Trafikverket: Det ska inte kunna hända

Allvarliga fel

Solkurvor är allvarliga säkerhetsfel som i värsta fall kan leda till urspårning. Och det är alltid värme som är den utlösande faktorn när en solkurva uppstår. En vanlig sommar har vi solkurvor från maj till augusti.

Men det ska mer till än solvärme för att felet ska uppstå.

Larm om solkurvor

Det var inte ovanligt varmt i området där urspårningen skedde. Och enligt DN väcker det frågor om underhållet av den aktuella sträckan verkligen varit tillräckligt.

Det fanns dessutom varningssignaler. Redan dagen före olyckan upptäcktes en begynnande solkurva några kilometer från platsen. Och bara några timmar innan olyckan kom ett larm från en lokförare.

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Trafiken släpptes på

Trafikverket kontrollerade rälsen utan att hitta några skador, och trafiken släpptes på igen. Kort därefter spårade godståget ur, bara några hundra meter från den kontrollerade sträckan.

Oklart vad som gjorts

Det som är oklart är ifall Trafikverket verkligen har genomfört det underhåll som krävs för att solkurvor inte ska uppstå. Det som ska göras kallas för att rälsen neutraliseras. Då kan rälsen kapas, återbaxas och vid behov monteras nödförband eller tillfällig svetsning görs.

När DN frågar om detta gjorts uppger Trafikverket att man saknar uppgifter om att några större neutraliseringar genomförts sedan banan byggdes.

Rekord i solkurvor

Sverige och övriga Norden är särskilt utsatta för solkurvor jämfört med sydligare delar av Europa, trots lägre temperaturer.

Under rekordsommaren 2018 inträffade hela 266 solkurvor på det svenska järnvägsnätet, en siffra som Trafikverket kopplade till bristfälligt utfört underhåll snarare än enbart värmen.

Kännbara konsekvenser

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Konsekvenserna av urspårningen vid Olsfors blir kännbara. Röjnings- och återställningsarbetet uppskattas ta cirka två veckor, och trafiken väntas enligt Trafikverkets prognos inte kunna återupptas förrän den 5 juli.

Läget förvärras av att Västra stambanan mellan Göteborg och Alingsås redan är avstängd för planerat arbete. Det slår ut en viktig omledningsväg samtidigt som den ordinarie sträckan repareras.