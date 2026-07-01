Du tror kanske att det är piloten eller flygledningen som avgör din nästa flygresa. I själva verket har de viktigaste besluten fattats långt tidigare – av personer du sannolikt aldrig hört talas om.
Han bestämmer din nästa flygresa – utan att du märker det
När flygbolagen pressas av stigande bränslepriser och hård konkurrens har en yrkesroll blivit viktigare än någonsin: flygbolagens chefsplanerare.
Personen som styr flygbolagets framtid
På de stora flygbolagen finns en så kallad Chief Planning Officer eller motsvarande strategichef. Tillsammans med ett team analyserar personen efterfrågan, kostnader, flygplansflottan och lönsamheten för att avgöra vilka linjer som ska öppnas, vilka som ska läggas ner och vilka flygplan som ska användas.
Bakom varje ny direktlinje, indragen avgång eller ändrad tidtabell finns månader av analyser och avancerade beräkningar.
Det handlar om att få tusentals pusselbitar att falla på plats samtidigt.
Detta är Europas billigaste flygbolag – de överraskar i ny ranking
Att betala mer för flygbiljetten betyder inte att du kommer fram i tid. En ny europeisk jämförelse visar tvärtom att flera av de dyrare flygbolagen hade
Varje beslut påverkar din biljett
När jetbränslet blir dyrare eller efterfrågan förändras måste flygbolagen snabbt anpassa sig.
Det kan innebära färre avgångar, mindre flygplan på vissa linjer eller att helt nya destinationer prioriteras framför äldre rutter.
För resenären märks förändringarna först när biljettpriserna stiger eller favoritlinjen plötsligt försvinner.
Kabinpersonalen möter verkligheten
Samtidigt som strategerna arbetar bakom kulisserna är kabinpersonalen flygbolagets ansikte utåt.
De möter dagligen stressade passagerare, förseningar och ibland även stökiga situationer ombord.
Den amerikanska flygvärdinnan Joan Prince Crandall går nu i pension efter 66 år hos Delta Air Lines.
”Jobbet har blivit både tuffare och längre, men den mänskliga kontakten med kollegor och passagerare har alltid varit det viktigaste”, säger hon till CNN.
Flyget styrs långt innan du checkar in
När du bokar en biljett ser du bara slutresultatet.
Beslutet om vilket flygplan som ska användas, vilka dagar rutten ska flygas och om linjen över huvud taget ska finnas har ofta fattats många månader tidigare.
Nästa gång du kliver ombord kan det därför vara värt att tänka på att din resa i praktiken började långt innan du packade väskan – på ett kontor där strateger och analytiker redan hade bestämt hur ditt flyg skulle se ut.
55 000 kronor för ett besök – därför betalar turister ändå
Att besöka Akropolis är ett måste för många som reser till Aten. Men under högsäsongen får besökarna ofta räkna med timslånga köer och stekande sol. Nu