Efter månader av oro för stigande oljepriser och dyrare flygresor kommer nu ett efterlängtat besked för resenärerna och flygpriserna. Flera flygbolag börjar ta bort de extra bränsletillägg som infördes under våren. För den som planerar en långresa kan det innebära tusenlappar i lägre biljettpris.
Flygpriserna vänder ner – nu försvinner det omtalade bränsletillägget
Bränsletilläggen börjar försvinna
Under våren sköt oljepriset i höjden i spåren av den geopolitiska oron i Mellanöstern. Flera flygbolag svarade med att införa särskilda bränsletillägg, framför allt på långdistansflyg.
Nu har oljepriset fallit tillbaka till den lägsta nivån sedan februari och utvecklingen märks även i biljettpriserna.
Enligt resebyrån Ticket har flera flygbolag redan börjat minska eller helt ta bort bränsletilläggen.
”Att bränsletillägget börjar tas bort är ett positivt besked för den som planerar en resa. För vissa långresor kan det handla om flera tusen kronor, vilket gör stor skillnad för den totala resekostnaden”, säger Tiyoneh Jah, PR- och kommunikationsansvarig på Ticket.
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Bangkok bland de stora vinnarna
Bränsletilläggen har framför allt slagit mot resor till Asien, Nordamerika och andra långdistansdestinationer.
För en tur- och returresa till Bangkok har tillägget på vissa biljetter legat på närmare 3 000 kronor.
Resor inom Europa har däremot påverkats betydligt mindre.
Ingen brist på flygbränsle ännu
Enligt Elizabeth Axtelius, chef för flygmarknad på Swedavia, har produktionen ökat och bränsle har köpts in från andra delar av världen. Risken för en
Tvärvändning efter vårens oro
Under våren skrev Perfect Weekend om hur kriget i Mellanöstern och stigande oljepriser skapade oro i reseindustrin. Flera analytiker varnade då för dyrare flygbiljetter, samtidigt som frågor väcktes om tillgången på flygbränsle om konflikten skulle förvärras.
Den värsta utvecklingen uteblev. Oljepriset har fallit tillbaka och flygbolagens kostnadsläge har förbättrats snabbare än många väntade sig.
Fler flygbolag kan följa efter
Ticket tror att fler flygbolag kan komma att slopa sina bränsletillägg om oljepriset fortsätter ligga kvar på dagens nivå.
”Det återstår att se om fler flygbolag följer efter, men utvecklingen är positiv. Om fler väljer att ta bort sina bränsletillägg kan det bidra till lägre biljettpriser på fler långdistansdestinationer framöver. För den som planerar en resa till hösten eller vintern kan det därför vara värt att hålla lite extra koll på prisutvecklingen”, säger Tiyoneh Jah.
För resenärer som väntat med att boka vintersemestern kan tajmingen därför visa sig vara ovanligt lyckad. I resebranschen är det inte ofta ett pristillägg försvinner lika snabbt som det infördes.
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