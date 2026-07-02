Flygpriserna vänder ner – nu försvinner det omtalade bränsletillägget

Bangkok bland de stora vinnarna

Bränsletilläggen har framför allt slagit mot resor till Asien, Nordamerika och andra långdistansdestinationer.

För en tur- och returresa till Bangkok har tillägget på vissa biljetter legat på närmare 3 000 kronor.

Resor inom Europa har däremot påverkats betydligt mindre.

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Den geopolitiska oron drev upp oljepriset – nu går utvecklingen åt andra hållet. Foto: Pressbild

Tvärvändning efter vårens oro

Under våren skrev Perfect Weekend om hur kriget i Mellanöstern och stigande oljepriser skapade oro i reseindustrin. Flera analytiker varnade då för dyrare flygbiljetter, samtidigt som frågor väcktes om tillgången på flygbränsle om konflikten skulle förvärras.

Den värsta utvecklingen uteblev. Oljepriset har fallit tillbaka och flygbolagens kostnadsläge har förbättrats snabbare än många väntade sig.

Fler flygbolag kan följa efter

Ticket tror att fler flygbolag kan komma att slopa sina bränsletillägg om oljepriset fortsätter ligga kvar på dagens nivå.

”Det återstår att se om fler flygbolag följer efter, men utvecklingen är positiv. Om fler väljer att ta bort sina bränsletillägg kan det bidra till lägre biljettpriser på fler långdistansdestinationer framöver. För den som planerar en resa till hösten eller vintern kan det därför vara värt att hålla lite extra koll på prisutvecklingen”, säger Tiyoneh Jah.

För resenärer som väntat med att boka vintersemestern kan tajmingen därför visa sig vara ovanligt lyckad. I resebranschen är det inte ofta ett pristillägg försvinner lika snabbt som det infördes.

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