Den röda telefonkiosken fyller 100 år – fortfarande en av Storbritanniens största ikoner

På 1990-talet fanns över 100 000 telefonkiosker i landet. I dag återstår omkring 20 000, varav cirka 3 000 fortfarande är de klassiskt röda. Men de har fått ett nytt liv, rapporterar Visit Britian.

I stället för telefoner rymmer många kiosker numera minibibliotek, hjärtstartare, turistinformation, små butiker, Wi-Fi-stationer och till och med kaféer. Genom projektet ”Adopt a Kiosk” har lokala samhällen tagit över de gamla kioskerna och gjort dem till praktiska mötesplatser.

I London står de röda telefonkioskerna fortfarande kvar som en självklar del av stadsbilden. (Foto: VisitBritain)

Fem platser där telefonkiosken gör sig som bäst

London

Här började historien. De klassiska röda kioskerna med Big Ben eller Westminster i bakgrunden är fortfarande ett måste för den som vill ta den perfekta Londonbilden.

Cotswolds

I vykortsbyar som Bibury och Snowshill står kioskerna framför honungsfärgade stenhus från 1600-talet. Det ser nästan ut som ett filmset – vilket det ibland också har varit.

Cornwall

Vid Land’s End står den röda kiosken dramatiskt mot Atlantens klippor. I St Ives skapar den en färgklick bland vita hus och turkost hav.

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Skotska högländerna

På Isle of Skye och i Glencoe blir kontrasten mellan den röda kiosken och det storslagna landskapet nästan overklig. Inte konstigt att området synts i både James Bond-filmer och andra storproduktioner.