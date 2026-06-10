Almedalen kan drabbas av flygkaos – 700 bokningar annulleras när biljettmiljoner saknas

För Almedalen kan det få större konsekvenser än vad som först framstår.

Gotlands flygplats är redan hårt belastat under Almedalsveckan med fullbokade hotell och begränsad transportkapacitet. Foto: Karl Melander/TT

Bokningar försvinner inför Sveriges viktigaste mötesvecka

Enligt Brommaflyg har de uteblivna betalningarna pågått under flera månader, skriver Travel News. Trots upprepade kontakter och försäkringar om att pengarna varit på väg har bolaget ännu inte fått tillgång till intäkterna.

Nu har situationen blivit så allvarlig att flygbolaget väljer att annullera bokningar som gjorts via resebyråer och externa distributionskanaler. De första som påverkas är framför allt resenärer som planerat att resa till Gotland under Almedalsveckan.

”Vi beklagar djupt att våra passagerare drabbas av denna situation. Under en längre tid har vi sökt en lösning och upprepade gånger fått försäkringar om att betalning skulle ske inom kort. Tyvärr har medlen fortfarande inte överförts till Brommaflyg”, säger vd Henrik Svensson till Travel News. Bolaget uppger att man försöker hjälpa drabbade kunder att boka om direkt via Brommaflyg.