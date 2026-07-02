Ut och resa i sommar? Planera köerna i tid

EU:s nya digitala gränssystem

Bakgrunden är införandet av EU:s nya digitala gränssystem, Entry/Exit System (EES), som gradvis rullas ut i Schengenområdet. Systemet kräver att resenärer från länder utanför EU registrerar fingeravtryck och ansiktsdata vid inresa.

Syftet är att modernisera gränskontroller och förbättra säkerheten – men i praktiken har det lett till stora flaskhalsar.

Fem timmar i kö

Enligt den nya analysen har köerna på flera stora europeiska flygplatser nått upp till flera timmar under rusningstid. I vissa fall har väntetiderna varit så långa som fem timmar, vilket har lett till missade anslutningar, försenade avgångar och i vissa fall flyg som lyfter halvfulla eftersom passagerare inte hinner igenom kontrollen i tid.

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Europeiska företrädare anser dock att systemet fungerar.

I maj meddelade EU-kommissionen att man hade hindrat omkring 30 000 personer från att olovligen resa in i Schengenområdet, däribland nästan 7 000 personer som stannat längre än tillåtet under tidigare besök.

Ger systemet en känga

Men många håller inte med alls.

”Detta är vad som håller mig och många andra flygplatschefer runt om i Europa vakna om nätterna”, säger Stefan Schulte från ACI Europe – en organisation som företräder flygplatser.

Samtidigt väntas Europa hantera omkring 40 miljoner fler flygresenärer under sommaren jämfört med tidigare månader.

Den kombinationen – högre passagerarvolymer och ett långsammare kontrollsystem – har skapat en situation som beskrivs som akut av flera aktörer inom flygindustrin.

I flera europeiska städer har problemen redan blivit tydliga. Flygplatser rapporterar om överbelastade terminaler, personalbrist vid gränskontroller och resenärer som tvingas stå i kö utomhus.

Överger systemet på flygplatserna

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Populära turistländer som Grekland och Portugal uppges redan ha övergett det nya digitala gränssystemet, åtminstone tillfälligt, för att arbetet på flygplatserna ska flyta på någorlunda obehindrat.

Så tipset om du ska ut och flyga framöver – lägg till en extra timme i planeringen, för att slippa stressen.

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