt. När pengaflödet stannar upp kan konsekvenserna bli dramatiska.
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