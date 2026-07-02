Den började som en plats för telefonsamtal. Hundra år senare har telefonkiosken blivit ett bibliotek, ett kafé och ett av världens mest fotograferade landmärken. I år firar den brittiska röda telefonkiosken 100 år – och den är fortfarande lika självklar i semesteralbumet som en dubbeldäckare eller en kopp afternoon tea.
Den röda telefonkiosken fyller 100 år – fortfarande en av Storbritanniens största ikoner
Den första röda telefonkiosken, modellen K2, installerades i London 1926 efter ritningar av arkitekten Sir Giles Gilbert Scott. Ursprungligen diskuterades en grön färg, men rött vann eftersom kioskerna syntes bättre längs vägar och ute på landsbygden. Ett smart beslut som skulle skapa en av Storbritanniens mest igenkända symboler.
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På 1990-talet fanns över 100 000 telefonkiosker i landet. I dag återstår omkring 20 000, varav cirka 3 000 fortfarande är de klassiskt röda. Men de har fått ett nytt liv, rapporterar Visit Britian.
I stället för telefoner rymmer många kiosker numera minibibliotek, hjärtstartare, turistinformation, små butiker, Wi-Fi-stationer och till och med kaféer. Genom projektet ”Adopt a Kiosk” har lokala samhällen tagit över de gamla kioskerna och gjort dem till praktiska mötesplatser.
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Fem platser där telefonkiosken gör sig som bäst
London
Här började historien. De klassiska röda kioskerna med Big Ben eller Westminster i bakgrunden är fortfarande ett måste för den som vill ta den perfekta Londonbilden.
Cotswolds
I vykortsbyar som Bibury och Snowshill står kioskerna framför honungsfärgade stenhus från 1600-talet. Det ser nästan ut som ett filmset – vilket det ibland också har varit.
Cornwall
Vid Land’s End står den röda kiosken dramatiskt mot Atlantens klippor. I St Ives skapar den en färgklick bland vita hus och turkost hav.
Skotska högländerna
På Isle of Skye och i Glencoe blir kontrasten mellan den röda kiosken och det storslagna landskapet nästan overklig. Inte konstigt att området synts i både James Bond-filmer och andra storproduktioner.
Yorkshire och Kent
I Yorkshire Dales och längs kusten vid Robin Hood’s Bay passar kioskerna perfekt in bland kullerstensgator och öppna hedar. I Canterbury och Rochester möter de medeltida stadsmiljöer och historiska byggnader.
För den som vill nörda ner sig ordentligt finns dessutom Storbritanniens största samling historiska telefonkiosker på Avoncroft Museum i Worcestershire. Där berättas historien om hur en enkel telefonkiosk blev en nationell ikon.
Ett sekel senare är den röda telefonkiosken kanske inte längre platsen där britterna ringer hem. Men den fortsätter att få besökare från hela världen att stanna, le – och ta en bild.
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