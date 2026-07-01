I förra veckan spårade ett godståg ur i Bollebygds kommun. Enligt Trafikverket var orsaken sannolikt en solkurva, men man säger också att en sån inte borde ha uppstått.
Trafikverket: Det ska inte kunna hända
Det var ett 12 vagnar långt godståg som spårade ur vid Olsfors, på Kust till kust-banan mellan Göteborg och Borås. Trafikverket säger sig tro att en solkurva orsakade urspårningen. Men enligt DN kan detta ifrågasättas.
Vad är en solkurva?
En solkurva uppstår när rälsen inte klarar av att stå emot krafterna i spårets längdriktning. Trafikverket beskriver det som ”en lokal utknäckning av rälen med ett utslag på minst 25 mm per 10 meter, där värme är den utlösande faktorn”.
Med andra ord, spåret knäcks eller förskjuts i sidled på grund av värme.
Allvarliga fel
Solkurvor är allvarliga säkerhetsfel som i värsta fall kan leda till urspårning. Och det är alltid värme som är den utlösande faktorn när en solkurva uppstår. En vanlig sommar har vi solkurvor från maj till augusti.
Men det ska mer till än solvärme för att felet ska uppstå.
Larm om solkurvor
Det var inte ovanligt varmt i området där urspårningen skedde. Och enligt DN väcker det frågor om underhållet av den aktuella sträckan verkligen varit tillräckligt.
Det fanns dessutom varningssignaler. Redan dagen före olyckan upptäcktes en begynnande solkurva några kilometer från platsen. Och bara några timmar innan olyckan kom ett larm från en lokförare.
Trafiken släpptes på
Trafikverket kontrollerade rälsen utan att hitta några skador, och trafiken släpptes på igen. Kort därefter spårade godståget ur, bara några hundra meter från den kontrollerade sträckan.
Oklart vad som gjorts
Det som är oklart är ifall Trafikverket verkligen har genomfört det underhåll som krävs för att solkurvor inte ska uppstå. Det som ska göras kallas för att rälsen neutraliseras. Då kan rälsen kapas, återbaxas och vid behov monteras nödförband eller tillfällig svetsning görs.
När DN frågar om detta gjorts uppger Trafikverket att man saknar uppgifter om att några större neutraliseringar genomförts sedan banan byggdes.
Rekord i solkurvor
Sverige och övriga Norden är särskilt utsatta för solkurvor jämfört med sydligare delar av Europa, trots lägre temperaturer.
Under rekordsommaren 2018 inträffade hela 266 solkurvor på det svenska järnvägsnätet, en siffra som Trafikverket kopplade till bristfälligt utfört underhåll snarare än enbart värmen.
Kännbara konsekvenser
Konsekvenserna av urspårningen vid Olsfors blir kännbara. Röjnings- och återställningsarbetet uppskattas ta cirka två veckor, och trafiken väntas enligt Trafikverkets prognos inte kunna återupptas förrän den 5 juli.
Läget förvärras av att Västra stambanan mellan Göteborg och Alingsås redan är avstängd för planerat arbete. Det slår ut en viktig omledningsväg samtidigt som den ordinarie sträckan repareras.